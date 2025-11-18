Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Kiểm tra trên toàn quốc chất lượng mỹ phẩm do Mailisa kinh doanh

Liên Châu
Liên Châu
18/11/2025 14:15 GMT+7

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi sở y tế các tỉnh, thành trên cả nước đề nghị lấy mẫu các sản phẩm mỹ phẩm các nhãn hàng Magic, Maika Beauty, MK.

Công văn nêu, liên quan đến vụ việc cơ quan chức năng xác minh làm rõ các dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh của Công ty Mailisa, theo phản ánh, một số sản phẩm mỹ phẩm thuộc các nhãn hàng Doctor Magic, Maika Beauty, MK do Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK Skincare (TP.HCM) tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường và nhập khẩu, có dấu hiệu quảng cáo sai sự thật, có nội dung gây hiểu lầm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Kiểm tra trên toàn quốc chất lượng mỹ phẩm do Mailisa kinh doanh- Ảnh 1.

Lấy mẫu toàn quốc, kiểm tra mỹ phẩm do Mailisa kinh doanh

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, Cục Quản lý dược đề nghị sở y tế các tỉnh, thành  chỉ đạo trung tâm kiểm nghiệm dược - mỹ phẩm trực thuộc, lấy mẫu mỹ phẩm trên địa bàn, tập trung lấy mẫu để kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm mỹ phẩm các nhãn hàng Doctor Magic, Maika Beauty, MK (gồm 162 sản phẩm), do Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK Skincare đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường và nhập khẩu.

Trong đó, chú trọng kiểm tra các sản phẩm mỹ phẩm làm trắng da, mỹ phẩm chống nắng, mỹ phẩm có nhãn hoặc hướng dẫn sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc trẻ em.

Cục Quản lý dược cũng đề nghị Viện Kiểm nghiệm thuốc T.Ư và Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM tăng cường lấy mẫu sản phẩm mỹ phẩm của các nhãn hàng Doctor Magic, Maika Beauty, MK, đặc biệt tại các đầu mối lớn, sàn thương mại điện tử...

Kiểm tra việc chấp hành quy định kinh doanh, quảng cáo mỹ phẩm 

Đồng thời, Cục Quản lý dược đề nghị sở y tế các tỉnh, thành rà soát, báo cáo về cục này kết quả thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính (nếu có) đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh, lưu thông, sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm nhãn hàng Doctor Magic, Maika Beauty, MK, để phục vụ công tác điều tra của cơ quan chức năng xác minh làm rõ các dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm đối với Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK Skincare.

Đề nghị Sở Y tế TP.HCM kiểm tra Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK Skincare trên địa bàn trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động nhập khẩu, kinh doanh, quảng cáo mỹ phẩm; xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành; báo cáo kết quả kiểm tra về Cục Quản lý dược.

