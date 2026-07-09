Red Velvet gây tranh cãi vì nghi dùng AI để thiết kế poster cho màn tái xuất

Ngày 7.7, SM Entertainment đã công bố lịch trình trở lại của Red Velvet trên các nền tảng mạng xã hội thông qua một tấm poster đầy nghệ thuật, chính thức mở màn chuỗi hoạt động hướng đến ngày phát hành album mới sau thời gian dài vắng bóng.

Tranh cãi nổ ra trước thềm comeback của Red Velvet

Poster được thiết kế với bố cục lấy cảm hứng từ những viên gạch gốm màu xanh, tiếp tục gợi nhắc đến hình ảnh "Nữ hoàng mùa hè" vốn gắn liền với Red Velvet, qua đó làm tăng sự mong chờ của người hâm mộ đối với màn trở lại sắp tới vào tháng 8.

Dù poster gây nhiều ý kiến trái chiều, màn trở lại của Red Velvet vẫn nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ Kpop trên toàn thế giới Ảnh: AFP

Tuy nhiên, không lâu sau khi hình ảnh được đăng tải, nhiều người hâm mộ nhận thấy poster có một số chi tiết khác thường. Một số ý kiến cho rằng cách xử lý màu sắc và chất liệu hình ảnh không giống phong cách thiết kế đồ họa truyền thống.

Sau khi quan sát kỹ hơn, nhiều người cho biết họ đã phát hiện một biểu tượng được cho là logo của công cụ AI được ẩn trong hình ảnh, làm dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi trên các diễn đàn trực tuyến.

Theo những người hâm mộ này, biểu tượng nói trên xuất hiện bên trong hình vỏ sò nằm ở ô chính giữa của hàng thứ hai trên poster lịch trình. Thoạt nhìn, chi tiết này giống như một vệt phản chiếu ánh sáng, nhưng khi phóng to, một số người cho rằng có thể nhìn thấy một logo hình kim cương đặc trưng của một công cụ AI đang phổ biến.

Tranh cãi nhanh chóng chia cộng đồng người hâm mộ thành nhiều luồng ý kiến. Những người bày tỏ sự thất vọng cho rằng SM Entertainment lẽ ra cần đầu tư kỹ lưỡng hơn cho màn tái xuất của Red Velvet sau hơn hai năm chờ đợi: "Mất nhiều thời gian như vậy mới trở lại mà khâu thiết kế lại thiếu chỉn chu". "Việc sử dụng AI đã là một chuyện, nhưng để sót dấu hiệu nhận diện của công cụ AI trong sản phẩm thì thật cẩu thả", một số bình luận cho biết.

Ở chiều ngược lại, nhiều người lại cho rằng việc ứng dụng AI trong lĩnh vực sáng tạo hiện nay không còn quá xa lạ: "Có rất nhiều đạo diễn sản xuất MV cũng đang sử dụng AI, nên tôi không thấy điều này quá quan trọng"; "Nếu AI có thể tạo ra sản phẩm đẹp như thế này thì tại sao nhất thiết phải dùng nhà thiết kế?". "Ngay cả khi biết vị trí được cho là logo AI, tôi vẫn không thể nhìn ra đây là AI. Có ai chia sẻ luôn câu lệnh đã tạo bức ảnh này không?", một số cư dân mạng bình luận.

Theo kế hoạch, Red Velvet sẽ phát hành album mới vào ngày 3.8. Trước thời điểm chính thức trở lại, nhóm sẽ lần lượt công bố nhiều nội dung quảng bá khác nhau, mở màn cho chiến dịch comeback đầu tiên sau hơn hai năm.