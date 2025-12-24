Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch

Resort ngàn tỉ bên biển Gia Lai bị 'khai tử'

Đức Nhật
Đức Nhật
24/12/2025 18:30 GMT+7

Chậm tiến độ nhiều năm, dự án Phương Mai Bay Resort có mức đầu tư 1.780 tỉ đồng bị đề xuất chấm dứt hoạt động

Ngày 24.12, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi UBND tỉnh, đề xuất phương án chấm dứt hoạt động đối với dự án Phương Mai Bay Resort có tổng mức đầu tư 1.780 tỉ đồng.

Resort ngàn tỉ bên biển Gia Lai bị 'khai tử'- Ảnh 1.

Sau 7 năm đầu tư, dự án Phương Mai Bay Resort trị giá 1.780 tỉ vẫn chỉ là bãi cát mênh mông

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Dự án này được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 10.9.2018, do Công ty CP Phương Mai Bay làm chủ đầu tư. Dự án sau đó được điều chỉnh ngày 6.9.2021, với diện tích hơn 30,3 ha.

Mục tiêu là xây dựng khu du lịch resort cao cấp kết hợp du lịch sinh thái biển đặc thù, đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Quy mô dự án gồm 600 phòng khách sạn 5 sao, 600 phòng khách sạn 4 sao và 166 căn biệt thự, tiến độ thực hiện dự kiến từ tháng 7.2018 đến tháng 7.2024. Sau đó, do chậm hoàn thành, dự án tiếp tục được gia hạn thêm 24 tháng.

Tuy nhiên, sau khi được gia hạn, tiến độ triển khai dự án vẫn rất chậm. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định (cũ) nhiều lần đôn đốc, nhắc nhở và phê bình chủ đầu tư nhưng không đạt kết quả. Ngày 25.5.2023, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư, song dự án vẫn không có chuyển biến.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại khu vực triển khai dự án, chủ đầu tư mới hoàn thành một số hạng mục như 2 căn biệt thự mẫu, kè chắn cát bay, bãi đỗ xe, nhà ở nhân viên và một số tuyến đường nội bộ.

Đáng chú ý, từ tháng 5.2023 đến tháng 8.2024, dự án không phát sinh hạng mục xây dựng mới. Trước thực trạng này, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã quyết định ngừng hoạt động toàn bộ dự án trong thời hạn 12 tháng để nhà đầu tư khắc phục vi phạm. Tuy nhiên, hết thời hạn, Công ty CP Phương Mai Bay vẫn chưa có báo cáo khắc phục.

Resort ngàn tỉ bên biển Gia Lai bị 'khai tử'- Ảnh 2.

Sau 7 năm, dự án chỉ có vẻn vẹn 2 căn biệt thự mẫu

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trước những vi phạm trên, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh làm việc với các bên liên quan và thống nhất chấm dứt hoạt động dự án, đồng thời đề xuất UBND tỉnh giao các đơn vị chức năng phối hợp thực hiện thủ tục chấm dứt theo quy định.

Ngoài ra, theo báo cáo của chủ đầu tư, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án đang được thế chấp để bảo đảm khoản vay 220 tỉ đồng tại VPBank. Do khó khăn tài chính, doanh nghiệp chưa thể tất toán khoản vay và hiện vẫn đang tìm phương án xử lý.

Khám phá thêm chủ đề

