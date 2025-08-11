Rapper T-Hood bị bắn chết tại nhà riêng

Theo TMZ, vào ngày 9.8 (giờ Mỹ), cảnh sát đã có mặt tại khu vực Snellville, bang Georgia, sau khi nhận được tin báo về một vụ tranh cãi dẫn đến nổ súng. Nạn nhân được xác định là rapper T-Hood. Dù đã được đưa đi cấp cứu ngay lập tức, nam rapper đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Phía cảnh sát hiện đang tạm giữ một người liên quan để thẩm vấn, nhưng động cơ gây án vẫn chưa được làm rõ. Bà Yulanda, mẹ của T-Hood, xác nhận sự ra đi của con trai và phủ nhận tin đồn rằng một bữa tiệc đã diễn ra vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng.

Nam rapper T-Hood đã qua đời ở tuổi 33 ẢNH: INSTAGRAM NV

Lời cuối của T-Hood và nỗi đau của những người ở lại

Chỉ vài tuần trước khi qua đời, T-Hood còn đăng tải một video hài hước trên Instagram để quảng bá cho ca khúc Grave Diggerz, hóa trang thành một hồn ma trong nghĩa trang. Bài đăng cuối cùng của anh là khoảng một tuần trước khi vụ việc xảy ra. Điều này càng khiến người hâm mộ và đồng nghiệp thêm bàng hoàng, không thể tin được một người đầy năng lượng như anh lại ra đi đột ngột.

Sự ra đi của T-Hood đã làm dấy lên những tin đồn ác ý trên mạng xã hội, buộc bạn gái của anh, Kelsie Frost, phải lên tiếng. "Tôi muốn xin mọi người tôn trọng và cho tôi sự riêng tư. Nhưng tôi sẽ không im lặng vì bản thân luôn bảo vệ anh ấy. Tôi hoàn toàn không chấp nhận chuyện khủng khiếp này dưới bất kỳ hình thức nào", cô viết. Kelsie cho biết cô thậm chí không có thời gian để đau buồn vì phải đối mặt với những tin đồn sai lệch.

T-Hood, tên thật là Tevin Hood, là một rapper người Mỹ đến từ bang Georgia. Anh được biết đến rộng rãi trong làng rap miền Nam nước Mỹ với phong cách âm nhạc đặc trưng và những ca khúc như READY 2 GO, Perculator, Girls in the Party hay Big Booty (hợp tác với B.o.B).