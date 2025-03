Rất nhiều tài sản đánh rơi đã 'quay về' với người mất

Tìm được tài sản giữa biển người

Sáng 12.3, trong quá trình tuần tra, kiểm soát dọc bờ đông sông Hàn (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), thiếu tá Nguyễn Bá Dũng, nhân viên kiểm sát hành chính Trạm kiểm soát biên phòng sông Hàn, nhặt được tà sản là một chiếc áo khoác, bên trong có giấy tờ tùy thân cùng hơn 40 triệu đồng.

Trung tâm An ninh hàng không, Đồn công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng bàn giao ví cho người nhà anh Đặng Lê Hoàng Trung ẢNH: NGUYỄN TÚ

Cán bộ biên phòng này lập tức báo cáo đơn vị, đồng thời tìm thông tin và liên hệ ông Trương Trọng Vũ (48 tuổi, ngụ P.Tân Chính - nay là P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), mời đến đơn vị xác minh, làm thủ tục nhận lại tài sản.

Ông Vũ bày tỏ xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thiếu tá Dũng cùng tập thể Trạm kiểm soát biên phòng sông Hàn với tinh thần trách nhiệm, nghĩa cử cao đẹp vì nhân dân của bộ đội cụ Hồ.

Trước đó, anh Nguyễn Đình Liên (34 tuổi, ngụ xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) cũng đã gửi thư cảm ơn Đội Cảnh sát cơ động (Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP.Đà Nẵng) về việc giúp cha anh tìm được ví giấy tờ quan trọng. Chiếc ví này cha anh đánh rơi từ tháng 1, trên đường từ Thanh Hóa vào TP.Đà Nẵng làm phụ hồ. Gia đình tìm kiếm gần cả tháng không được. Rất may hạ sĩ Trần Hữu Lĩnh, chiến sĩ nghĩa vụ Đội Cảnh sát cơ động trên đường làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đã nhặt được vào khuya 7.2 tại ngã ba đường Hoàng Minh Thảo - Lê Hiến Mai (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng). Hạ sĩ Lĩnh đã báo cáo đơn vị, tìm gia đình và ngày 10.2 đã mời anh Liên đến thay cha nhận lại tài sản.

Dịp tết vừa qua, ngày 30.1, một nữ du khách quốc tịch Trung Quốc cùng bạn tham quan vườn hoa xuân tại cầu Rồng (P.Phước Ninh, Q.Hải Châu) bị mất điện thoại di động Xiaomi chứa nhiều dữ liệu quan trọng, trong khi chị chỉ còn thời gian ngắn là phải về nước, rất cần điện thoại để thực hiện các giao dịch. Xác định nhiệm vụ cấp bách, Công an P.Phước Ninh khẩn trương triển khai lực lượng, lần theo hướng du khách tham quan từ Bảo tàng điêu khắc Chăm, đường 2.9, vườn hoa xuân cầu Rồng, trích xuất gần như toàn bộ camera khu vực, sàng lọc hình ảnh giữa biển người tham quan, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, đã ghi nhận được hình ảnh một người dân nhặt được điện thoại. Trong ngày mùng 2 tết, Công an P.Phước Ninh thu hồi được điện thoại và bàn giao trong sự bất ngờ, vui mừng, cảm phục của du khách cùng lời hứa sẽ quay lại Việt Nam thân thiện, hiếu khách.

Trước đó 1 tuần, Công an P.Bình Thuận (Q.Hải Châu) cũng kịp thời hỗ trợ một du khách khác người Trung Quốc tìm lại điện thoại iPhone 13 Pro Max trị giá khoảng 25 triệu đồng đánh rơi trên ô tô dịch vụ. Du khách này bắt xe tự do nên không có thông tin về xe và tài xế. Công an P.Bình Thuận đã triển khai 1 tổ công tác xác minh tại các tuyến đường xe qua, 1 tổ truy tìm qua định vị điện thoại. Hành trình tìm kiếm xuyên qua các quận bởi ô tô liên tục đón trả khách. Rất may điện thoại rơi ở sàn xe và được tìm thấy, người du khách đã vẽ một bức tranh để thể hiện lòng biết ơn đối với sự tận tình của lực lượng tìm kiếm.

Góp phần xây dựng thành phố mến khách

Tại sân bay Đà Nẵng, trưa 14.1, anh Đặng Lê Hoàng Trung (ngụ P.Hải Châu 1, nay là P.Hải Châu, Q.Hải Châu) khi làm thủ tục xuất cảnh tại ga quốc tế Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã quên ví, bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng và tiền mặt. Tối cùng ngày, sau khi đáp máy bay, anh Trung mới phát hiện nên điện báo gia đình nhờ lực lượng sân bay tìm kiếm.

Đội An ninh cơ động (Trung tâm An ninh hàng không) đã hỗ trợ, phát hiện chiếc ví bỏ quên trong xe đẩy hành lý, nên bàn giao Đồn công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng để lập biên bản tạm giữ, bàn giao cho người nhà của anh Trung.

Trước đó, tại Cảng Tiên Sa (Q.Sơn Trà), sáng 1.1, cán bộ chiến sĩ Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng) nhặt được một chiếc ví, bên trong có tiền mặt và giấy tờ, thẻ ngân hàng, thẻ căn cước mang tên Jadon Harrington. Đơn vị đã tiến hành xác minh thông tin và mời du khách Jadon Harrington (45 tuổi, quốc tịch Mỹ) đến nhận lại trong sự xúc động cùng lòng biết ơn của ông.

Đại tá Đỗ Văn Đông, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng, cho biết việc giúp đỡ người dân, du khách được xác định là nhiệm vụ của lực lượng biên phòng, là nghĩa cử cao đẹp, phát huy truyền thống quý báu của dân tộc, do đó lực lượng thường xuyên quán triệt cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng hỗ trợ, nhất là tại các địa bàn du lịch, điều này không chỉ làm đẹp hình ảnh người chiến sĩ áo xanh, mà còn góp phần xây dựng TP.Đà Nẵng thân thiện, mến khách.