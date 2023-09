Review kem chống nắng La Roche-Posay Anthelios UVMune 400 vạch xanh mới có gì khác biệt?

Quan sát trên bao bì

kem chống nắng

La Roche-Posay Anthelios UV Mune 400 OIl Control Gel Cream chính hãng sẽ thấy thông tin đầy đủ in rõ nét và đều màu. Còn với sản phẩm kém chất lượng thông tin in khá mờ nhạt, không đều và có thể bị nhòe. Mã code phía dưới chai được in dập nổi và hàng fake thường không có mã code. Bên cạnh đó, sản phẩm La Roche-Posay Anthelios UV Mune 400 OIl Control Gel Cream chất lượng có thông tin date in rõ nét và chìm xuống. Hàng giả thường in nổi hay sai thông tin hạn sử dụng.