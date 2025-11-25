Thu hồi loạt phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Doctor magic do Mailisa kinh doanh

Ngày 25.11, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) ban hành quyết định 695 thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 80 mỹ phẩm, trong đó có các mỹ phẩm Doctor magic do Mailisa kinh doanh.

80 sản phẩm, bao gồm mỹ phẩm Doctor magic do Mailisa kinh doanh bị thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

80 sản phẩm bị thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và đình chỉ lưu hành do Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK Skincare (TP.HCM) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Các sản phẩm bị thu hồi do không xuất trình hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Cục Quản lý dược cũng đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc tất cả các lô còn hạn sử dụng đối với 162 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH s sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK Skincare (TP.HCM).

Lý do đình chỉ và thu hồi là để thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Cục Quản lý dược yêu cầu Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK Skincare phải tiếp nhận sản phẩm trả lại các lô mỹ phẩm bị thu hồi, biệt trữ và bảo quản các sản phẩm mỹ phẩm vi phạm bị thu hồi cho đến khi có ý kiến về việc tiêu hủy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Báo cáo thu hồi các lô sản phẩm mỹ phẩm nêu trên về Cục Quản lý dược trước ngày 15.12.

Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên toàn quốc ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các lô sản phẩm bị thu hồi trả về cơ sở cung ứng sản phẩm.

Sở Y tế TP.HCM giám sát Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK Skincare trong việc thực hiện thu hồi các lô sản phẩm.

Sở Y tế các tỉnh, thành thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng về việc thu hồi các lô mỹ phẩm theo quyết định của Cục Quản lý dược.