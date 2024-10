Rapper Eminem chia sẻ niềm vui lên chức ông ngoại

Trong Temporary, Eminem nói rằng nỗi sợ hãi lớn nhất của anh là không thể nói hết những điều muốn nói với các con trước khi qua đời, vậy nên đó là lý do bài hát này được ra đời. Ca khúc còn có sự góp giọng của Skylar Grey, nằm trong album phòng thu mới nhất mang tên The Death of Slim Shady (Coup de Grâce).

Eminem rơi nước mắt khi con gái cưng thông báo mang thai ẢNH: PEOPLE

Video ca nhạc dài hơn 5 phút gồm những cảnh quay từ thời thơ ấu cho đến khi Hailie Jade Scott kết hôn - cô con gái mà Eminem chào đón với người yêu cũ Kim Scott ở tuổi 23 vào năm 1995. Ở những phân đoạn cuối cùng của MV, Hailie tiết lộ với Eminem rằng cô đang mang thai.



Người đẹp 29 tuổi tặng ông bố nổi tiếng một chiếc áo bóng đá màu xanh có in dòng chữ "ông ngoại" cũng như một tấm ảnh siêu âm thai nhi. Eminem đã vô cùng ngạc nhiên và xúc động trước tin vui bất ngờ này.

Hailie được bố ủng hộ khi yêu và kết hôn với người bạn đại học Evan McClintock. Hai người bắt đầu hẹn hò từ năm 2016 và chính thức về chung một nhà hồi tháng 5.2024. Trong lễ cưới của cặp đôi, Eminem cũng có mặt để chúc mừng và chia sẻ cảm giác tự hào khi nhìn con gái trưởng thành, mặc váy cưới và kết hôn với người cô yêu thương.

Eminem nổi tiếng là người cha hết mực yêu thương và bảo vệ con cái ẢNH: PEOPLE

Tình yêu nam rapper dành cho cô con gái ruột duy nhất được gửi gắm qua nhiều bài hát nổi tiếng như: Mockingbird, Hailie's Song, My Dad's Gone Crazy. Giọng ca 52 tuổi từng chia sẻ Hailie chính là nguồn động lực giúp anh vượt qua những thử thách và khó khăn: "Con bé là nguồn động lực chính của tôi, đặc biệt từ khi con mới sinh. Lúc ấy, tôi chưa có sự nghiệp, không có tiền, không nơi ở. Con bé là động lực để tôi bận rộn, tập trung vào công việc và là lý do số 1 khiến tôi sợ thất bại".



Cảnh cuối cùng trong MV Temporary vừa mới ra mắt của Eminem khiến nhiều người rơi nước mắt, đó là hình ảnh tấm thiệp Hailie tặng cha mình vào ngày cưới của cô. Nội dung ghi rằng: "... bởi vì dù có bao nhiêu năm trôi qua, trong trái tim con vẫn luôn là cô bé, luôn yêu thương và cần có cha".

Bên dưới tấm thiệp là lời nhắn của Hailie: "Cảm ơn cha vì tất cả những gì cha đã làm và luôn ở bên cạnh tất cả chúng con. Cha thực sự là người cha tuyệt vời nhất trên thế giới. Con yêu cha mãi mãi...".