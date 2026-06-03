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Đời sống Cộng đồng

Mưa sao băng mạnh nhất ban ngày trút 'mưa ánh sáng', ở Việt Nam có thấy được?

Cao An Biên
Cao An Biên
03/06/2026 19:26 GMT+7

Trận mưa sao băng kỳ lạ được xem là mưa sao băng 'mạnh nhất ban ngày' đang diễn ra. Làm sao để người Việt quan sát?

Theo chuyên gia, hầu hết các trận mưa sao băng thường được quan sát bằng cách tìm một bầu trời tối và nhìn lên. Nhưng còn những trận mưa sao băng ban ngày, khi mặt trời lên thì sao?

Mưa sao băng mạnh nhất... ban ngày trút 'mưa ánh sáng', ở Việt Nam có thấy được? - Ảnh 1.

Bầu trời tháng 6 với nhiều điều thú vị, trong đó có mưa sao băng mạnh nhất ban ngày Arietids

ẢNH MINH HỌA: THANH TÙNG

Chuyên trang Inthesky.org cho biết Arietids được xem là trận mưa sao băng ban ngày hoạt động mạnh nhất. Năm 2026, mưa sao băng này diễn ra từ ngày 14.4 đến ngày 24.6 và đạt cực đại vào ngày 10.6 tới đây.

Trong khoảng thời gian trong tuần đầu tiên và tuần thứ hai của tháng 6 này, người Việt sẽ có cơ hội quan sát thấy mưa sao băng Arietids bất cứ khi nào điểm tỏa sáng của trận mưa sao băng - trong chòm sao Bạch Dương nằm trên đường chân trời, với số lượng sao băng có thể nhìn thấy tăng lên khi điểm tỏa sáng càng ở vị trí cao hơn trên bầu trời.

Vì sao mưa sao băng Arietids bí ẩn?

Theo các nhà nghiên cứu, quan sát được bao nhiêu sao băng là câu hỏi khó để trả lời chính xác, đặc biệt với các trận mưa sao băng vào ban ngày vì khi mặt trời mọc, bạn sẽ không thể nhìn thấy chúng. Nhưng Arietids có số lượng sao băng mỗi giờ rất lớn. Trận mưa sao băng này ước tính thể có tới 60, thậm chí lên tới 200 vệt sao băng mỗi giờ.

Mặc dù hầu hết các sao băng Arietids xuất hiện vào ban ngày, người yêu thiên văn vẫn có thể nhìn thấy chúng vào giờ cuối cùng trước bình minh, bất kỳ lúc nào trong tuần đầu tiên và tuần thứ hai của tháng 6.

Mưa sao băng mạnh nhất... ban ngày trút 'mưa ánh sáng', ở Việt Nam có thấy được? - Ảnh 2.

Ngắm sao băng cần bầu trời trong

ẢNH: THANH TÙNG

Trong nhiều năm, không ai biết sao chổi mẹ của Arietids nên nó được xem là mưa sao băng bí ẩn. Sau đó, vào tháng 5.1986, Don Machholz đã phát hiện ra một sao chổi được gọi là 96P/Machholz.

Sao chổi này có thể liên quan trực tiếp đến trận mưa sao băng này, hoặc nguồn gốc của trận mưa sao băng có thể là một phần của tổ hợp Machholz. Tổ hợp Machholz là sự kết hợp của 2 nhóm sao chổi, 8 trận mưa sao băng và ít nhất một tiểu hành tinh, tất cả đều liên quan đến sao chổi 96P/Machholz.

Hãy thử "săn" mưa sao băng ngay từ rạng sáng mai 4.6, nếu may mắn và thời tiết ủng hộ, bạn có thể quan sát thấy những vệt "pháo hoa vũ trụ" Arietids.

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