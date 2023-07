Rapper Mr. A rủ Yanbi, Ưng Đại Vệ bắt tay làm MV mới

Mới đây, rapper Mr. A đã cho ra mắt MV ca khúc Xin em, khuấy động đường đua âm nhạc mùa hè. Dù mang màu sắc hiện đại nhưng MV Xin em lại gợi nên nhiều kỷ niệm và cảm giác bồi hồi cho các khán thính giả 9X khi nó hội tụ 3 tên tuổi đình đám một thời là: Mr. A, Yanbi và Ưng Đại Vệ. Ngoài ra, ca khúc còn có sự góp giọng của hai tên tuổi trẻ tiềm năng là Madelyn và Tyo.

Ca khúc Xin em được sáng tác bởi chính Mr. A cùng Tyo Ly NVCC

Tái xuất với Xin em, Mr. A vẫn duy trì được chất gai góc trong âm nhạc của mình nhưng lời ca lại rất nhẹ nhàng, tình cảm. Ca khúc nói về những mối tình tan vỡ và cách mỗi người đi qua thương đau, chấp nhận sự chia ly như một định mệnh không thể chối cãi. Giọng hát trong trẻo và cao vút của Madelyn tạo nên sự tương phản thú vị với chất bụi bặm của các thành viên nam còn lại. Phần hình ảnh cũng khá ấn tượng với những set quay tối giản mà hiệu quả. "Bạn diễn" đặc biệt của các nghệ sĩ lần này là một chú trăn lớn, tạo ấn tượng thị giác mạnh.

Là tên tuổi thuộc hàng kỳ cựu trong làng rap Việt, Mr. A khẳng định bản thân vẫn đang tiến lên phía trước. Rapper gốc Hà Nội nói: "Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình được yêu mến ở vị trí hàng đầu của rap Việt cả. Tôi vẫn đang đi tìm vị trí đó bao năm qua đây. Khi ra mắt sản phẩm mới, tôi luôn tự tin cho sáng tạo của bản thân. Từ lúc viết ca khúc đầu tiên đến bây giờ, tôi không quan tâm đến việc ai đó nói gì về âm nhạc của mình. Tôi nghe và thấy thích là ưng rồi".

Ưng Đại Vệ (trái) và Yanbi cùng góp mặt trong MV Xin em sau thời gian dài im hơi lặng tiếng NVCC

Nhan sắc ngọt ngào của nữ ca sĩ Madelyn NVCC

Ngoài ra, hai cái tên Yanbi và Ưng Đại Vệ cũng mang lại cho khán giả nhiều cảm xúc khi xuất hiện cùng Mr. A trong MV mới. Yanbi từng nổi tiếng với ca khúc Nothing in your eyes, Thu cuối. Nhờ hoạt động chăm chỉ trong giới underground, Yanbi đã có cơ hội tham gia nhiều chương trình âm nhạc. Bẵng đi vài năm gần đây, nam ca sĩ không còn thường xuyên xuất hiện trên truyền thông vì nhiều lý do riêng. Tuy nhiên, Yanbi cho biết anh sẽ trở lại mạnh mẽ trong thời gian tới. Ưng Đại Vệ sau nhiều năm chật vật với đời sống cá nhân nay cũng trở lại với âm nhạc. Điều này khiến các fan của anh xúc động.

Mr. A - Xin em X Ưng Đại Vệ, Yanbi, TYO LY, Madelynn | Official MV

Đặc biệt, "bóng hồng" duy nhất góp giọng trong ca khúc Xin em - ca sĩ Madelyn là fan của cả Mr. A, Yanbi và Ưng Đại Vệ. Vì vậy, khi được tham gia làm nhạc cùng đàn anh, Madelyn vô cùng hạnh phúc. Nữ ca sĩ trẻ thổ lộ: "Từ một fangirl của những Thu Cuối, Tell me why... em chưa bao giờ nghĩ một ngày gần lại được hợp tác với các anh như hôm nay. Sau 8 năm theo đuổi âm nhạc, em cảm ơn các anh đã cho em cơ hội tham gia dự án Xin em cùng những người tiền bối em đã theo dõi từ khi học cấp 2".