Review kem dưỡng ẩm Cerave - Top 5 kem dưỡng ẩm bán chạy hiện nay

Cerave phát triển đa dạng sản phẩm kem dưỡng ẩm, chuyên biệt cho từng loại da

Đôi nét về thương hiệu dược mỹ phẩm Cerave Hoa Kỳ

Cerave là thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng của Mỹ, thành lập năm 2005 bởi ba nhà khoa học da liễu (Celine T. Tran, Tomás Roher và Ivan Lefkovits). Họ đã phát hiện ra rằng làn da bị thiếu hụt ceramides có thể gây ra tình trạng khô, ngứa, kích ứng.

Chính vì vậy, các nhà khoa học da liễu của dược mỹ phẩm Cerave đã phát triển ra công thức kem dưỡng ẩm độc đáo, chứa ceramides và các thành phần khác giúp làn da mịn màng, săn chắc, phục hồi hàng rào bảo vệ tự nhiên. Có thể nói, đây là bước tiến mới trong ngành sản xuất mỹ phẩm, đưa thương hiệu đến gần hơn với đông đảo tín đồ skincare.

Hiện nay, ngoài kem dưỡng ẩm, Creve còn phát triển đa dạng sản phẩm như: Sữa rửa mặt, kem chống nắng, serum, kem chăm sóc da body… CeraVe còn được bằng sáng chế từ Hiệp hội Eczema Quốc gia Mỹ (Hiệp hội về bệnh chàm da) nhờ những cống hiến không nhỏ của mình trong lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc da.

Năm 2017, Cerave trở thành thương hiệu của tập đoàn L’Oréal mua lại và phát triển tại thị trường đa quốc gia

Vì sao kem dưỡng ẩm Cerave lại được ưa chuộng?

Dưới đây là 3 lý do chính khiến kem dưỡng ẩm Cerave "được lòng" hàng triệu tín đồ skincare khắp thế giới:

Nhận nhiều giải thưởng danh giá

Kem dưỡng Cerave đã nhận rất nhiều giải thưởng như: "Best Beauty Products" cho kem dưỡng da Cerave Moisturizing Cream của Women’s Health; "Best of Beauty" cho kem dưỡng Cerave PM Facial Moisturizing Lotion của tạp chí Allure; Giải thưởng "Best Drugstore Moisturizer" cho kem dưỡng da Cerave Moisturizing Cream trong nhiều năm liên tiếp của InStyle; Giải thưởng "Drugstore Skincare Products That Actually Work" cho kem dưỡng da Cerave Facial Moisturizing Lotion PM và Cerave Hydrating Cleanser của Shape…

Bảng thành phần lành tính, không gây mụn

Kem dưỡng ẩm Cerave có điểm chung đó là sử dụng các thành phần lành tính, giúp nuôi dưỡng da mềm mịn, căng mướt từ sâu bên trong, không gây kích ứng. Điển hình đó là: Ceramide 3, Ceramide 6-II, Ceramide 1 và Cholesterol, Caprylic (Capric Triglyceride), Niacinamide, Acid hyaluronic (HA). Công thức tạo nên kem dưỡng Cerave được tối ưu bởi những chuyên gia da liễu hàng đầu, phù hợp với đặc tính của từng loại da nên sẽ không gây mụn hay bất kỳ phản ứng phụ nào.

Ứng dụng công nghệ độc quyền, tăng cường hiệu quả

Các nhà sáng lập nên Cerave đều là những chuyên gia da liễu nhiều kinh nghiệm. Họ đã nghiên cứu ra nhiều công nghệ hiện đại để sản phẩm của mình phát huy hiệu quả tốt nhất. Điển hình đó là MVE (MultiVesicular Emulsion)- Công nghệ dưỡng ẩm độc quyền giúp duy trì độ ẩm trên da suốt 24 giờ và công nghệ InVisibleZinc™ (Zinc Oxide vi lượng) giúp sản phẩm thẩm thấu tốt, không bị bít tắc lỗ chân lông, nhờn rít và nổi mụn.

Review từ A-Z top 5 kem dưỡng ẩm Cerave được chuyên gia da liễu tin dùng

Top 5 kem dưỡng ẩm Cerave dưới đây không chỉ chuyên gia da liễu tin dùng mà còn được các tín đồ skincare trên thế giới yêu chuộng.

1. Kem dưỡng ẩm phục hồi da Cerave Moisturizing Cream

Đây là sản phẩm dưỡng ẩm dành cho da thường và da khô, ứng dụng công nghệ MVE độc quyền đã được cấp bằng sáng chế, giúp giải phóng các thành phần dưỡng ẩm hydrat hóa suốt 24h. Nhờ đó, khi sử dụng kem dưỡng ẩm Cerave Moisturizing Cream bạn sẽ cảm nhận rõ rệt làn da luôn ẩm mịn, không còn khô tróc, hạn chế đổ dầu. Cũng như giúp phục hồi và chữa lành tổn thương, cho làn da khỏe khoắn, căng mịn, tràn đầy sức sống.

