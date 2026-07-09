Rau bó xôi xào tỏi: Ngon miệng lại thêm tác dụng bất ngờ

Cả tỏi và rau bó xôi đều là những thành phần quan trọng của chế độ ăn uống lành mạnh có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường và ung thư.

Sau đây, chuyên gia tiết lộ một số lợi ích sức khỏe bất ngờ nếu trong thực đơn mỗi ngày của bạn có món xào ngon miệng này.

Dược sĩ Megan Nunn và chuyên gia dinh dưỡng Karina Tolentino, đang làm việc tại Mỹ, cho biết món rau bó xôi xào tỏi có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe, bao gồm:

Rau bó xôi xào tỏi có nhiều lợi ích cho sức khỏe khi dùng với lượng phù hợp Ảnh: P.H tạo từ Gemini

Giảm huyết áp

Tỏi và rau bó xôi đều giúp hạ huyết áp và bảo vệ tim mạch, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Nghiên cứu cho thấy các chất bổ sung tỏi giúp hạ huyết áp cho người huyết áp cao hiệu quả tương đương với một số loại thuốc kê đơn, và giảm đến 40% nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Tỏi giúp kiểm soát huyết áp bằng cách ngăn chặn enzyme chuyển đổi angiotensin - enzyme làm tăng huyết áp, và tăng nồng độ oxit nitric và hydro sunfua - các hợp chất làm giảm huyết áp một cách tự nhiên.

Rau bó xôi còn rất giàu nitrat, giúp hạ huyết áp bằng cách làm giãn mạch máu.

Giảm mỡ máu

Những thực phẩm này có thể giúp giảm mức cholesterol và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tử vong.

Tỏi làm giảm cholesterol toàn phần và cholesterol "xấu" cho người mỡ máu cao.

Các nghiên cứu trên động vật cho thấy rau bó xôi cũng làm giảm cholesterol, nhưng cần nhiều nghiên cứu hơn để xác nhận những tác dụng này ở người.

Giúp hạ đường huyết

Rau bó xôi xào tỏi có thể giúp duy trì mức đường huyết khỏe mạnh.

Tỏi làm giảm cả lượng đường trong máu lúc đói và chỉ số đường huyết trung bình HbA1c ở người bệnh tiểu đường.

Tỏi cũng có thể tăng cường phản ứng của cơ thể với insulin, hoóc môn điều chỉnh lượng đường trong máu.

Rau bó xôi giàu chất xơ, giúp giảm lượng đường trong máu và cải thiện tiêu hóa.

Có thể giảm nguy cơ ung thư

Cả tỏi và rau bó xôi đều chứa flavonoid - các hợp chất thực vật giúp bảo vệ chống lại ung thư.

Nghiên cứu cho thấy tỏi có thể làm giảm nguy cơ mắc các loại ung thư, bao gồm ung thư vú, da, đại tràng và dạ dày.

Rau bó xôi xào chín đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Ăn rau bó xôi vài lần một tuần cũng có thể giúp bảo vệ chống lại ung thư vú.

Giúp giảm viêm

Tỏi và rau bó xôi là thành phần của chế độ ăn chống viêm - tập trung vào các loại thực phẩm chống lại cơn đau và sưng (viêm) liên quan đến các bệnh mạn tính.

Một số thử nghiệm cho thấy tỏi làm giảm viêm liên quan đến bệnh thận, béo phì và huyết áp cao.

Các thành phần trong rau bó xôi và các loại rau lá xanh khác cũng giúp chống viêm trong các động mạch tim, theo Verywell Health.