Bộ Y tế đã cấp công bố 162 mỹ phẩm thuộc hệ sinh thái Mailisa

Rà soát hồ sơ mỹ phẩm do Mailisa kinh doanh

Theo thông tin từ Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), cập nhật mới nhất trên hệ thống cấp phép (đến chiều 17.11), có 162 phiếu công bố mỹ phẩm đã được cục cấp cho Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ nhập khẩu mỹ phẩm MK Skicare của hệ sinh thái Mailisa. Trong đó, có các sản phẩm được cấp phiếu công bố từ năm 2018 - 2019. Hiện 81/162 phiếu công bố còn hiệu lực.

162 phiếu công bố mỹ phẩm đã được Cục Quản lý dược cấp cho công ty nhập khẩu mỹ phẩm của hệ sinh thái Mailisa

Tuy nhiên, Cục Quản lý dược vẫn chưa có thông tin về hậu kiểm chất lượng với các mỹ phẩm do Mailisa kinh doanh.

Thời gian qua, các sản phẩm mỹ phẩm thương hiệu Doctor Magic được Mailisa giới thiệu quảng bá rộng rãi, trong đó, có bộ N3 thuộc thương hiệu Doctor Magic được Mailisa phân phối là sản phẩm được giới thiệu có công thức chuyên sâu: Retinol hỗ trợ tái tạo bề mặt da, góp phần làm da sáng mịn và duy trì độ đàn hồi tự nhiên; BHA hỗ trợ giúp làm sạch sâu, hỗ trợ lỗ chân lông thông thoáng, giảm bít tắc; AHA nhẹ hỗ trợ làm sạch tế bào chết, da sáng mịn.

Ngoài ra, sản phẩm cũng được thông tin có thành phần hỗ trợ hạn chế sạm nám, đốm nâu, hỗ trợ làm đều màu da; và các chất hỗ trợ cấp nước, giữ ẩm suốt cả ngày, hỗ trợ khóa ẩm sâu, tăng đàn hồi, da căng mọng, và giúp dưỡng ẩm nhẹ, không bí da, lý tưởng cho khí hậu nóng ẩm...

Theo Mailisa quảng cáo, các dòng mỹ phẩm Doctor Magic được nhập khẩu chính ngạch với bảng thành phần minh bạch, in rõ trên bao bì, an toàn và hiệu quả. Toàn bộ sản phẩm đều được kiểm nghiệm độc lập và tuân thủ nghiêm ngặt...

Liên quan đến công tác quản lý mỹ phẩm, Cục Quản lý dược vừa qua đã có văn bản đề nghị các địa phương tăng cường lấy mẫu kiểm tra chất lượng mỹ phẩm.

Đồng thời, yêu cầu các tổ chức, cá nhân đưa sản phẩm ra thị trường, các cơ sở nhập khẩu, sản xuất mỹ phẩm nghiêm túc chấp hành theo các quy định hiện hành của Bộ Y tế; kê khai và cập nhật thay đổi đối với các thông tin công bố theo quy định trên phiếu công bố, bảo đảm tính chính xác và trung thực; lưu giữ đầy đủ hồ sơ thông tin sản phẩm tại địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và xuất trình cho cơ quan kiểm tra, thanh tra khi được yêu cầu.

Các tổ chức, cá nhân chỉ được phép đưa mỹ phẩm ra lưu thông khi đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính an toàn, chất lượng và hiệu quả sản phẩm.