Real Madrid thắng hú vía trước RB Leipzig nhờ ‘tác phẩm nghệ thuật’ của Brahim Diaz

Hành quân đến nước Đức, Real Madrid không có lực lượng mạnh nhất khi đội bóng này thiếu vắng Jude Bellingham và 2 trung vệ hàng đầu là Alaba, Rudiger. Không những vậy, đại diện của Tây Ban Nha còn chịu cú sốc lớn khi chiếc xe buýt của họ lại bất ngờ gặp sự cố ở sân bay Leipzig. Theo tờ Marca, một CĐV đã quay được cảnh chiếc xe buýt của Los Blancos dường như đã mất kiểm soát và đi trong loạng choạng. Rất may là những nhân viên an ninh đã can thiệp kịp thời để kiểm soát tình hình.

Trong khi đó, tờ Bild của Đức viết: "Chiếc Toyota Avensis bị thiệt hại trị giá khoảng 3.000 euro. Mức độ thiệt hại xe buýt chở đội Real Madrid vẫn chưa rõ ràng. Sau khi dừng lại một thời gian ngắn, may mắn là tất cả những người liên quan đều tiếp tục đi mà không xảy ra sự cố. Toàn đội Real Madrid và nhân viên kỹ thuật không bị thương. Họ chịu tác động nhẹ và có thể tiếp tục cuộc hành trình”.

Các học trò của HLV Ancelotti bị ảnh hưởng về tinh thần trước trận đấu với RB Leipzig REUTERS

Mọi diễn biến trên sân Red Bull Arena cũng mang đến cho CĐV Real Madrid nhiều lo lắng. “Kền kền trắng” đánh mất thế trận vào tay đội chủ nhà và khung thành của thủ môn Andriy Lunin - người ra sân với tư cách là thủ môn Ukraine đầu tiên bắt cho Real Madrid tại Champions League, liên tục bị đặt trong tình trạng báo động. Người gác đền sinh năm 1999 có màn trình diễn tuyệt vời khi đã cản phá đến 9 cú sút trúng đích của RB Leipzig.

Hàng công của Real Madrid cũng có một ngày thi đấu dưới sức, đặc biệt là khi thiếu đi chân sút người Anh - Jude Bellingham. Vinicius và Rodrygo gần như bị phong tỏa và không để lại bất kỳ dấu ấn nào. Rất may cho Real Madrid là họ vẫn còn đó Brahim Diaz. Phút 48, cầu thủ người Tây Ban Nha có pha đi bóng đẹp mắt từ cánh trái, loại bỏ liên tiếp 5 cầu thủ của RB Leipzig trước khi thực hiện pha cứa lòng đẹp mắt vào góc cao, đánh bại hoàn toàn thủ thành Peter Gulacsi.

Trang Marca mô tả siêu phẩm của Brahim Diaz: “Được chọn đá chính một lần nữa khi Bellingham vắng mặt, Brahim Diaz vẫn gieo rắc sự sợ hãi cho hàng thủ RB Leipzig. Cầu thủ 24 tuổi đã trình diễn một tác phẩm nghệ thuật, đẹp như tranh vẽ để thay đổi hoàn toàn không khí tại Red Bull Arena trong một ngày mà Real Madrid hứng chịu "hàng tấn cơn bão" tấn công từ đội chủ nhà”.

Brahim Diaz có siêu phẩm "để đời" ở phút 48 REUTERS

Đây là bàn thắng thứ 8 của Brahim Diaz trong mùa 2023 - 2024, thành tích tốt nhất của anh tại Real Madrid REUTERS

Những phút cuối trận, Brahim Diaz cũng là nhân tố khiến trận đấu trở nên căng thẳng. Phút 80, cầu thủ sinh năm 1999 có lần thứ 11 bứt tốc ở hành lang cánh trái. Tuy nhiên, Brahim Diaz bất ngờ dừng lại và ra hiệu bản thân gặp chấn thương. Các cầu thủ RB Leipzig nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát bóng và tổ chức tình huống phản công. Đáng nói hơn, tình huống này suýt nữa đã mang đến cho họ bàn gỡ hòa. Các cầu thủ Real Madrid liên tục phản ứng với trọng tài và Toni Kroos nhanh chóng tìm đến Haidara để “dằn mặt”.

Brahim Diaz gặp chấn thương những phút cuối REUTERS

Những phút cuối trên sân Red Bull Arena diễn ra căng thẳng REUTERS

Siêu phẩm của Brahim Diaz cũng giúp Real Madrid giành chiến thắng 1-0 trước RB Leipzig, qua đó có lợi thế nhỏ sau trận lượt đi. Ngày 7.3, hai đội sẽ thi đấu trận lượt về trên sân Santiago Bernabeu.