Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 19.1, khu vực Tây Bắc bộ vẫn chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ C, có nơi dưới 10 độ C, cao nhất từ 20 - 23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Rét "đặc biệt" ở Hà Nội và miền Bắc kéo dài, người dân đề phòng điều gì? ẢNH: ĐÌNH HUY

Đông Bắc bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét; vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 15 độ C, cao nhất 20 - 23 độ C.

Thủ đô Hà Nội trời không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 15 độ C, cao nhất 20 - 23 độ C.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết thời tiết Hà Nội và các tỉnh miền Bắc trong những ngày qua là điển hình cho những đợt rét từ đầu đông tới giờ.

Ông Lâm đánh giá, rét năm nay "rất đặc biệt". Đó là rét khô với chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn (khoảng hơn 10 độ C). Nguyên nhân là do độ ẩm không khí thấp, trời quang mây nên nhiệt độ ban ngày cao, ban đêm thấp.

"Năm nay không khí lạnh hoạt động mạnh, nhiệt độ xuống sâu nên miền Bắc nằm toàn bộ trong khối không khí lạnh khô cộng với việc ban đêm mất nhiệt, ban ngày nhận nhiệt chênh lệch nhiệt độ rất lớn", ông Lâm nói và cho hay, rét khô ở miền Bắc sẽ chấm dứt sau khi đợt không khí lạnh từ ngày 26 - 27.1 tràn về, thay vào đó sẽ là rét ẩm (nhiệt độ chênh lệch giữa ban ngày và ban đêm không lớn).

Theo ông Lâm, loại hình thời tiết đêm và sáng trời rét, ban ngày nhiệt độ tăng cao rất nguy hiểm cho người già và trẻ em. Ông khuyến cáo trong buổi sáng sớm (5 - 7 giờ), trời sẽ rất rét nên người già tham gia tập thể dục ngoài trời, trẻ em khi đi học cần mặc ấm để đảm bảo sức khỏe. Đến trưa trời nắng, chúng ta có thể cởi bớt trang phục ra.