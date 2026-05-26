Mưa sao băng đẹp nhất tháng 5: Cơ hội cuối người Việt ngắm 'pháo hoa vũ trụ'

Dù đã qua giai đoạn cực đại (ngày 5.5 - 6.5.2026), tuy nhiên, mưa sao băng Eta Aquarids, trận mưa sao băng được mệnh danh đẹp nhất tháng 5 vẫn đang tiếp tục hoạt động tới những ngày cuối tháng này.

Trận mưa sao băng Eta Aquarids đang đi tới những ngày hoạt động cuối cùng. Bạn có "săn" những vệt sao băng còn sót lại từ sao chổi Halley cổ đại? ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Trận mưa sao băng Eta Aquarids hoạt động từ khoảng 19.4 đến 28.5.2026, điều này đồng nghĩa với việc chỉ vài ngày tới đây, người yêu thiên văn sẽ chính thức nói lời tạm biệt với trận "pháo hoa vũ trụ" này trong năm nay.

Tuy nhiên, ngay từ tối nay 26.5, chúng ta vẫn có thể "săn" một số vệt Eta Aquarids bởi càng về những ngày tới, ánh trăng càng sáng hơn sẽ rất khó để có thể tìm sao băng trên bầu trời đêm.

Tạm biệt mưa sao băng Eta Aquarids!

Timeanddate.com cho biết mưa sao băng Eta Aquarids có thể được quan sát từ khắp nơi trên thế giới, nhưng tốt nhất nên quan sát từ bán cầu Nam. Điều này là do vị trí của tâm điểm tỏa sáng, điểm trên bầu trời mà từ đó các sao băng dường như xuất phát ở bán cầu này thuận lợi hơn để quan sát.

Mưa sao băng Eta Aquarids, có nguồn gốc từ sao chổi Halley, được phát hiện từ vào thời cổ đại. Sao chổi Halley (1P/Halley) là sao chổi nổi tiếng nhất và là sao chổi chu kỳ ngắn đầu tiên được xác nhận quay trở lại hệ mặt trời theo chu kỳ.

Sao chổi này được đặt theo tên của nhà thiên văn học người Anh là Edmond Halley. Năm 1705, Halley phát hiện ra rằng 3 sao chổi được báo cáo vào các năm 1531, 1607 và 1682 đều có quỹ đạo tương tự nhau.

Càng tới ngày trăng rằm, việc quan sát sao băng cũng như các thiên thể sẽ càng khó khăn ẢNH: THANH TÙNG

Ông đề xuất rằng 3 sao chổi này thực ra là cùng một thiên thể. Cứ khoảng 74 - 76 năm thì sao chổi lại quay trở lại gần mặt trời và được nhìn thấy từ trái đất. Sau đó ông dự đoán rằng nó sẽ lại quay trở lại bầu trời vào năm 1758. Thật không may, Halley đã mất vào năm 1742, trước khi sao chổi này tái xuất hiện.

Dù sao chổi Halley phải đến năm 2061 mới quay lại, dấu vết của nó vẫn thắp sáng bầu trời 2 lần mỗi năm với sự xuất hiện của 2 trận mưa sao băng rực rỡ, gồm Eta Aquarids vào tháng 5 và Orionids vào tháng 10.

Chuyên gia cho biết không cần kính thiên văn, người quan sát chỉ cần tìm một nơi thật tối, nằm ngửa và nhìn lên bầu trời rộng. Đừng chỉ nhìn chằm chằm vào chòm Aquarius trước lúc bình minh - nếu may mắn, bạn có thể sẽ nhìn thấy những vệt sao băng Eta Aquarids cuối cùng trong năm nay.