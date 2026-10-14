Rệp cắn hành khách khiến chuyến bay phải hủy

Việc hủy chuyến bay xảy ra sau khi hành khách trên chuyến bay ngay trước kéo dài gần 17 tiếng của hãng Qantas từ Perth đến Rome vào thứ sáu, ngày 9 tháng 10, đã phàn nàn về việc bị rệp giường cắn, theo tờ Sydney Morning Herald. Hành khách trên chuyến bay QF5 đã được cung cấp thuốc kháng histamine để giảm ngứa do vết cắ tuy nhiên, thuốc này được cho là đã hết. Chuyến bay khứ hồi QF6, dự kiến khởi hành từ Rome đến Perth vào thứ bảy, ngày 10 tháng 10, đã bị hủy, và người phát ngôn của Qantas cho hay chiếc Boeing 787 Dreamliner này đang được "vệ sinh kỹ lưỡng".



Hãng hàng không đã xin lỗi khách hàng về việc hủy chuyến và cho biết đã phát hiện ra sự cố ở một số ít ghế hạng phổ thông. "Chúng tôi thành thật xin lỗi khách hàng về việc hủy chuyến bay từ Rome đến Perth hôm thứ bảy, qua đó cho phép các kỹ sư và đội bảo trì của chúng tôi tiến hành vệ sinh kỹ lưỡng máy bay sau khi phát hiện ra sự cố ở một số ít ghế hạng phổ thông", phát ngôn viên cho biết và thêm rằng khoang máy bay được vệ sinh thường xuyên theo tiêu chuẩn cao, khử trùng 50 ngày một lần.

Qantas là hãng hàng không quốc gia của Úc Ảnh: Reuters

Những hành khách dự kiến bay trở về Úc đã được bố trí chỗ ở và đặt lại vé trên chuyến bay khác trong vòng 48 giờ.

Rệp giường là loài côn trùng không cánh hút máu, kích thước nhỏ. Vết cắn của chúng không lây lan bệnh tật, nhưng có thể gây ra phản ứng da dưới dạng các nốt viêm thường xếp thành hàng hoặc cụm. Chúng thường xuất hiện trên mặt, cổ, cánh tay và bàn tay. Vết cắn có thể khỏi trong vòng một đến hai tuần, nhưng việc diệt trừ chuyên nghiệp là cần thiết. Rệp có thể ẩn náu trong các vết nứt hay kẽ hở của giường và đồ nội thất, bò ra ngoài vào ban đêm để hút máu người.