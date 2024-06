Review dược mỹ phẩm Page One có tốt không và top 4 sản phẩm bán chạy

Tất tần tật về dược mỹ phẩm Page One sẽ được review chi tiết dưới đây. Theo đó, các bạn có thể hiểu rõ hơn về Page One và có thể đưa ra lựa chọn nên hay không nên lựa chọn các sản phẩm đến từ thương hiệu này.

Đôi nét về thương hiệu dược mỹ phẩm Page One nổi tiếng tại Hàn Quốc

Page One là thương hiệu dược mỹ phẩm được nghiên cứu và phát triển nghiên cứu và phát triển bởi J&H Lab nổi tiếng hàng đầu tại Hàn Quốc. Đây là thương hiệu đang được các tín đồ skincare trên toàn thế giới yêu chuộng nhờ công nghệ Exosome và ứng dụng yếu tố tăng trưởng trong sản phẩm mỹ phẩm, chăm sóc phục hồi chuyên sâu.

Đặc biệt, ứng dụng công nghệ Exosome kết hợp với màng bọc Liposome tương thích tốt với da, hạn chế khả năng gây kích ứng. Cùng các hoạt chất trị nám, chống lão hóa khác như Tranexamic acid 3%, Niacinamide 5%, Alpha Arbutin 1%... đang là xu hướng hiện nay, Page One đã cung cấp giải pháp trẻ hoá, cải thiện sắc tố da dễ dàng sử dụng tại nhà, an toàn với mọi nền da. Kể cả làn da da nhạy cảm, da mỏng yếu sau trị liệu, treatment, peel da.

Các sản phẩm của thương hiệu dược mỹ phẩm Page One đều được sản xuất trong nhà máy đạt chuẩn GMP - WHO, được KFDA chấp nhận dưới sự tham vấn của các chuyên gia, bác sĩ nên đảm bảo hiệu quả mà an toàn tuyệt đối. Dòng sản phẩm Page One đã được tin dùng với các sản phẩm nổi bật như serum trị nám, serum chống lão hóa, sữa rửa mặt, serum phục hồi da B5…

Tại sao Page One lại được phái đẹp tin dùng?

Pageone mang đến giải pháp trị nám làm sáng da toàn diện nhờ vào cơ chế hoạt động đa tác động. Vậy nên, Page One ngày càng chiếm trọn "spotlight" của tín đồ skincare. Cùng tìm hiểu review chi tiết dưới đây về Page One xem thật sự có tốt không.

Công nghệ đột phá EXOSOME đạt chuẩn KFDA Hàn Quốc

Page One ứng dụng công nghệ Exosome tiên phong toàn cầu với khả năng tái tạo, phục hồi da và chống lão hóa vượt trội. Cùng với đó là hệ thống vận chuyển thông minh nên có thể đưa các dưỡng chất nhanh chóng len lỏi vào tận sâu vào da, tác động trực tiếp vào gốc nám, giảm thiểu nguy cơ kích ứng.

Nó sẽ mang đến hiệu quả rõ rệt chỉ sau 6-12 tuần sử dụng và đã được kiểm chứng lâm sàng mang lại hiệu quả mờ nám, sáng da, trẻ hóa. Thực tế, theo nhiều nghiên cứu cho thấy ứng dụng công nghệ Exosome trong dược mỹ phẩm sẽ nhận được nhiều ưu điểm nổi bật như:

Thẩm thấu cực nhanh nhờ kích thước siêu nhỏ (khoảng 40-150nm) giúp Exosome đưa dưỡng chất vào sâu bên trong và phát huy hiệu quả nhanh.

Lớp màng kép phospholipid bảo vệ tối ưu cho các hoạt chất bên trong Exosome không bị phân tán bởi các enzym trong da, giữ nguyên hiệu quả.

Exosome có thể nhắm tới các tế bào da cụ thể giúp cung cấp dưỡng chất chính xác tại những vị trí cần thiết, hạn chế những tác dụng phụ.

