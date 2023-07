'Return to Monkey Island' sắp có mặt trên thiết bị di động

Theo VGC, nhà phát hành Devolver Digital đã thông báo trò chơi phiêu lưu theo phong cách point-and-click Return to Monkey Island sẽ được phát hành cho các nền tảng di động vào ngày 27.7. Hiện người hâm mộ trò chơi trên Android và iOS có thể truy cập đợt đăng ký trước đang được nhà phát hành mở cửa để ghi danh.

Return to Monkey Island sắp đến với Android và iOS Devolver Digital

Return to Monkey Island được phát hành lần đầu cho PC, Mac và Nintendo Switch vào tháng 9.2022. Sau đó một tháng, phiên bản dành cho Linux được ra mắt, trước khi trò chơi cập bến các hệ máy console như PlayStation 5 và Xbox Series X/S vào tháng 11.

Return to Monkey Island là phần tiếp theo của loạt trò chơi phiêu lưu nổi tiếng được dẫn dắt bởi nhà văn kiêm đạo diễn Ron Gilbert. Studio trò chơi Terrible Toybox của Gilbert đã phát triển trò chơi với sự cộng tác của Devolver Digital và Lucasfilm Games.

Mặc dù Return to Monkey Island về mặt kỹ thuật là trò chơi thứ sáu trong sê-ri Monkey Island, nhưng đây chỉ là trò chơi thứ ba do Gilbert và Grossman dẫn dắt, và do đó, nó đã được trình bày dưới dạng phần tiếp theo của Monkey Island 2.

Trò chơi đã được các nhà phê bình đón nhận nồng nhiệt, với số điểm cao từ 86-87 trên trang đánh giá Metacritic. Một tháng sau khi phát hành, nhà phát hành Devolver tuyên bố Return to Monkey Island là trò chơi bán chạy nhất trong sê-ri.