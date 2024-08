Rapper nổi tiếng Thái Lan - chủ nhân ghế nóng đầu tiên của 'Rap Việt 2024'

Sau vòng casting Rap Việt 2024, những thông tin tiếp theo của chương trình ngày càng được quan tâm và đón chờ. Mở đầu với thông báo sẽ chính thức lên sóng vào tháng 9.2024, khán giả yêu rap ngày càng nóng lòng hơn trước loạt thông tin mà chương trình đăng tải, nhất là những gương mặt đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên, giám khảo năm nay.

Củng cố cho loạt gợi ý về rapper quốc tế đầu tiên ngồi ghế nóng tại chương trình cùng những suy đoán từ cộng đồng mạng, mới đây, ban tổ chức xác nhận "chủ nhân" của chiếc ghế nóng đầu tiên là nam rapper gạo cội đến từ Thái Lan - F.Hero.

F.Hero nổi danh tại Thái Lan không chỉ ở vai trò rapper mà còn là nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng cùng các bản hit và thường xuyên kết hợp với các nghệ sĩ nổi tiếng khác.

F.Hero bắt đầu sự nghiệp âm nhạc vào đầu những năm 2000 và được biết đến vì sự đóng góp của mình vào sự phát triển của nền âm nhạc hip hop tại Thái Lan, được tin tưởng và giao trọng trách đảm nhiệm vị trí Huấn Luyện Viên tại chương trình The Rapper của xứ chùa vàng xuyên suốt nhiều năm.

Với cương vị Huấn Luyện Viên , F.Hero cùng nhiều năm kinh nghiệm và phong cách âm nhạc phong phú đã giúp khán giả hiểu rõ hơn về giá trị nghệ thuật của hip hop.

Dưới sự dẫn dắt của F.Hero, nhiều thí sinh trong đội của anh đã đạt được thành tích ấn tượng trong chương trình. Anh không chỉ được công nhận là một Huấn luyện viên có tài năng và kinh nghiệm mà còn là người có tầm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của hip hop Thái Lan.

Bên cạnh đó, F.Hero còn được mệnh danh là “King Of Collaboration ” khi bài hát nào anh kết hợp cũng tạo nên cơn sốt và trở thành hit, đặc biệt phải nói đến Mirror Mirror – ca khúc kết hợp cùng Milli và Changbin (Stray Kids) gây sốt mạng xã hội TikTok với hơn 100 triệu lượt xem.

Với bản hit này, F.Hero đã đạt được danh hiệu cao quý là Best Of Collaboration Song Of The Year của giải thưởng The Guitar Mag Award 2022, bên cạnh đó nam rapper cũng đạt danh hiệu Asia Best Individual and Corporate Awards của giải thưởng Asia Top Awards 2024.

Trước đây, nam rapper cũng nhiều lần cho biết muốn hợp tác cùng Sơn Tùng M-TP, và cũng có sản phẩm hợp tác chung với Quang Hùng MasterD.