Kem dưỡng ẩm phục hồi da Cerave Moisturizing Cream

Thành phần chính: Ceramides, Hyaluronic axit, Niacinamide.

Ưu điểm:

Thiết kế bao bì đơn giản, sang trọng với tone màu trắng - xanh tạo cảm giác tươi mới, dễ chịu. Kem có nhiều phiên bản: dạng hũ, dạng tuýp, dạng hũ có vòi xịt tiện dụng, tùy nhu cầu mà bạn chọn dung tích, bao bì yêu thích.

Chất kem có kết cấu đặc nhưng rất mịn, khi thoa lên da hơi rít nhưng sau vài phút sẽ tệp vào da nên không gây khó chịu.

Kem có mùi hương nhẹ nhàng, không hắc, không quá nồng, tạo cảm giác thư giãn khi apply lên da mặt.

Khả năng dưỡng ẩm cực tốt, da mềm mịn cả ngày, rất phù hợp với da khô, da thường bị bong tróc, nứt nẻ, mất nước.

Da ít đổ dầu, ít nổi mụn, ngày càng săn chắc, khỏe đẹp.

Có thể dùng sản phẩm để dưỡng ẩm cho toàn thân, bao gồm cả mặt và body.

Tái tạo và phục hồi làn da bị tổn thương cũng giúp hạn chế tình trạng da bị mụn, giúp cho làn da của bạn ngày càng khỏe đẹp hơn.

Sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên lành tính, không chứa chất bảo quản, hương liệu, các thành phần hóa học độc hại… nên cực kỳ an toàn cho da.

Giá tham khảo: 420.000 đồng/ 340g

Giá tham khảo: 420.000 đồng/ 340g

2. Kem dưỡng ẩm dành cho da nhạy cảm Cerave SA Smoothing Cream

Đây là kem dưỡng ẩm dành cho da nhạy cảm được đông đảo tín đồ skincare lựa chọn. Cerave SA Smoothing Cream sẽ nhẹ nhàng loại bỏ lớp tế bào chết trên bề mặt, tái tạo làn da mịn màng, không còn khô ráp, mẩn đỏ, kích ứng. Đồng thời giúp da sáng màu, đồng đều, có độ căng bóng tự nhiên, giảm nếp nhăn và săn chắc hơn.

Kem dưỡng ẩm dành cho da nhạy cảm Cerave SA Smoothing Cream

Thành phần chính: Acid salicylic và LHA, 10% Urea, 3 Ceramides thiết yếu, Hyaluronic Acid, Công nghệ MVE.

Ưu điểm:

Bao bì với hai màu chủ đạo là xanh và trắng, nhìn rất tươi mới.

Chất kem rất mịn, màu trắng, dễ tán đều trên da, không nhờn rít, không lo nổi mụn hay kích ứng.

Mùi hương rất nhẹ, không gây khó chịu.

Cấp ẩm nhanh chóng, không sợ da khô ráp, nứt nẻ, mẩn ngứa khi chuyển mùa do da nhạy cảm.

Làm dịu gần như tức thì tình trạng kích ứng, mẩn đỏ. Khi thoa kem có cảm giác dễ chịu, tươi mát, không hệ căng rát.

Da khỏe hơn, ít nhạy cảm hơn khi tiếp xúc với ánh nắng, khói bụi, môi trường ô nhiễm.

Giá tham khảo: 280.500đ/ 177ml; 423.500đ/ 340g

Giá tham khảo: 280.500đ/ 177ml; 423.500đ/ 340g

3. Kem dưỡng ẩm chống nắng Cerave AM Facial Moisturizing Lotion with Sunscreen

Nếu bạn cần tìm kem dưỡng ẩm kiêm chống nắng vào ban ngày thì có thể cân nhắc Cerave AM Facial Moisturizing Lotion with Sunscreen. Đây là loại kem dưỡng ẩm chống nắng dành cho mọi làn da, từ da khô, da thường đến da nhạy cảm. Công thức sản phẩm có chứa 3 loại ceramide thiết yếu giúp tăng cường hàng rào bảo vệ da, cùng với thành phần HA dưỡng ẩm, Niacinamide giúp làm dịu, làm đều màu da. Đặc biệt là chỉ số SPF 25 giúp làn da được bảo vệ tốt hơn trước tia UV gây hại.