Có nguồn gốc từ chính cơ thể con người, nên Exosome đảm bảo độ an toàn và lành tính cho da, hầu như không gây kích ứng.

Hiệu quả toàn diện và nhanh chóng

Ứng dụng công nghệ Exosome kết hợp màng bọc Liposome và hoạt chất trị nám, chống lão hóa hàng đầu hiện nay; các sản phẩm Page One đều mang lại hiệu quả rõ rệt chỉ sau 6-12 tuần sử dụng đều đặn. Với khả năng đa tác động và hoạt động xuyên suốt ngày đêm sẽ mang lại hiệu quả lâu dài cho làn da. Theo các kiểm nghiệm lâm sàng, hơn 84% người dùng hài lòng với khả năng chống lão hóa, mờ thâm nám, sáng da và phục hồi chuyên sâu.

Ưu việt hơn, Page One mang lại hiệu quả nhanh chóng và duy trì sự bền vững mà không gây kích ứng, bong tróc hay mẩn đỏ. Phù hợp với hầu hết mọi loại da, kể cả da nhạy cảm hay da mỏng yếu cần phục hồi sau nhiễm hóa chất, corticoid hay sau trị liệu.

Hội tụ bảng thành phần chất lượng và dẫn đầu xu hướng

Không chỉ ứng dụng công nghệ Exosome hàng đầu xu hướng hiện nay mà các sản phẩm Page One còn hội tụ bảng thành phần dưỡng da chất lượng và ưu tú như 10 loại Peptides và yếu tố tăng trưởng EGF, màng lọc Liposome, Tranexamic acid 3%, Niacinamide 5%, Alpha Arbutin 1%, Bakuchiol, B5…

Tất cả thành phần có trong các sản phẩm Page One đều được kiểm nghiệm lâm sàng và chứng nhận an toàn với mọi làn da. Không gây kích ứng, kể cả với làn da nhạy cảm hay mỏng yếu sau trị liệu.

Thuần chay an toàn với mọi làn da, kể cả da mỏng yếu sau trị liệu

Các sản phẩm Page One không chỉ sản xuất trong nhà máy đạt chuẩn GMP-WHO được KFDA chấp nhận. Mà còn là dòng dược mỹ phẩm đảm bảo thuần chay với 2 sản phẩm tiêu biểu là Page One Tranacide Pro + Exosome Serum, Page One Matrix Repair Pro + Exosome Serum. Vậy nên, sử dụng các sản phẩm Page One đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa kích ứng và phù hợp với cả làn da nhạy cảm.

Review từ A-Z top 4 sản phẩm Page One được yêu chuộng hiện nay

Dưới đây là review chi tiết top 4 sản phẩm Page One đang được tin dùng và phái đẹp tìm mua nhiều. Cùng tìm hiểu và chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và nền da hiện tại.

1. Serum trị nám làm trắng da Page One Tranacide Pro + Exosome Serum

Serum Page One Tranacide Pro + Exosome sở hữu công thức Exosome kết hợp cùng các thành phần trị nám sạm, làm sáng da như Tranexamic Acid 3%, Niacinamide 5%, Alpha Arbutin 1%, Liposome, Cica Exosome Adenosine... ức chế quá trình sản sinh melanin làm giảm sự xuất hiện và ngăn ngừa sắc tố mới hình thành trên da. Bên cạnh đó, serum Page One Tranacide Pro + Exosome còn có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, tăng khả năng chống lại tác động từ tia UV, từ đó làm chậm quá trình lão hóa da. Phù hợp với mọi làn da kể cả da nhạy cảm và hoàn toàn không gây châm chích, bong tróc hay mẩn đỏ. Đặc biệt, hiệu quả với cả làn da nám sạm giãn mao mạch.

Thành phần chính: Tranexamic acid 3%, Niacinamide 5%, Alpha Arbutin 1%, Liposome, Cica Exosome, Adenosine, Allantoin, B5.

