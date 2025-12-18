Thu hồi trên toàn quốc lô mỹ phẩm vi phạm chất lượng

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có công văn về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm, gửi sở y tế các tỉnh, thành, thông báo: đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Nước tắm gội trẻ em Amibebe pro, hộp 1 chai 400 ml. Trên nhãn ghi số tiếp nhận phiếu công bố 1028/20/CBMP-LA; số lô 031124; NSX 411.24; HSD 3.11.27. Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ dược phẩm Anh Minh (TP.HCM).

Cục Quản lý dược đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm nước tắm gội trẻ em vi phạm chất lượng ẢNH: DAV.GOV.VN

Lý do thu hồi: mẫu kiểm nghiệm chứa methylparaben và propylparaben không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Mẫu mỹ phẩm trên do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi lấy tại nhà thuốc Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ngãi để kiểm tra chất lượng. Mẫu thử chứa methylparaben và propylparaben không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Cục Quản lý dược yêu cầu Công ty TNHH thương mại và dịch vụ dược phẩm Anh Minh, Công ty cổ phần dược phẩm La Terre France gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm Nước tắm gội trẻ em Amibebe pro, hộp 1 chai 400 ml nêu trên và gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm về Cục Quản lý dược trước ngày 12.1.2026.

Rà soát tất cả các lô đã sản xuất sản phẩm Nước tắm gội trẻ em Amibebe pro để thu hồi lô sản xuất khác có lỗi tương tự như lô sản phẩm nêu trên (nếu có), báo cáo Cục Quản lý dược trước ngày 28.12.2025 và bảo đảm chính xác nội dung báo cáo.

Cục Quản lý dược đề nghị sở y tế các tỉnh, thành thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm nêu trên; đề nghị Sở Y tế TP.HCM, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh giám sát việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm không đáp ứng quy định; xử lý vi phạm theo quy định...

Lô mỹ phẩm kem trắng da, ngừa mụn chứa chất cấm

Cục Quản lý dược cũng thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Kem trắng da, ngừa mụn, mờ vết thâm Lynshao, hộp 1 lọ 12g. Trên nhãn ghi số tiếp nhận phiếu công bố 003402/22/CBMP-HCM; số lô 02324QN; NSX 9.11.2024; HSD 3 năm kể từ ngày sản xuất. Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất: Công ty cổ phần mỹ phẩm Long Phụng Khang (TP.HCM).

Lý do thu hồi: mẫu kiểm nghiệm chứa dexamethason là chất không được phép có trong sản phẩm mỹ phẩm theo quy định hiện hành.

Cục Quản lý dược đề nghị Sở Y tế TP.HCM giám sát công ty thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm không đáp ứng quy định; thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 003402/22/CBMPHCM; xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý dược trước ngày 29.1.2026.