Kem dưỡng ẩm chống nắng Cerave AM Facial Moisturizing Lotion with Sunscreen

Thành phần chính: 3 loại Ceramide, Homosalate (10%), Octinoxate (5%), Meradimate (5%), Octocrylene (2%), Zinc Oxide (6.3%), Glycerin, Hyaluronic Acid, Cholesterol, Cetearyl Alcohol, Niacinamide, công nghệ InVisibleZinc™ (Zinc Oxide vi lượng), công nghệ MVE độc quyền.

Ưu điểm:

Thiết kế bao bì với tone trắng và xanh, dạng pump cứng cáp và chắc chắn.

Kết cấu dạng lotion, thẩm thấu nhanh hơn dạng cream, không gây bết dính, bí da hay bít tắc lỗ chân lông.

Mùi hương thơm nhẹ nhàng, tự nhiên, không quá nồng, rất dễ chịu khi dùng.

Phần da khô ráp, mẩn đỏ được làm dịu nhanh và trở nên mịn màng hơn khi thoa kem.

Da được cấp ẩm mịn màng suốt cả ngày.

Vừa dưỡng ẩm, vừa chống nắng giúp việc skincare tối giản hơn, thuận tiện cho người bận rộn.

Kem không bám sâu dưới da nên tẩy trang rất dễ, không gây mụn, kích ứng.

Giá tham khảo: 335.000 đồng/ 52ml

4. Kem dưỡng da ban đêm Cerave PM Facial Moisturizing Lotion

Đây là kem dưỡng ẩm ban đêm của Cerave đã nhận về nhiều giải thưởng danh giá. Cerave Facial Moisturizing Lotion PM chứa ba dưỡng chất Ceramide thiết yếu, HA và Niacinamide, thích hợp cho mọi loại da. Làn da của bạn sẽ được cấp ẩm và phục hồi suốt thời gian bạn ngủ, nhằm duy trì hàng rào bảo vệ da. mang đến sự tươi mới và tràn đầy năng lượng cho da khi thức dậy.

Kem dưỡng da ban đêm Cerave PM Facial Moisturizing Lotion

Thành phần chính: Niacinamide, Ceramide 3, Ceramide 6-II, Ceramide 11, Caprylic, Acid Hyaluronic, Glycerin.

Ưu điểm:

Thiết kế dưới dạng chai nhựa cứng cáp, có vòi pump chắc chắn, được trang bị thêm khóa xoay giúp sản phẩm không bị tràn ra ngoài, dễ mang theo khi đi du lịch.

Kết cấu dạng lotion lỏng nhẹ, màu hơi đục, nhanh chóng thấm vào da.

Sản phẩm gần như không có mùi nên không gây khó chịu khi thoa lên da.

Sau khi thoa da mịn mướt chứ không bị ẩm ẩm dính dính.

Khả năng cấp ẩm cực tốt, hạn chế tình trạng da khô, mất nước, bong tróc, nứt nẻ.

Sáng dậy làn da rạng rỡ, mịn màng hơn trông thấy.

Giá tham khảo: 350.000 đồng/ 60ml

5. Kem dưỡng dành cho da thô sần Cerave SA Cream for Rough & Bumpy Skin

Cerave SA Cream for Rough & Bumpy Skin làn sản phẩm lý tưởng cho làn da thô sần, khô ráp vùng cánh tay, khuỷu chân, gót chân… Sản phẩm kết hợp công nghệ MEV cùng những thành phần vượt trội như Axit Salicylic, Axit Lactic, Axit Hyaluronic, Ceramide… Nhẹ nhàng làm sạch lớp tế bào chết cho làn da tươi sáng đều màu, không còn thô sần, bong tróc, mốc trắng. Đồng thời giữ được độ mịn màng, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Kem dưỡng Cerave SA Cream for Rough & Bumpy Skin

Thành phần chính: Salicylic Acid ̣̣(BHA), Ceramides (1,3,6-11), Vitamin D3, Hyaluronic Acid, Niacinamide, Glyceryl Stearate.

Ưu điểm:

Thiết kế bao bì tone màu trắng xanh đơn giản như các sản phẩm khác của hãng.

Kết cấu dạng kem, cực mịn, thẩm thấu tức thì vào làn da, không gây bóng nhờn hay bưng bít lỗ chân lông.

Bổ sung độ ẩm tức thì, giúp làn da khô, bong tróc mềm mịn, tươi mới ngay tức thì.

Chỉ sau vài lần sử dụng, vùng da nhăn nheo, khô mốc nơi khuỷu tay, đầu gối đã cải thiện rõ rệt.

Da đều màu, tươi trẻ hơn khi kiên trì sử dụng.

Sản phẩm không chứa hương liệu, chất tạo màu, bảo quản… nên không gây mụn với mọi làn da, kể cả làn da nhạy cảm.

Giá tham khảo: 370.000 đồng/ 340g