Ưu điểm nổi bật:

Ức chế hoạt động của enzym plasmin giúp làm chậm việc sản sinh nội bào của Arachidonic Acid cũng như Hormone α-MSH. Đây là các yếu tố kích thích tổng hợp melanin gây nên vùng da nám sạm loang lổ.

Làm mờ đốm sắc tố trên bề mặt cho làn da dần đều màu, tươi sáng trở lại.

Bổ sung độ ẩm và làm dịu cho làn da căng mịn ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Dưỡng sáng da và ngăn ngừa sự tích tụ melanin giúp trị nám tận gốc ngăn ngừa tái phát.

Kháng viêm và làm dịu kích ứng cho làn da tổn thương do tia UV phục hồi nhanh chóng.

Tăng cường hàng rào bảo vệ cho làn da khỏe đẹp từ bên trong ngăn ngừa tác hại của tia UV hay các yếu tố môi trường khác.

Kết cấu dạng serum mỏng nhẹ nên thẩm thấu nhanh chóng, không gây bóng nhờn.

Phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm hay da mỏng yếu. Chị em đang cho con bú vẫn có thể sử dụng.

Giá niêm yết chính hãng: 1.500.000đ/ 30ml

2. Serum chống lão hóa mờ nếp nhăn Page One Matrix Repair Pro + Exosome Serum

Sản phẩm thứ 2 được nhắc đến trong danh sách này là serum chống lão hóa Page One Matrix Repair Pro + Exosome Serum. Hội tụ bảng thành phần an toàn với sự kết hợp tinh tế giữa các thành phần chất lượng như Multi Peptides, yếu tố tăng trưởng EGF, Bakuchiol 0.5%, Liposome... serum Page One Matrix Repair Pro + Exosome Serum cải thiện độ dày của lớp biểu bì, làm mờ nếp nhăn và các vấn đề của lão hóa da. Sản phẩm còn bổ sung thêm Hyaluronic Acid, Vitamin B5, Biotin, Vitamin C… giúp tái tạo tế bào và cung cấp độ ẩm cho làn da căng mịn, chống lại các dấu hiệu lão hóa. Phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm hay da sau peel, da trị liệu.

Thành phần chính: Multipeptides, yếu tố tăng trưởng EGF, Bakuchiol 0.5%, Hyaluronic Acid, Liposome - Ginseng Exosome, Biotin, Vitamin C, Riboflavin.

Ưu điểm nổi bật:

Hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa da.

Cải thiện nếp nhăn, vết chân chim cho làn da căng mịn và tươi trẻ hơn.

Bổ sung độ ẩm chuyên sâu và khóa ẩm mạnh mẽ duy trì làn da căng mượt.

Nuôi dưỡng làn da trắng sáng tự nhiên.

Phục hồi làn da mỏng yếu sau khi nhiễm corticoid.

Phục hồi tái tạo da sau laser, sau peel da… nhanh chóng khỏe mạnh trở lại.

Sử dụng đều đặn từ 6-12 tuần vào buổi sáng và buổi tối sẽ thấy hiệu quả thay đổi rõ rệt trên làn da.

Kết cấu dạng serum nên thẩm thấu nhanh chóng, không gây bưng bít lỗ chân lông.

Thành phần thuần chay nên hạn chế tối đa tình trạng gây kích ứng, an toàn với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm.

Giá niêm yết chính hãng: 1.500.000đ/ 30ml

3. Serum cấp ẩm và phục hồi da tổn thương Page One Hydrating B5 Liposome

Một sản phẩm tiếp theo được nhắc đến là serum cấp ẩm và phục hồi da tổn thương Page One Hydrating B5 Liposome. Đây được xem là bảo bối cấp ẩm chuyên sâu cho mọi làn da, nhất là da thô ráp, bong tróc do mất nước hay làn da thiếu sức sống, dần xuất hiện nếp nhăn. Ứng dụng công thức tiên tiến kết hợp cùng 2 hoạt chất chính 5 loại Hyaluronic Acid, Vitamin B5, Ceramide… giúp làn da trở nên tươi mịn, tràn đầy sức sống và tươi trẻ rạng ngời. Công thức đơn giản, không chứa cồn và không gây bào mòn da hay gây kích ứng. Phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm, da mụn và làn da sau treatment.

