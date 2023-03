Dược mỹ phẩm và những công dụng cải thiện da, chống lão hóa

Dược mỹ phẩm và những công dụng với làn da

Dược mỹ phẩm là gì?

Dược mỹ phẩm (Cosmeceuticals) là thuật ngữ được sử dụng từ thập niên 90. Khái niệm này là sự kết hợp của "mỹ phẩm" (cosmetics) và "dược phẩm"(pharmaceuticals), chỉ sản phẩm có chứa thành phần hoạt tính/dược tính có lợi cho sức khỏe làn da.

Nói cách khác, các sản phẩm cosmeceuticals vừa có đặc tính làm đẹp của mỹ phẩm vừa có công dụng điều trị và phục hồi da của dược phẩm, cho tính năng trị liệu chuyên sâu các vấn đề về da như lão hóa, sạm nám, tàn nhang, viêm nhiễm, da mụn, nhạy cảm hoặc tổn thương,... Tất cả sản phẩm dược mỹ phẩm đều được nghiên cứu, bào chế dựa trên các quy định nghiêm ngặt tương tự như dược phẩm.

Thông thường, dược mỹ phẩm có thể mua mà không cần kê đơn rồi thêm vào chu trình dưỡng da hằng ngày để giải quyết những vấn đề mà da đang gặp phải.

Dược mỹ phẩm có điểm gì khác?

Dược mỹ phẩm được nghiên cứu một cách khoa học, khắt khe nhằm tạo nên công thức mang tính ổn định và hiệu quả cho làn da. Dược mỹ phẩm thường thể hiện rõ ở những tiêu chí sau:

Về thành phần

Sản phẩm dược mỹ phẩm phải chứa 99,9% thành phần nguyên chất, 0,1% vi khuẩn hoặc ít hơn theo tiêu chuẩn của FDA (Cơ quản quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ).

Dược mỹ phẩm được bào chế dựa trên những quy định khắt khe theo tiêu chuẩn

Về hiệu quả sử dụng

các sản phẩm được bào chế như một dược phẩm, thành phần bổ sung hoạt tính giúp đặc trị chuyên sâu các vấn đề về da. Dược mỹ phẩm được sử dụng thường xuyên trong các viện da liễu, spa hoặc clinic.

Lợi ích của dược mỹ phẩm là gì?

Một trong những thế mạnh của dược mỹ phẩm chính là mức độ an toàn. Bởi vì bất kỳ một dòng dược mỹ phẩm nào trước khi ra mắt thị trường đều được kiểm định khắt khe, chặt chẽ, được cam kết và chứng nhận của các tổ chức uy tín trên thế giới.

Nhờ vào thành phần hoạt tính mà dược mỹ phẩm có khả năng tác động vào sâu trong da, giúp giải quyết các vấn đề da khó nhằn như mụn, nám, tàn nhang, da không đều màu, thô ráp, lỗ chân lông to,... Vì vậy mà sau khi sử dụng dược mỹ phẩm một thời gian, bạn sẽ nhận thấy làn da có sự thay đổi rõ rệt, khỏe và đẹp hơn.

Sản phẩm dược mỹ phẩm chứa đến 99,9% thành phần nguyên chất, an toàn, lành tính với mọi làn da, kể cả làn da nhạy cảm, dễ kích ứng. Chính vì thỏa mãn được tiêu chí đẹp - khỏe bền lâu mà dược mỹ phẩm ngày càng phổ biến, được các chuyên gia đầu ngành khuyên dùng.

Dược mỹ phẩm giúp điều trị nhiều vấn đề của da

Các sản phẩm/thành phần dược mỹ phẩm phổ biến

Kem chống nắng

Trong số các loại dược mỹ phẩm thì kem chống nắng là sản phẩm giữ vai trò quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định đến sự khỏe mạnh và lão hóa của làn da. Kem chống nắng hoạt động như một lá chắn giúp bảo vệ da khỏi những tổn thương từ tia UV trong ánh nắng mặt trời, ngăn ngừa cháy nắng, ung thư da và các vấn đề lão hóa khác.

Chất chống oxy hóa

Sự kết hợp giữa nhiều chất chống oxy hóa giúp vô hiệu các gốc tự do, giảm viêm và bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường. Các chất chống oxy hóa phổ biến thường có mặt trong các sản phẩm dưỡng da bao gồm Vitamin C, Vitamin E, Vitamin B3, CoQ10,...

Các loại Hydroxy Acid

Là acid hữu cơ được chia thành 2 nhóm chính bao gồm AHA và BHA, chúng có tác dụng rất lớn trong việc loại bỏ các tế bào da chết, cải thiện kết cấu bề mặt da, giảm thiểu sự hình thành của các dấu hiệu lão hóa, giúp da mịn màng tươi sáng.

