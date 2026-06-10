Rao bán 20 triệu dữ liệu cá nhân, học sinh lớp 10 bị khởi tố

Ngày 10.6, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) phát hiện nhiều tài khoản trong các hội, nhóm kín đăng tải, rao bán số lượng lớn dữ liệu cá nhân của người dân.

Công an Lâm Đồng phối hợp cơ quan chức năng làm việc với học sinh lớp 10 bị cáo buộc thu thập, rao bán khoảng 20 triệu dữ liệu cá nhân của người dân ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Nhận định đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư, tạo điều kiện cho các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo PA05 phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, bóc gỡ đường dây mua bán dữ liệu cá nhân.

Ngày 5.6.2026, lực lượng chức năng đã làm rõ và khởi tố N.H.A (16 tuổi, ở xã Quan Thành, Nghệ An) để điều tra về các hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.

Theo kết quả điều tra ban đầu, N.H.A là học sinh lớp 10 tại một trường THPT ở Nghệ An. Học sinh này tự học lập trình trên internet, xây dựng các thuật toán và lợi dụng lỗ hổng bảo mật để xâm nhập Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia do Cục Y tế dự phòng (thuộc Bộ Y tế) quản lý.

Công an xác định N.H.A thu thập trái phép dữ liệu cá nhân của người dân rồi rao bán trên không gian mạng ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Sau khi xâm nhập hệ thống, A. đã thu thập trái phép dữ liệu cá nhân của người dân trên phạm vi cả nước rồi rao bán trên các hội, nhóm chuyên mua bán dữ liệu. Cơ quan điều tra xác định A. đã thu thập và bán khoảng 20 triệu thông tin cá nhân, thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.

Mua bán dữ liệu cá nhân sẽ bị xử lý nghiêm

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, vụ việc là hồi chuông cảnh báo đối với một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay. Do thiếu hiểu biết pháp luật hoặc chạy theo lợi ích trước mắt, nhiều người lầm tưởng việc xâm nhập hệ thống thông tin, thu thập và mua bán dữ liệu cá nhân chỉ là một cách "kiếm tiền trên mạng".

Tuy nhiên, cơ quan công an nhấn mạnh mọi hành vi vi phạm trên không gian mạng đều để lại dấu vết điện tử và có thể bị phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật.

Pháp luật hiện hành nghiêm cấm mọi hành vi thu thập, mua bán, trao đổi hoặc công khai trái phép dữ liệu cá nhân. Tùy tính chất, mức độ vi phạm, người thực hiện có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, điều 288 bộ luật Hình sự quy định mức phạt tiền đến 1 tỉ đồng hoặc phạt tù đến 7 năm.

Để bảo đảm an toàn hệ thống thông tin và tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thường xuyên rà soát, đánh giá mức độ an toàn của hệ thống, kịp thời khắc phục các lỗ hổng bảo mật và quản lý chặt chẽ dữ liệu người dùng.

Người dân cũng cần chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân, không cung cấp thông tin cho các website hoặc ứng dụng không rõ nguồn gốc; thường xuyên thay đổi mật khẩu, kích hoạt xác thực nhiều lớp và thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến việc lộ lọt thông tin cá nhân.