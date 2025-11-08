Razer ra mắt bàn phím Huntsman V3 Pro 8KHz chuyên dành cho game thủ

Hai mẫu bàn phím mới này sử dụng switch quang học Analog Optical Switches Gen-2 kết hợp cùng công nghệ True 8.000 Hz HyperPolling độc quyền của Razer. Nhờ đó, chúng đạt hiệu năng mạnh mẽ với độ trễ chỉ 0,58 mili-giây, gần như tức thì sau mỗi lần nhấn phím. Đây là yếu tố then chốt trong các trận đấu tốc độ cao, nơi từng phần nghìn giây có thể quyết định kết quả.

Huntsman V3 Pro 8KHz và Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8KHz hướng đến game thủ chuyên nghiệp

Ảnh: Razer



Sự khác biệt chính giữa Razer Huntsman V3 Pro 8KHz và Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless (TKL) 8KHz là kích thước và bố cục. Trong đó, phiên bản TKL nhỏ hơn, loại bỏ cụm phím số bên phải để tiết kiệm không gian trên bàn, trong khi phiên bản tiêu chuẩn có đầy đủ các phím.

Người dùng cũng có thể tùy chỉnh hành trình kích hoạt của phím từ 0,1 mm đến 4,0 mm, phù hợp với phong cách gõ hoặc chơi game của từng cá nhân. Chế độ Rapid Trigger Mode cho phép reset phím siêu nhanh để thực hiện liên tiếp nhiều thao tác, trong khi tính năng Razer Snap Tap giúp người chơi đổi hướng di chuyển ngay lập tức mà không cần nhả phím trước đó.

Mỗi mẫu bàn phím đều được trang bị núm xoay kỹ thuật số có thể nhấn được và các phím điều khiển riêng cho media, macro cũng như tùy chỉnh nhanh độ nhạy Rapid Trigger hay độ cao kích hoạt phím. Màn hình LED nhỏ tích hợp cho phép người dùng xem ngay thông số điều chỉnh và đặc biệt toàn bộ thiết lập đều được lưu trực tiếp trong bộ nhớ của bàn phím, không cần phần mềm hỗ trợ ngoài.

Thao tác điều chỉnh được thực hiện dễ dàng nhờ sự hỗ trợ trực quan của dãy đèn LED tích hợp Ảnh: Razer



Được thiết kế để đảm bảo tính bền bỉ và độ chuẩn xác qua thời gian, dòng bàn phím sở hữu vỏ trên bằng hợp kim nhôm 5052 cao cấp, một lớp xốp tiêu âm mật độ cao và bộ ổn định được bôi trơn sẵn. Kết hợp với Switch Quang Học Analog Razer Gen-2, keycap đúc hai lớp bằng nhựa PBT có bề mặt nhám và kê tay từ tính bọc giả da.

Tại thị trường Việt Nam, dòng bàn phím Huntsman V3 Pro 8KHz hiện được chào bán với giá 6,89 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản TKL được bán với giá 5,99 triệu đồng.

