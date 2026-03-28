Rapper Đen Vâu biểu diễn cùng thiếu nhi tại Giải thưởng Búp Sen Vàng

Tối 28.3, tại Hải Phòng đã diễn ra chương trình vinh danh Giải thưởng Búp Sen Vàng 2026 do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức. Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, cùng sự góp mặt của nhiều gương mặt nghệ sĩ nhí tiêu biểu và các nhân vật có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật.

Các nghệ sĩ được yêu mến như rapper Đen Vâu, các ca sĩ Minh Thúy, Thoại Nghi cũng mang đến các tiết mục đặc sắc và giàu cảm xúc.

Rapper Đen Vâu tham gia chương trình trao Giải thưởng Búp Sen Vàng 2026 ẢNH: ĐĂNG TRƯỜNG

Truyền cảm hứng cho thiếu nhi

Ban tổ chức cho biết, Giải thưởng Búp Sen Vàng là hoạt động văn hóa - nghệ thuật tôn vinh những tài năng nhí xuất sắc, hướng tới việc kiến tạo một hệ giá trị bền vững cho thế hệ trẻ.

Thông qua việc vinh danh các em thiếu nhi xuất sắc, chương trình ghi nhận những nỗ lực bền bỉ trong hành trình theo đuổi nghệ thuật; lan tỏa những chuẩn mực tích cực về lối sống, thái độ và trách nhiệm với cộng đồng. Giải thưởng cũng góp phần định hình thẩm mỹ, nâng cao nhận thức và truyền cảm hứng cho thế hệ thiếu nhi hướng tới những điều tốt đẹp, nhân văn và bền vững.

Nhà báo Đỗ Thanh Bình phát biểu tại chương trình ẢNH: ĐĂNG TRƯỜNG

Nhà báo Đỗ Thị Thanh Bình, Phó tổng biên tập Báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi đồng, chia sẻ: Giải thưởng Búp Sen Vàng là một sân chơi nghệ thuật uy tín, chuyên nghiệp, nơi các em nhỏ được thể hiện năng lực, khẳng định bản thân trong môi trường minh bạch, giàu tính giáo dục.

Đây đồng thời là cầu nối quan trọng giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong hành trình nuôi dưỡng và phát triển các tài năng trẻ, góp phần xây dựng thế hệ nghệ sĩ nhí vừa có tài năng, vừa có đạo đức và trách nhiệm xã hội.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là hệ thống hạng mục phong phú, bao quát nhiều lĩnh vực nghệ thuật như âm nhạc, điện ảnh - truyền hình, sân khấu và trình diễn, tạo điều kiện để các tài năng nhí được ghi nhận.

Hành trình nuôi dưỡng ước mơ

Tại đêm vinh danh, các gương mặt nghệ sĩ nhí xuất sắc đã được xướng tên và trao giải - đây là sự ghi nhận cho nỗ lực theo đuổi nghệ thuật của các em.

Sau khi được vinh danh, các em sẽ tiếp tục hành trình lan tỏa những giá trị tốt đẹp của nghệ thuật thiếu nhi đến với cộng đồng, mang theo tinh thần sáng tạo, nhân ái và trách nhiệm để truyền cảm hứng tới nhiều bạn nhỏ khác trên khắp cả nước.

Nghệ sĩ nhí biểu diễn tại chương trình ẢNH: ĐĂNG TRƯỜNG

Với sự toàn diện về tài năng, bản lĩnh sân khấu cùng những đóng góp nổi bật, em Lê Ngọc Minh Giang (Trường tiểu học Chu Văn An, Hải Phòng) đã vinh dự đạt giải thưởng Nghệ sĩ nhí đa năng, đồng thời ghi dấu ấn mạnh mẽ khi tiếp tục chiến thắng nhiều hạng mục như: Gương mặt trẻ tiêu biểu vì cộng đồng, Vũ công nhí xuất sắc, cùng các giải thưởng cho MV và ca khúc thiếu nhi được yêu thích nhất.

Ban tổ chức cũng đã trao nhiều giải thưởng cho các nghệ sĩ nhí xuất sắc trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, chương trình còn thực hiện chuỗi hoạt động vì cộng đồng như: trao 100 xe đạp cho các em thiếu nhi, trao 1 xe đạp điện và quà tặng 20 triệu đồng cho một hoàn cảnh khó khăn ở Hải Phòng.