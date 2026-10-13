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    Review 'Án mạng xém hoàn hảo': Thêm phim xém hoàn hảo của điện ảnh Việt

    Review 'Án mạng xém hoàn hảo': Thêm phim xém hoàn hảo của điện ảnh Việt

    An Mai
    An Mai
    Lấy đề tài trinh thám kết hợp với yếu tố hài, 'Án mạng xém hoàn hảo' mang tham vọng đem đến làn gió mới cho màn ảnh Việt nhưng chất lượng kịch bản và diễn xuất gây thất vọng.

    Án mạng xém hoàn hảo: Câu chuyện rối rắm thử thách người xem

    Án mạng xém hoàn hảo xoay quanh hành trình phá án của nữ TikToker Trinh (DJ Mie) và thám tử Đại (Anh Tú Atus) chuyên điều tra các vụ ngoại tình. Một đêm, Trinh bất ngờ tỉnh dậy bên cạnh thi thể của Yến - tình địch mà cô đang thuê thám tử Đại theo dõi. Lẻn vào hiện trường giúp đỡ, Đại vô tình để lại vân tay và bị bắt quả tang. Từ đó, cả hai buộc phải trốn chạy khỏi lệnh truy nã của cảnh sát, đồng thời tự điều tra tìm ra sự thật để minh oan cho bản thân.

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    Sau hơn 4 ngày chiếu, phim có Anh Tú Atus đóng chính chỉ thu về hơn 9 tỉ đồng

    ẢNH: FANPAGE PHIM ÁM ẢNH XÉM HOÀN HẢO

    Bộ phim dù có ý tưởng tương đối mới lạ, có tiềm năng khai thác nhưng cách triển khai còn nhiều điểm thiếu thuyết phục, khiến mạch phim không đủ thu hút. Thay vì dẫn dắt người xem bằng hành động và hình ảnh, phim lại chủ yếu gây cười và kể chuyện thông qua lời thoại và nhiều cảnh hồi tưởng quá khứ. Điều này đã không thể hiện được quy tắc “show, don’t tell” trong điện ảnh, đồng thời làm câu chuyện khó hiểu. Ngoài ra, việc phân bổ thời lượng lớn cho các đoạn đối thoại và mảng miếng hài lặp lại đã làm nhịp phim trở nên dàn trải, khiến câu chuyện phá án, tìm hung thủ cũng không tạo được sự lôi cuốn hay hồi hộp.

    Xét về tổng thể, kịch bản cùng lối diễn xuất, phong cách quay dựng phim, Án mạng xém hoàn hảo có thể sẽ phù hợp hơn khi làm thành phim chiếu mạng. Phim chính thức khởi chiếu từ ngày 9.10, hiện thu về hơn 9 tỉ đồng.

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