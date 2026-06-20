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Đời sống Cộng đồng

Mưa sao băng hơn 100 năm đạt cực đại từ tối nay 20.6

Cao An Biên
Cao An Biên
Trận mưa sao băng có lịch sử quan sát 110 năm trước, được xem là khó đoán nhất năm 2026 dự kiến sẽ đạt cực đại từ tối nay 20.6. Bất ngờ nào sẽ xảy ra?

Theo chuyên trang Space.com, mưa sao băng Bootids tháng 6 thường chỉ tạo ra một số ít sao băng, nhưng trận mưa sao băng này nổi tiếng là khó đoán và có lịch sử bùng phát bất ngờ.

Mưa sao băng hơn 100 năm khó đoán nhất 2026 cực đại: Xem từ tối nay 20.6 - Ảnh 1.

Mưa sao băng Bootids tháng 6 thường chỉ tạo ra một số ít sao băng, nhưng trận mưa sao băng này nổi tiếng là khó đoán và có lịch sử bùng phát bất ngờ

ẢNH MINH HỌA: THANH TÙNG

Chuyên gia cho biết trong khi hầu hết các trận mưa sao băng hằng năm đều diễn ra theo một kịch bản có thể đoán trước, thì trận mưa sao băng Bootids lại thường gây bất ngờ cho các nhà thiên văn học. Hầu hết các năm, trận mưa sao băng này chỉ tạo ra một vài sao băng mỗi giờ. Tuy nhiên, đôi khi nó lại bùng nổ thành một màn trình diễn bất ngờ.

Năm 1998, những người quan sát bầu trời đã được chứng kiến một đợt bùng phát với số lượng lên đến 100 sao băng mỗi giờ, trong khi một đợt bùng phát khác vào năm 2004 ước tính có từ 20 đến 50 sao băng mỗi giờ.

Tuy nhiên, trận mưa sao băng này vẫn nổi tiếng là khó dự đoán. Năm 2010, các nhà thiên văn học dự đoán một đợt bùng phát khác, nhưng chỉ có ít hơn 10 sao băng mỗi giờ được ghi nhận.

Quan sát mưa sao băng này khi nào?

Các nhà nghiên cứu dự báo năm nay, mưa sao băng này sẽ hoạt động cho đến cuối tháng 6, với đỉnh điểm được dự đoán vào khoảng từ ngày 20 đến ngày 27.6. Hầu hết các năm, mưa sao băng Bootids chỉ xuất hiện với tần suất khá khiêm tốn, chỉ 1 hoặc 2 sao băng mỗi giờ.

Mưa sao băng Bootids tương đối khó quan sát, đặc biệt khi đêm cực đại diễn ra gần thời điểm trăng tròn do ánh trăng sáng có thể làm lu mờ các sao băng.

Tuy nhiên, chúng nổi tiếng vì sự bất ngờ, đó là lý do tại sao nhiều người yêu thích ngắm sao vẫn theo dõi chúng bất chấp tần suất xuất hiện không nhiều. Bạn không bao giờ thực sự biết Bootids sẽ mang đến điều gì.

Để có cơ hội tốt nhất quan sát mưa sao băng Bootids, hãy đến một địa điểm tối, tránh xa ánh đèn thành phố nếu có thể. Tâm điểm của trận mưa sao băng, điểm mà từ đó các sao băng dường như xuất phát nằm trong chòm sao Boötes (Mục Phu), tọa lạc trên cao ở bầu trời phía tây và tây nam vào buổi tối đối với những người quan sát ở bán cầu Bắc.

Mưa sao băng hơn 100 năm khó đoán nhất 2026 cực đại: Xem từ tối nay 20.6 - Ảnh 2.

Trận mưa sao băng Bootids có nguồn gốc từ sao chổi 7P/Pons-Winnecke, được các nhà thiên văn học phát hiện lần đầu tiên vào năm 1916

ẢNH MINH HỌA: THANH TÙNG

Mặc dù điểm tỏa sáng có thể giúp bạn nhận dạng sao băng Bootids, nhưng bạn không nên nhìn trực tiếp vào nó. Thay vào đó, hãy tìm một vị trí thoải mái với tầm nhìn rộng ra bầu trời và để mắt bạn thích nghi với bóng tối trong ít nhất 20 phút. Sao băng thường dễ phát hiện hơn khi bạn quan sát một vùng trời rộng lớn.

Trận mưa sao băng Bootids có nguồn gốc từ sao chổi 7P/Pons-Winnecke, được các nhà thiên văn học phát hiện lần đầu tiên vào năm 1916. Tính đến năm 2026, trận mưa sao băng này đã có lịch sử quan sát được 110 năm.

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