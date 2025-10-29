Rèn luyện đội ngũ cán bộ sát dân, chủ động phục vụ nhân dân

Ngày 28 - 29.10, MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, dự và phát biểu tại đại hội.

Với chủ đề "Đoàn kết - dân chủ - đổi mới - phát triển", Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt ra yêu cầu nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc T.Ư trước năm 2030.

Đại hội công bố và ra mắt Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh khóa mới; hiệp thương cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Bà Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh, được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh khóa mới.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng đại hội ẢNH: B.N

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương những kết quả đáng mà MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong thời gian vừa qua, cũng như việc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Quán triệt sâu sắc chủ trương quan điểm của Đảng, dân là gốc, nhân dân là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới.

Tập hợp đoàn kết rộng rãi công nhân, nông dân, thanh niên, trí thức, phụ nữ, cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, doanh nhân, đồng bào dân tộc, đồng bào tôn giáo, người Bắc Ninh sinh sống ngoại tỉnh đóng góp trí tuệ, công sức, để xây dựng tỉnh Bắc Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, phấn đấu đưa Bắc Ninh thành thành phố trực thuộc T.Ư trước năm 2030. Đến năm 2045 là thành phố xanh, văn minh, hiện đại.

Đẩy mạnh công tác giáo dục lịch sử, bồi đắp niềm tự hào, tinh thần vươn lên, tinh thần yêu nước, đoàn kết của các tầng lớp nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Phát huy mạnh mẽ dân chủ, đồng thuận xã hội, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với các cấp ủy, Đảng, chính quyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Chủ động đề xuất, phối hợp tham gia giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh trong thực tiễn, tổ chức đối thoại xã hội, tổ chức tháng nghe dân nói, tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Phối hợp giám sát hoạt động của chính quyền, cán bộ đảng viên, người đứng đầu, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại đại hội ẢNH: B.N

Đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, tập trung vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phong trào Bình dân học vụ số, phong trào cả nước đồng lòng, chung sức xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, tinh thông nghiệp vụ, sát dân, chủ động phục nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ cấp xã. Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ứng dụng công nghệ số trong mọi hoạt động của MTTQ Việt Nam, nhất là trong việc nắm tâm tư nguyện vọng của nhân dân, chuyển tải chủ trương đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước đến nhân dân. Thông qua công nghệ số phản bác các thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng nêu nhiệm vụ rất quan trọng mà MTTQ tỉnh Bắc Ninh cần triển khai thực hiện tốt ngay từ đầu nhiệm kỳ, đó là tham gia tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo chức năng nhiệm vụ của Mặt trận đã được pháp luật quy định, lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, đủ sức gánh vác nhiệm vụ đại diện nhân dân; tổ chức cuộc bầu cử an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.