Rãnh gió tây 'kéo' mưa giông lan rộng miền Bắc, mưa lũ miền Trung giảm dần

Chiều 12.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cảnh báo về mưa giông miền Bắc đang lan rộng. Trong khi đó, tại miền Trung, vùng mưa lớn đã co hẹp, đang có xu hướng giảm dần.

Dự báo thời tiết đêm nay 12.11 và ngày mai 13.11, mưa giông sẽ lan rộng ở miền Bắc ẢNH: TUẤN MINH

Cụ thể, miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của hình thế rãnh gió tây trên cao kết hợp với không khí lạnh. Dự báo thời tiết từ chiều tối và đêm nay 12.11, miền Bắc sẽ xảy ra một đợt mưa giông trên diện rộng, có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo thời tiết ngày mai 13.11, khi rãnh gió tây di chuyển dần sang phía đông, mưa lớn chỉ còn tập trung chính ở khu vực phía đông Bắc bộ. Sau đó từ chiều mai 13.11, mưa lớn ở miền Bắc giảm dần.

Thời tiết miền Trung đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp ảnh hưởng của nhiễu động gió đông trên cao, mưa lớn liên tục xảy ra ở 2 thành phố Huế và Đà Nẵng; phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay nhiễu động gió đông đang hoạt động yếu dần nên vùng mưa lớn ở miền Trung đang thu hẹp lại. Mưa lớn chỉ còn tập trung ở 2 thành phố Huế, Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai trong đêm 12.11 và sáng mai 13.13.

Dự báo lượng mưa ở các khu vực nói trên phổ biến từ 30 - 70 mm, có nơi trên 150 mm. Dự báo thời tiết từ chiều mai 13, mưa lớn miền Trung sẽ giảm nhanh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, từ chiều tối và tối nay, khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa và phía đông tỉnh Lâm Đồng sẽ xảy ra mưa giông rải rác, một số nơi có mưa lớn.

Cánh báo thiên tai trong mưa giông, mưa lũ miền Trung

Chiều cùng ngày, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cảnh báo nguy cơ xảy ra thiên tai nguy hiểm trong mưa giông, mưa lũ miền Trung, trong đó tập trung vào các tỉnh, thành phố: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Qua theo dõi từ 17 giờ ngày 11.11 đến 17 giờ hôm nay 12.11, nhiều nơi ở các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hoà có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Cảng Tư Hiền (TP.Huế) có lượng mưa 96,6 mm; tại Tam Trà (TP.Đà Nẵng) là 314,4 mm; Ba Cung (Quảng Ngãi) là 234 mm; Canh Liên (Gia Lai) là 220,7 mm; Sơn Long (Đắk Lắk) là 280,6 mm...

Dự báo thời tiết đêm nay 12.11, TP.Huế, Đắk Lắk, Khánh Hòa tiếp tục có mưa tích lũy từ 5 - 15 mm, có nơi trên 50 mm; TP.Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai từ 10 - 30 mm, có nơi trên 90 mm.

Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, nền địa chất, đất đá đã ngậm no nước, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nhiều xã, phường ở 6 tỉnh, thành nói trên cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở.