Rao bán bao lì xì in hình Quốc huy có thể bị xử phạt

Lì xì vào dịp năm mới mang ý nghĩa cầu chúc may mắn, sức khỏe và tài lộc cho mọi người. Các mẫu mã bao lì xì ngày càng đổi mới, đa dạng.

Ngoài những mẫu bao lì xì in câu thơ, câu đối chúc tết, in hình trò chơi dân gian, bánh chưng bánh giầy… nhiều mẫu bao lì xì in hình tiền Việt Nam mệnh giá từ 100.000 - 500.000 đồng và bao lì xì “sổ đỏ, sổ hồng” có in hình Quốc huy Việt Nam được rao bán rộng rãi.

Theo luật sư Trương Văn Tuấn, Điều lệ số 973 - TTg năm 1956 quy định hình Quốc huy chỉ được in hoặc đóng bằng dấu nổi trên các thứ giấy sau: Bằng huân chương, bằng khen của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ; các văn bản ngoại giao như quốc thư, ủy nhiệm thư, thư giới thiệu của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; hộ chiếu; công hàm, thiếp mời, phong bì của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; thư từ, thiếp mời, phong bì của Trưởng ban Thường trực Quốc hội trong việc giao thiệp với các cơ quan nước ngoài; công văn, thiệp mời, phong bì của các Đại sứ quán và Lãnh sự quán ở nước ngoài.

Xử phạt hành chính đến 100 triệu đồng

Theo luật sư Trương Văn Tuấn, Quốc huy là biểu tượng thiêng liêng đất nước Việt Nam, việc in giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hay còn gọi là sổ đỏ), giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) có in kèm hình Quốc huy Việt Nam là hành vi không phù hợp quy định pháp luật.

Trường hợp quảng cáo hình ảnh bao lì xì in hình sổ đỏ như trên mạng xã hội, thì có thể bị xử phạt hành chính từ 80 - 100 triệu đồng theo khoản 6, Điều 34 Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt hành vi quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm đối với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ.

Trong trường hợp người sử dụng bao lì xì có in hình Quốc huy với ý xúc phạm sẽ bị xử lý hình sự về tội “xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca” theo Điều 351 bộ Luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).





Theo đó, người nào cố ý xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng - 3 năm.

Bên cạnh đó, theo luật sư Tuấn, việc sử dụng các bao lì xì in hình tiền Việt Nam có thể bị phạt nặng.

Theo Điều 31 Nghị định 88/2019/NĐ-CP, hành vi sao chụp, in ấn, sử dụng bố cục, một phần hoặc toàn bộ hình ảnh, chi tiết, hoa văn của tiền Việt Nam không đúng quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng.

Cá nhân vi phạm buộc tiêu hủy toàn bộ bao lì xì có in hình tiền Việt Nam và nộp vào ngân sách nhà nước số tiền bất hợp pháp từ việc buôn bán bao lì xì in hình tiền Việt Nam.