Retinoid (Vitamin A)

Hoạt động như một chất chống oxy hóa bảo vệ da khỏi các gốc tự do. Đồng thời hoạt chất này còn giúp kích thích quá trình sản sinh collagen, giảm bớt nếp nhăn và trẻ hóa làn da.

Peptide

Là một chuỗi các axit amin đóng vai trò tổng hợp các loại protein - thành phần cơ bản để xây dựng các liên kết collagen và cấu trúc làn da. Vì vậy mà peptide là thành phần quan trọng cấu tạo nên collagen, duy trì thanh xuân cho làn da và tăng cường bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời, giảm các sắc tố đen, hỗ trợ lành thương trên da.

Ceramide

Nhiệm vụ của Ceramide chính là kết dính các tế bào sừng của hàng rào bảo vệ da, ngăn không cho độ ẩm thất thoát, giảm khô da hiệu quả, duy trì độ ẩm cần thiết cho da. Đặc biệt, Ceramide còn hoạt động như một rào cản tự nhiên, bảo vệ làn da khỏi sự xâm nhập của ô nhiễm, bụi bẩn.

Gợi ý một số thương hiệu dược mỹ phẩm nổi tiếng

Trước khi tập tành skincare bằng dược mỹ phẩm, bên cạnh việc lắng nghe, thấu hiểu làn da, các nàng cũng cần tìm hiểu thật kỹ về những thương hiệu dược mỹ phẩm uy tín để đảm bảo hiệu quả khi sử dụng.

Image Skincare: Là thương hiệu dược mỹ phẩm nổi tiếng xứ cờ hoa. Thành lập vào năm 2003, Image Skincare nhanh chóng trở thành đối thủ đáng gờm trên thị trường dược mỹ phẩm, lọt vào top 10 các thương hiệu mỹ phẩm tốt nhất do Tạp chí ELLE bình chọn. Image Skincare tập trung giải quyết từng vấn đề da chuyên biệt. Nổi bật có thể kể đến dòng Vital C chuyên phục hồi da hư tổn, dòng Clear Cell dành cho da mụn, The Max chống lão hóa cho da khô, Image Iluma dành cho da sạm nám,...

Thương hiệu Image Skincare

Martiderm: Đây là thương hiệu dược mỹ phẩm cao cấp đến từ Tây Ban Nha, được thành lập vào năm 1952. Hướng đến sự lành tính, an toàn cho da nên các hoạt chất của hãng đều được bào chế từ thực vật bằng công thức độc quyền giúp giữ nguyên vẹn giá trị, cam kết không chứa paraben và không gây kích ứng da. Những sản phẩm làm nên tên tuổi của Martiderm có thể kể đến như kem chống nắng The Originals, viên uống ngừa mụn MartiDerm Acniover Capsules, Ampoule chống oxy hóa,...

Thương hiệu Martiderm

Obagi: Ra đời từ năm 1988, Obagi được nhắc đến là một hãng dược mỹ phẩm đình đám tại Mỹ, dẫn đầu trong lĩnh vực biến đổi da. Các sản phẩm của Obagi tập trung ngăn ngừa và cải thiện tình trạng da hư tổn do tia UV, vấn đề tăng sắc tố, thâm nám, tàn nhang và chứng đỏ da. Đặc biệt còn khắc phục tình trạng da không dung nạp dưỡng chất, phục hồi nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh. Những sản phẩm best seller của hãng có thể kể đến như BHA hỗ trợ giảm mụn nhờn Obagi Clenziderm, kem dưỡng trẻ hóa da ngừa mụn Obagi 360 Retinol, kem dưỡng ẩm phục hồi da Obagi Clenziderm MD Moisturizer,...

Thương hiệu Obagi

Lưu ý khi dùng dược mỹ phẩm

Một trong những lưu ý quan trọng hàng đầu khi dùng dược mỹ phẩm là phải chọn những địa chỉ phân phối đáng tin cậy, sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nhãn mác và hạn sử dụng,...

Để phòng ngừa tình trạng kích ứng, trước khi dùng dược mỹ phẩm trên mặt, nên bôi thử ở một vùng da nhỏ như cổ tay, để khoảng 24 giờ nếu thấy không có hiện tượng nổi mẩn đỏ thì có thể sử dụng.

Có thể nói, dược mỹ phẩm chính là chìa khóa để sở hữu làn da không tuổi nhưng hãy là người sử dụng thông minh, chọn đúng nơi cung cấp sản phẩm an toàn chính hãng để bảo vệ làn da khỏe mạnh.