Ráp máy tính mới, nên chọn CPU Intel hay AMD ở thời điểm hiện tại?

Theo BGR, câu hỏi kinh điển 'Intel hay AMD?' nay đã không còn lời giải đơn giản như trước. Với sự trỗi dậy mạnh mẽ của dòng Ryzen, đế chế Intel đang đối mặt với thử thách lớn nhất trong lịch sử khi đánh mất lợi thế ở những mảng vốn từng là 'sân nhà'.

Trong nhiều thập kỷ, Intel được xem là lựa chọn mặc định nhờ chiến dịch Intel Inside huyền thoại và sự thống trị tuyệt đối trong các hệ thống máy tính bộ. Tuy nhiên, dữ liệu mới nhất từ Steam cho thấy một con số gây sốc khi có đến 43% game thủ hiện nay đã chuyển sang sử dụng CPU AMD. Điều gì đã khiến gã khổng lồ Intel phải hụt hơi?

Nên lựa chọn Intel hay AMD trong năm 2026?

AMD: Khi lựa chọn thứ cấp trở thành 'vua' hiệu năng

Ở phân khúc cao cấp, AMD đang khiến các dòng chip mới nhất của Intel trở nên 'lép vế'. Dòng Ryzen 9000, đặc biệt là các phiên bản trang bị công nghệ X3D, đã tạo nên một cú nhảy vọt về hiệu năng chơi game. Trong nhiều bài kiểm tra thực tế, AMD dẫn trước Intel Core Ultra 200S tới 30% về tốc độ khung hình.

Không chỉ dẫn đầu về sức mạnh thuần túy, AMD còn ghi điểm tuyệt đối về hiệu quả năng lượng và giá thành. Ngay cả ở phân khúc tầm trung, mẫu Ryzen 5 9600X cũng thường xuyên vượt qua đối thủ Core i5 trong các tác vụ đơn nhân và trải nghiệm game thực tế.

Cái bẫy socket và bài toán kinh tế lâu dài

Một trong những lý do khiến người dùng 'quay lưng' với Intel chính là sự thiếu ổn định của nền tảng. Intel thường xuyên thay đổi socket (như việc chuyển sang LGA1851 và sắp tới là Nova Lake vào cuối năm 2026), vô hình trung ép người dùng phải thay mới cả bo mạch chủ mỗi khi nâng cấp.

Ngược lại, AMD chiếm trọn lòng tin nhờ sự trung thành với người dùng. Socket AM4 dù ra mắt gần một thập kỷ vẫn được hỗ trợ các dòng CPU mới (như Ryzen 5 5600F ra mắt tháng 9.2025). Với socket AM5 hiện tại, AMD cam kết hỗ trợ ít nhất đến năm 2027, giúp người dùng tiết kiệm một khoản chi phí khổng lồ khi nâng cấp.

Intel: Sức mạnh thương hiệu và giải bài toán đa nhiệm

Dù đang yếu thế trong cuộc đua gaming, nhưng Intel vẫn là cái tên ăn sâu vào tiềm thức người dùng phổ thông. Sự quen thuộc giúp Intel vẫn là lựa chọn hàng đầu cho các dòng laptop văn phòng và máy bộ pre-built.

Hơn nữa, nếu bạn là một nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp, Intel vẫn có thế mạnh riêng. Nhờ số lượng nhân lớn, các dòng Core i5 và i9 vẫn duy trì lợi thế trong các tác vụ đa nhân nặng như render 3D hoặc biên tập video chuyên sâu.

Nhìn chung, cuộc chiến năm 2026 không còn là cuộc đua của những định kiến cũ. Nếu ưu tiên chơi game, tiết kiệm điện và muốn một dàn máy bền bỉ theo thời gian, AMD là nhà vô địch. Nhưng nếu bạn cần một cỗ máy đa nhiệm tin cậy với thương hiệu lâu đời, Intel vẫn là cái tên đáng cân nhắc.