Thành phần chính: 5 loại Hyaluronic Acid, Panthenol (Vitamin B5), Adenosine, Ceramide.

Ưu điểm nổi bật:

Bổ sung độ ẩm chuyên sâu cho làn da luôn căng bóng ngậm nước.

Làm dịu làn da mẩn đỏ, viêm sưng và phục hồi nhanh chóng tổn thương.

Gia tăng hàng rào bảo vệ cho làn da khỏe mạnh chống lại mọi tác hại từ tia UV hay các yếu tố môi trường khác.

Cải thiện độ đàn hồi và ngăn ngừa chảy xệ cho làn da tươi trẻ.

Ngăn ngừa lão hóa da và làm đầy nếp nhăn, vết chân chim hiệu quả.

Hỗ trợ nhanh lành tổn thương mụn.

Hiệu quả rõ rệt khi sử dụng đều đặn ngày 2 lần vào buổi sáng và buổi tối chỉ sau từ sau 3 - 4 tuần.

Kết cấu serum mỏng nhẹ nên thẩm thấu nhanh chóng và hoàn toàn không gây kích ứng. Phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm hay làn da mỏng yếu sau trị liệu.

Giá niêm yết chính hãng: 700.000đ/ 30ml

4. Sữa rửa mặt Page One Cleansing Gel Purifying With B5

Sản phẩm thứ 4 là sữa rửa mặt Page One Cleansing Gel Purifying With B5. Một sản phẩm nhẹ nhàng làm sạch sâu bụi bẩn, bã nhờn mà hoàn toàn không gây khô da; phù hợp cho mọi loại da; nhất là làn da dầu mụn, da hỗn hợp và da nhạy cảm. Page One Cleansing Gel Purifying With B5 đã được kiểm chứng trên da dầu mụn và da nhạy cảm cho biết da của họ đã được làm sạch hoàn toàn, dầu thừa đã được loại bỏ và lỗ chân lông được làm sạch và thông thoáng hơn, cảm nhận làn da của họ trở nên mềm mịn hơn và không gây kích ứng da.

Thành phần chính: Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Centella Asiatica Extract và Camellia Sinensis Leaf Extract, Panthenol, Gluconolactone.

Ưu điểm nổi bật:

Nhẹ nhàng làm sạch sâu bụi bẩn, bã nhờn, lớp tế bào chết cho làn da sạch mịn ngăn ngừa mụn hiệu quả.

Khả năng kháng khuẩn và giảm viêm hỗ trợ trị mụn ngăn ngừa tái phát.

Bổ sung độ ẩm cần thiết và làm dịu, phục hồi làn da tổn thương nhanh chóng khỏe đẹp trở lại.

Củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên ngăn ngừa sự tấn công của vi khuẩn hay các yếu tố môi trường khác.

Làm sạch sâu mà không gây khô da, an toàn với cả làn da nhạy cảm hay da dầu mụn.

Kết cấu dạng gel không chứa xà phòng, tạo bọt mịn nên làm sạch da hiệu quả mà không gây cảm giác căng rát hay nhờn rít.

Giá niêm yết chính hãng: 399.000đ/ 150ml

Page One đang là thương hiệu dược mỹ phẩm nhận được sự quan tâm của đông đảo tín đồ skincare. Bởi nó thật sự mang lại hiệu quả trị nám, chống lão hóa và nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp toàn diện từ bên trong. Mà đảm bảo an toàn trên mọi nền da, kể cả da nhạy cảm hay làn da mỏng yếu sau trị liệu, treatment… Nhưng các bạn cần chú ý nhớ là chỉ nên mua tại các đại lý phân phối Page One chính hãng và uy tín trên thị trường.