Rãnh áp thấp hoạt động mạnh, TP.HCM tiếp tục mưa giông diện rộng

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng dự báo (Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ và Tây nguyên) cho biết: Rãnh áp thấp có trục tây bắc - đông nam đi qua Nam bộ và nam Biển Đông đang chi phối thời tiết khu vực Nam bộ. Do vậy, trên khu vực này ngày nắng gián đoạn, mưa giông tiếp tục xảy ra diện rộng với khoảng 81% diện tích toàn khu vực, có nơi mưa vừa, mưa lớn; nhờ vậy, nhiệt độ bình quân ngày có giảm nhẹ so với những ngày trước.



TP.HCM và các tỉnh thành Nam bộ tiếp tục có mưa diện rộng ẢNH: CHÍ NHÂN

Trưa nay, mây giông tiếp tục phát triển gây mưa diện rộng nhiều nơi, mưa lớn tập trung mưa ở khu vực Tiền Giang, Trà Vinh, Bến Tre. Cụ thể tại Bến Tre, lượng mưa cao nhất là 99,2mm ở Mỹ Hương và Ba Tri 85mm… sau đợt mưa, nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay tại nhiều nơi giảm từ 1 - 2 độ C, một số nơi có mưa sớm nên nhiệt độ còn giảm mạnh như Mỹ Tho (Tiền Giang) và Càng Long (Trà Vinh) giảm 26 độ C, Bến Tre 25 độ C.

Đặc biệt tại trạm Tân Sơn Nhất (TP.HCM), lúc 11 giờ trưa nay nhiệt độ 32 độ C nhưng sau khi mưa lớn xuất hiện, nhiệt độ giảm còn 25 độ C. Tại TP.HCM, lượng mưa cao nhất ở Lê Minh Xuân (Bình Chánh) 68,4mm.

Rãnh áp thấp tiếp tục hoạt động mạnh trong 24 giờ tới và gió tây nam có cường độ trung bình. Nam bộ đêm nay và ngày mai tiếp tục có mưa, mưa rào diện rộng, rải rác mưa vừa và giông, có nơi mưa lớn. Trong mưa giông cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày có lúc giảm mây, giảm mưa, trời nắng gián đoạn.