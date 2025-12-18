Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Thu hồi trên toàn quốc lô mỹ phẩm vi phạm chất lượng

Liên Châu
Liên Châu
18/12/2025 20:52 GMT+7

Cục Quản lý dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Nước tắm gội trẻ em Amibebe Pro, hộp 1 chai 400 ml, số lô 031124. Mẫu mỹ phẩm kiểm tra chất lượng lấy tại nhà thuốc Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ngãi.

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có công văn về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm, gửi sở y tế các tỉnh, thành, thông báo: đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Nước tắm gội trẻ em Amibebe pro, hộp 1 chai 400 ml. Trên nhãn ghi số tiếp nhận phiếu công bố 1028/20/CBMP-LA; số lô 031124; NSX 411.24; HSD 3.11.27. Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ dược phẩm Anh Minh (TP.HCM). 

Thu hồi lô mỹ phẩm trong nhà thuốc bệnh viện vi phạm chất lượng - Ảnh 1.

Cục Quản lý dược đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm nước tắm gội trẻ em vi phạm chất lượng

ẢNH: DAV.GOV.VN

Lý do thu hồi: mẫu kiểm nghiệm chứa methylparaben và propylparaben không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Mẫu mỹ phẩm trên do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi lấy tại nhà thuốc Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ngãi để kiểm tra chất lượng. Mẫu thử chứa methylparaben và propylparaben không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Cục Quản lý dược yêu cầu Công ty TNHH thương mại và dịch vụ dược phẩm Anh Minh, Công ty cổ phần dược phẩm La Terre France gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm Nước tắm gội trẻ em Amibebe pro, hộp 1 chai 400 ml nêu trên và gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm về Cục Quản lý dược trước ngày 12.1.2026.

Rà soát tất cả các lô đã sản xuất sản phẩm Nước tắm gội trẻ em Amibebe pro để thu hồi lô sản xuất khác có lỗi tương tự như lô sản phẩm nêu trên (nếu có), báo cáo Cục Quản lý dược trước ngày 28.12.2025 và bảo đảm chính xác nội dung báo cáo.

Cục Quản lý dược đề nghị sở y tế các tỉnh, thành thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm nêu trên; đề nghị Sở Y tế TP.HCM, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh giám sát việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm không đáp ứng quy định; xử lý vi phạm theo quy định...

Lô mỹ phẩm kem trắng da, ngừa mụn chứa chất cấm

Cục Quản lý dược cũng thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Kem trắng da, ngừa mụn, mờ vết thâm Lynshao, hộp 1 lọ 12g. Trên nhãn ghi số tiếp nhận phiếu công bố  003402/22/CBMP-HCM; số lô 02324QN; NSX 9.11.2024; HSD 3 năm kể từ ngày sản xuất. Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất: Công ty cổ phần mỹ phẩm Long Phụng Khang (TP.HCM).

Lý do thu hồi: mẫu kiểm nghiệm chứa dexamethason là chất không được phép có trong sản phẩm mỹ phẩm theo quy định hiện hành.

Cục Quản lý dược đề nghị Sở Y tế TP.HCM giám sát công ty thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm không đáp ứng quy định; thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 003402/22/CBMPHCM; xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý dược trước ngày 29.1.2026.

Tin liên quan

Thu hồi loạt phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Doctor magic do Mailisa kinh doanh

Thu hồi loạt phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Doctor magic do Mailisa kinh doanh

Cục Quản lý dược có quyết định thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm của 80 mỹ phẩm, thu hồi 120 mỹ phẩm, trong đó có các mỹ phẩm Doctor magic do Mailisa kinh doanh.

Bộ Y tế đã cấp công bố 162 mỹ phẩm thuộc hệ sinh thái Mailisa

Khám phá thêm chủ đề

Cục quản lý dược Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi Thu hồi Mỹ phẩm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận