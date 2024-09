'Cảm động đến rơi nước mắt'

PV Thanh Niên những ngày qua đã có mặt ở nhiều địa phương; băng đèo, vượt núi vào các điểm lũ thiệt hại nặng nhất để đưa tin, tham gia cứu trợ người dân. Trong ngày 10.9, có sự hỗ trợ và dẫn đường của Bộ đội biên phòng Lào Cai và Thị đoàn Sa Pa, Tỉnh đoàn Lào Cai, nhóm PV Thanh Niên chia làm 2 mũi tiếp cận hiện trường vùng mưa lũ, sạt lở đất để hỗ trợ những gia đình có người thiệt mạng. Cùng ngày, đại diện Báo Thanh Niên, Thị đoàn Sa Pa cùng đại diện chính quyền các xã: Mường Hoa, Ngũ Chỉ Sơn, Thanh Bình đã trao 60 triệu đồng hỗ trợ các gia đình có người thân thiệt mạng trong các vụ sạt lở đất.



Đại diện Báo Thanh Niên trao 10 triệu đồng hỗ trợ anh Vàng A Dế mất vợ, con do sạt lở đất, tại xã Mường Hoa, TX.Sa Pa (Lào Cai), ngày 10.9 ẢNH: T.N

Cũng trong ngày 10.9, PV Thanh Niên tại Quảng Ninh đến chia buồn, và tặng quà gia đình trung tá Trần Quốc Hoàng (38 tuổi, trú tại P.Hùng Thắng, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) - cán bộ trực trại giam, hy sinh ngày 8.9 do lũ cuốn khi làm công tác thoát nước trong khu giam.

Trong ngày 11.9, PV Thanh Niên tiếp cận làng Nủ (xã Phúc Khánh, H.Bảo Yên, Lào Cai), nơi bị thiệt hại nặng nề do trận lũ ống kinh hoàng ngày 10.9 gây ra. Đến cuối ngày 11.9, lực lượng chức năng tìm thấy 34 thi thể nạn nhân, còn 61 người mất tích... Đại diện Báo Thanh Niên, Tỉnh đoàn Lào Cai đã hỗ trợ 20 triệu đồng do bạn đọc báo ủng hộ cho bà Hoàng Thị Sời (có 3 người thân thiệt mạng và 1 người còn mất tích) tại làng Nủ; thăm, chia buồn và trao 5 triệu đồng do bạn đọc quyên góp đến gia đình anh Trần Trung Sơn (Tổ dân phố 4A, phố Ràng, TT.Bảo Yên) có 2 người thân thiệt mạng do sạt lở tại thôn Bản Bát, xã Yên Sơn, H.Bảo Yên, ngày 10.9...

Báo Thanh Niên đến tận nơi, hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ sạt lở tại Lào Cai

Hành động kịp thời và cần thiết

Bạn đọc (BĐ) đánh giá cao phản ứng nhanh của Báo Thanh Niên khi cử PV kịp thời có mặt tại các điểm lũ thiệt hại nặng nhất để đưa tin, cứu trợ người dân. BĐ Trịnh Cường bày tỏ: "BĐ ghi nhận hành động nhanh chóng của Báo Thanh Niên trong việc chung tay, kêu gọi và trực tiếp đến với những gia đình đang gặp hoạn nạn. Cầu mong tình hình lũ lụt sẽ giảm dần, công tác cứu hộ, khắc phục được thuận lợi, xin an yên cho mọi người, mọi miền đất nước".

"Không chỉ đến vùng bị bão lũ tàn phá để làm nhiệm vụ đưa tin, mà các PV còn thể hiện trách nhiệm về tình người. Điều này thật đáng quý, nhất là trong cảnh người dân vùng bão lụt đang màn trời chiếu đất. Mong được xoa dịu phần nào tang thương của đồng bào", BĐ Huong Loan chia sẻ.

Trong dòng thông tin về câu chuyện cả nước đang hướng đến người dân các địa phương bị ảnh hưởng bão lũ, BĐ Hoang Luu Linh xúc động: "Đọc những thông tin này mà rơi nước mắt. Có thể có những lúc chành chọe, cãi cọ nhau nhưng khi gặp chuyện lớn, tất cả đều là anh em một nhà".

"Sống không chỉ là để ghi dấu của mình trên đời mà còn phải sống cho ý nghĩa. Vậy nên một trong những điều ý nghĩa nhất là nhận ra được bài học có giá trị về vai trò quan trọng của việc giúp đỡ người khác gặp khó khăn sau khi bão lũ đi qua", BĐ qfrI nêu quan điểm.

Hướng về miền Bắc: Lời kêu gọi chung tay ủng hộ đồng bào sau bão số 3

Nghĩa cử đáp ân tình

BĐ gửi nhiều bình luận, thể hiện sự đồng tình, đồng cảm với những người đang đi vào tâm lũ. BĐ Tuấn Đặng cho biết: "Nhà tôi không ở vùng bão lũ, nhưng nghe, thấy hành động của các bạn thiện nguyện mà xúc động lạ lùng. Cảm ơn tấm lòng vàng của tất cả các bạn. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và may mắn".

Theo BĐ V8uP, đây là nghĩa cử đáp lại ân tình: "Thật ấm lòng khi mọi người có nghĩa cử đẹp như vậy. Đó là sự giúp đỡ nhanh, rất cần thiết và như các bạn đã nói người miền Trung trả nghĩa ân tình".

Bên cạnh đó, BĐ mong muốn được góp sức cùng Báo Thanh Niên hỗ trợ người dân vùng lũ. BĐ Long Nguyễn viết: "Tôi là dân miền Trung, muốn góp chút ân tình cho đồng bào ngoài miền Bắc. Mong Báo Thanh Niên kết nối, tiếp nhận ủng hộ đồng bào. Cầu mong nhân dân chịu ảnh hưởng của bão sớm khắc phục hậu quả và được bình an".

"Chúng tôi là nhóm tình nguyện thành lập đã được 10 năm, tổ chức hơn 400 chuyến đi và chương trình. Chúng tôi thật sự rất muốn được đồng hành cùng quý báo để đến với bà con. Hy vọng Báo Thanh Niên có ý tưởng, mô hình để liên kết, hợp tác với các nhóm tình nguyện, như vậy các thông tin và chương trình sẽ lan tỏa rộng rãi hơn", BĐ N.Hai đề đạt.

Cận cảnh trực thăng cứu trợ người dân miền Bắc trong mưa lũ

Tôi hoan nghênh tinh thần tương thân tương ái này. Cảm ơn những tấm lòng lớn. Nhất Quang Cảm động đến rơi nước mắt. Có ở trong hoàn cảnh mới thật hiểu các bạn ạ. Điện mất, nước mất, điện thoại không liên lạc được, nước ngập đến đầu gối, cây cối ngả nghiêng ngoài đường. Đau lòng lắm. Vinh Tongthi Mong các lực lượng và nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra, ổn định cuộc sống và sản xuất kinh doanh. Lợi Nguyen Đức