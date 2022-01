Resident Evil Village đoạt giải Game of the Year của năm 2021

Theo PCGamers, các phiếu bầu đã được thống kê và cái tên chiến thắng đã được công bố, Resident Evil Village đã đánh bại Valheim, New World, Cyberpunk 2077 và Forza Horizon 5 để giành danh hiệu Game of the Year trong Steam Awards năm 2021.

Game of the Year là một sân chơi lớn, nhưng các hạng mục chiến thắng của Steam Awards của năm 2021 vừa qua có nhiều điều thú vị và bất ngờ.

Chẳng hạn như trong danh mục VR (trò chơi thực tế ảo), các tựa game Sniper Elite VR, Medal of Honor: Above and Beyond 2, I Expect You to Die 2 và Blair Witch VR Edition tất cả đều bị đánh bại bởi Cooking Simulator VR. It Takes Two cũng bất ngờ đánh bại các bản phát hành lớn như Back 4 Blood và Halo Infinite cho hạng mục Better With Friends. Và Guardians of the Galaxy của Marvel đã giành được giải Best Soundtrack (nhạc phim hay nhất) với All-Star '80s Soundtrack.

Cyberpunk 2077 đã trở về với giải thưởng Outstanding Story-Rich Game (trò chơi có cốt truyện hay nhất) sau khi không đạt được danh hiệu Game of the Year mà nó được đề cử. Farming Simulator 22 cũng giành được một danh hiệu là Sit Back and Relax (trò chơi thư giãn).

Không giống như một số giải thưởng trò chơi khác, Steam Awards được đề cử và trao giải dựa trên phiếu bầu của người dùng. Các đề cử cũng không nhất thiết phải là bản phát hành trong năm 2021. Chi tiết các giải thưởng và trò chơi đạt giải Steam Awards gồm:

· Game of the Year: Resident Evil Village (các trò chơi đề cử gồm Valheim, New World, Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5)

· VR Game of the Year: Cooking Simulator VR (các trò chơi đề cử gồm Sniper Elite VR, Medal of Honor: Above and Beyond, I Expect You To Die 2, Blair Witch VR Edition)

· Labor of Love: Terraria (các trò chơi đề cử gồm Dota 2, Rust, No Man's Sky, Apex Legends)





· Better With Friends: It Takes Two (các trò chơi đề cử gồm Valheim, Back 4 Blood, Halo Infinite, Crab Game)

· Outstanding Visual Style: Forza Horizon 5 (các trò chơi đề cử gồm Psychonauts 2, Subnautica: Below Zero, Little Nightmares 2, Bright Memory: Infinite)

· Most Innovative Gameplay: Deathloop (các trò chơi đề cử gồm Inscryption, Twelve Minutes, Moncage, Loop Hero)

· Best Game You Suck At: Nioh 2 – The Complete Edition (các trò chơi đề cử gồm World War Z: Aftermath, Naraka Bladepoint, Age of Empires 4, Battlefield 2042)

· Best Soundtrack: Guardians of the Galaxy (các trò chơi đề cử gồm Nier Replicant, Persona 5 Strikers, Guilty Gear Strive, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles)

· Outstanding Story-Rich Game: Cyberpunk 2077 (các trò chơi đề cử gồm Life is Strange: True Colors, Resident Evil Village, Days Gone, Mass Effect Legendary Edition)

· Sit Back and Relax: Farming Simulator 22 (các trò chơi đề cử gồm Unpacking, Potion Craft, Townscaper, Dorf Romantik)

Tất cả các trò chơi đạt giải hiện đang được bán trong Steam Winter Sale và sớm kết thúc vào 5.1.