Razer ra mắt bộ sưu tập phụ kiện game phong cách Hello Kitty and Friends mới mẻ

Bộ sưu tập này đánh dấu sự kết hợp của Razer với Sanrio, thương hiệu nổi tiếng về phong cách sống toàn cầu với sự kết hợp của các nhân vật Sanrio được người hâm mộ đặc biệt yêu thích như Hello Kitty, Kuromi, Keroppi, My Melody và nhiều nhân vật khác cùng với các sản phẩm đoạt giải thưởng của Razer, tạo nên một bộ sưu tập chắc chắn sẽ làm rung động trái tim của bạn.

Bộ sưu tập Hello Kitty and Friends là sự tiếp nối của bộ sưu tập Razer x Hello Kitty thành công vang dội toàn cầu trước đây.

Hiện tại, các sản phẩm đang được bán tại Razer.com và các đại lý được uỷ quyền của Razer với giá bán lẻ khuyến nghị như sau: Razer Kraken BT Kitty - Phiên bản Hello Kitty and Friends: 199,99 USD ( 4,6 triệu đồng) Razer DeathAdder Essential + Goliathus Medium Bundle - Phiên bản Hello Kitty and Friends: 64,99 USD (1,5 triệu đồng)

Bộ sưu tập mới bao gồm tại nghe Razer Kraken BT Kitty, ghế Razer Iskur X, tấm lót Razer Lumbar Cushion và combo Razer DeathAdder Essential & Razer Goliathus Medium. Trong đó, tại Việt Nam sẽ có các sản phẩm cụ thể như sau:





Razer Kraken BT Kitty – phiên bản Hello Kitty and Friends

Mọi thanh âm cảm xúc đều được bắt trọn với Razer Kraken BT – phiên bản Hello Kitty and Friends. Dòng tai nghe không dây được hỗ trợ công nghệ Razer Chroma RGB vốn tạo hiệu ứng ánh sáng gaming tương thích, nay sẽ thêm phần bắt mắt và đáng yêu nhờ chiếc nơ hồng được bổ sung trong thiết kế mới.

Razer DeathAdder Essential + Razer Goliathus Medium Bundle - Hello Kitty and Friends Edition

Lấy cảm hứng từ sự gắn kết giữa Hello Kitty and Friends, sự thoải mái và cảm giác tin cậy của Razer DeathAdder Essential cùng với tốc độ ấn tượng của Razer Goliathus Medium là sự kết hợp hoàn hảo cho những trận game kéo dài hàng giờ liền.