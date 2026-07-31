Rapper MCK xin lỗi, gỡ sản phẩm phản cảm sau khi làm việc với Sở VH-TT TP.HCM

Rapper MCK xin lỗi sau ồn ào, cam kết không biểu diễn ca khúc có ngôn từ phản cảm

Ảnh: FBNV

Chiều 31.7, MCK (tên thật là Nghiêm Vũ Hoàng Long) đăng tải bài viết giữa vụ việc album HVL vướng ồn ào có ca từ phản cảm. Nam rapper gửi lời xin lỗi khán giả, thừa nhận những sai sót trong quá trình phát hành album và các sản phẩm âm nhạc có sử dụng ngôn từ chưa phù hợp.

Nam rapper cho biết khi thực hiện HVL, mong muốn lớn nhất của anh là cống hiến cho âm nhạc và đưa sản phẩm Việt Nam đến gần hơn với thị trường quốc tế. MCK bày tỏ niềm vui khi album từng vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng album toàn cầu, cùng nhiều thành tích tích cực khác.

Theo MCK, HVL được xây dựng từ những trải nghiệm và cảm xúc cá nhân trong quá trình trưởng thành. Thông qua album, anh muốn truyền tải những bài học tự đúc kết sau khi vượt qua khó khăn, nhìn nhận cả đúng lẫn sai trong cuộc sống. Nam rapper khẳng định không có chủ đích cổ xúy, khuyến khích hay truyền bá bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào, mà chỉ mong mang đến giá trị giải trí thông qua âm nhạc.

MCK cho biết sau khi được các cơ quan chức năng phổ biến và giải đáp các quy định pháp luật liên quan, anh đã nhận thức rõ những sai sót trong việc sử dụng ngôn từ chưa phù hợp trong các sản phẩm nghệ thuật.

Dù đã đưa ra khuyến cáo đối với người nghe, nam rapper thừa nhận bản thân vẫn thiếu trách nhiệm khi để nhiều đối tượng khán giả chưa phù hợp có thể tiếp cận nội dung trên một số nền tảng công khai.

"Trên tinh thần cầu thị, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các cơ quan chức năng và góp ý từ dư luận, MCK xin chịu trách nhiệm về những sai phạm của mình, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp khắc phục ở thời điểm hiện tại", nam rapper bày tỏ.

Theo ghi nhận, một số sản phẩm trong album HVL hiện đã được MCK gỡ/ ẩn khỏi YouTube Ảnh: Chụp màn hình

MCK đưa ra loạt cam kết sau khi thừa nhận sai sót

Cụ thể, nam rapper cho biết sẽ gỡ bỏ toàn bộ các bản ghi trong album có chứa ngôn từ không phù hợp khỏi các nền tảng số và phương tiện truyền thông đại chúng. Sau đó, ê kíp sẽ chỉnh sửa nội dung, loại bỏ những từ ngữ chưa phù hợp, trái với quy định pháp luật trước khi xem xét phát hành trở lại.

Bên cạnh đó, MCK và ê kíp sẽ gửi đề nghị đến các đối tác trong nước chấm dứt việc khai thác, truyền đạt và lưu hành các bản ghi có nội dung không phù hợp nhằm hạn chế tối đa việc lan truyền. Đối với hoạt động biểu diễn, anh cam kết chỉ trình diễn các tác phẩm được cơ quan có thẩm quyền cho phép và không biểu diễn những ca khúc có ngôn từ trái quy định pháp luật.

Ngoài ra, MCK kêu gọi người hâm mộ cùng các tổ chức, cá nhân liên quan hỗ trợ gỡ bỏ, thu hồi những hình ảnh, âm thanh chứa các bản ghi có sử dụng ngôn từ không phù hợp, đồng thời không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng để tránh ảnh hưởng đến quá trình xử lý vụ việc. Anh cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm làm rõ và khắc phục triệt để những vấn đề liên quan.

Khép lại tâm thư, MCK gửi lời cảm ơn Sở VH-TT TP.HCM, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) - Công an TP.HCM cùng các cơ quan liên quan đã trao đổi, hướng dẫn và tạo điều kiện để anh nhận thức rõ những sai phạm của mình. Rapper sinh năm 1999 khẳng định sẽ chịu trách nhiệm về toàn bộ sai phạm, mong các cơ quan chức năng tạo điều kiện để khắc phục, đồng thời bày tỏ hy vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành của khán giả trên chặng đường hoạt động nghệ thuật sắp tới.