Review Image The Max Stem Cell Serum trẻ hóa làn da chỉ trong 4 tuần?

Qua đó, các bạn sẽ có những đánh giá đúng đắn về tinh chất tái tạo da Image The Max Stem Cell Serum. Và đưa quyết định nên hay không nên đầu tư Image The Max Stem Cell Serum trong liệu trình skincare chống lão hóa của mình.

Serum Image The Max Stem Cell Serum thuộc thương hiệu Image Skincare hàng đầu Hoa Kỳ

Serum Image The Max Stem Cell Serum là dòng sản phẩm thuộc thương hiệu dược mỹ phẩm Image Skincare nổi tiếng hàng đầu tại Mỹ. Được sáng lập bởi bà Janna M. Ronert sáng lập vào năm 2003 với dòng sản phẩm đầu tiên là Vital C. Bà Janna M. Ronert cùng chồng đã hợp tác với các chuyên gia da liễu đầu ngành nghiên cứu ra những dòng sản phẩm chăm sóc, điều trị và phục hồi da từ bên trong. Từ đó, Image Skincare giúp chị em phụ nữ trên toàn thế giới có làn da khỏe đẹp, tươi trẻ hơn.

Đặc biệt, tất cả sản phẩm Image Skincare đều được kiểm nghiệm lâm sàng nghiêm ngặt và FDA chứng nhận trước khi đưa ra thị trường. Hiện nay, Image Skincare có hơn 14 dòng sản phẩm với hơn 100 sản phẩm và đã có mặt tại hơn 60 quốc gia trên thế giới.

Trong đó, mỗi dòng sản phẩm giúp giải quyết các vấn đề về làn da khác nhau như The Max chống lão hóa; Iluma - Điều trị nám và làm trắng da; Clear Cell - Điều trị mụn hiệu quả tận gốc; Vital C - Phục hồi da tổn thương… Serum Image The Max Stem Cell Serum là sản phẩm luôn nằm trong top bán chạy của dòng The Max nổi tiếng với hiệu quả giúp trẻ hóa và chống lão hóa.

Review từ A-Z serum phục hồi tổn thương tái tạo da Image The Max Stem Cell Serum có thật sự tốt không?

Serum phục hồi tái tạo da Image The Max Stem Cell Serum có thật sự tốt không? Hãy tìm hiểu ngay review chi tiết dưới đây để có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn và phù hợp với tình trạng da của mình.