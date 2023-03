Vì sao sử dụng serum Vitamin C mỗi ngày da vẫn sạm đen?

Serum vitamin C mở ra kỷ nguyên dưỡng sáng và ngăn lão hóa vượt trội

Serum vitamin C là gì? Tại sao ngày càng có nhiều người tin tưởng sử dụng?

Serum Vitamin C là một sản phẩm chăm sóc da được tinh chiết từ vitamin C nguyên chất và một số dưỡng chất khác. Ngày nay, serum vitamin C trở thành bước chăm sóc da không thể thiếu của đông đảo tín đồ skincare. Vì sản phẩm này mang lại nhiều công dụng thiết thực cho làn da sau một thời gian ngắn như:

Serum Vitamin C giúp da trắng sáng

Công dụng được biết đến nhiều nhất của serum Vitamin C đó là làm sáng da. Với tính ô xy hóa mạnh, tinh chất Vitamin C sẽ có khả năng chống lại quá trình tăng sắc tố da. Cụ thể, chúng sẽ ức chế enzyme tyrosinase và ngăn chặn quá trình sản xuất melanin - Nguyên nhân khiến da sạm màu. Ngoài ra, serum vitamin C khi thẩm thấu sẽ bảo vệ da khỏi các gốc tự do có hại, giúp da căng mịn, khỏe khoắn hơn.

Serum vitamin C chống lão hóa

Serum Vitamin C có thể làm chậm quá trình lão hóa thông qua việc bảo vệ da trước các tác nhân có hại bên ngoài như khói bụi, môi trường ô nhiễm, ánh nắng mặt trời... Ngoài ra, Vitamin C còn thúc đẩy việc sản sinh collagen - loại protein giúp da duy trì độ săn chắc, đàn hồi tự nhiên. Nhờ đó serum vitamin C hỗ trợ cải thiện nếp nhăn và giúp bề mặt da tươi trẻ, chống chảy xệ.

Làn da săn chắc, tươi trẻ hơn khi dùng serum vitamin C đúng cách

Serum Vitamin C điều trị nám và mụn

Vitamin C được biết đến với công dụng chống viêm, làm sạch sâu bên dưới da và giảm tình trạng sưng đỏ của các nốt mụn trứng cá. Đồng thời phục hồi các tế bào hư tổn, cải thiện các vết sẹo mụn, làm mờ thâm mụn. Ngoài ra, các vết nám, đốm nâu cũng cải thiện đáng kể khi sử dụng serum vitamin C nồng độ cao, da sẽ sáng đều màu.

Serum Vitamin C tăng cường khả năng chống nắng, bảo vệ da

Trong serum Vitamin C có chứa hoạt chất chống ô xy hóa mạnh, giúp giảm tác hại khi da tiếp xúc với tia UV trong ánh nắng mặt trời. Do đó, khi sử dụng vitamin C vào ban ngày và kết hợp với kem chống nắng sẽ tăng cường khả năng bảo vệ da lên gấp nhiều lần.

Serum Vitamin C giúp thúc đẩy quá trình sản xuất collagen

Sử dụng serum vitamin C đều đặn hằng ngày sẽ giúp kích thích quá trình sản sinh collagen và elastin dưới da. Chúng sẽ góp phần nâng đỡ cấu trúc da, ngừa chảy xệ, da mịn màng và hồng hào tự nhiên.

Da sản sinh nhiều collagen và trở nên trắng hồng rạng rỡ

Top 5 sai lầm sử dụng vitamin C ai cũng mắc phải khiến da mãi xỉn màu

Hiện nay, serum vitamin C là dòng sản phẩm không thể thiếu trong chu trình chăm sóc da của các tín đồ skincare. Nhưng nhiều người lựa chọn được sản phẩm serum vitamin C chất lượng mà sử dụng sai cách nên không nhận được hiệu quả tối ưu. Vậy cùng tìm hiểu xem đó là những sai lầm nào, bạn nhớ tránh xa để serum vitamin C phát huy tối đa hiệu quả làm trắng da, chống lão hóa.

1. Chọn nồng độ vitamin C không phù hợp

Nồng độ Vitamin C là yếu tố mang tính quyết định hiệu quả làm sáng da mà sản phẩm mang lại. Tuy nhiên, không phải cứ sử dụng serum vitamin C nồng độ cao thì sẽ tốt. Khi mới sử dụng vitamin C, bạn nên bắt đầu với sản phẩm có nồng độ thấp và dùng cách ngày. Khi da đã quen dần, bạn có thể tăng tần suất và chuyển sang nồng độ cao hơn.

Ngoài ra, lựa chọn serum vitamin C nồng độ nào còn tùy thuộc vào loại da và vấn đề da đang gặp phải. Với những làn da nhạy cảm, mỏng yếu, bạn nên tránh nồng độ quá cao, khiến da bị kích ứng.

2. Không sử dụng kem chống nắng sau khi dùng serum vitamin C

Khi sử dụng serum vitamin C, làn da có xu hướng mỏng và nhạy cảm hơn khi tiếp xúc với ánh nắng. Do đó, nếu không chống nắng kỹ càng, làn da sẽ bị sạm đen hơn. Ngược lại, nếu bạn thoa kem chống nắng, các chất chống ô xy hóa trong serum sẽ giúp kem hoạt động hiệu quả hơn và ngăn cản tác hại của các gốc tự do, ngừa nám, sạm, lão hóa.

Cần phải sử dụng kem chống nắng mỗi ngày để bảo vệ làn da trước tác hại của tia UV

3. Bảo quản serum vitamin C không đúng cách

Vitamin C là thành phần rất dễ bị ô xy hóa nếu bảo quản sinh cách. Nếu bạn phát hiện tinh chất vitamin C chuyển sang vàng nâu hoặc nâu đậm tức là sản phẩm serum Vitamin C đã bị ô xy hóa. Việc sử dụng tiếp chỉ khiến da thêm sạm màu, thậm chí là kích ứng.

Theo dõi tinh chất nếu đổi màu thì nên ngưng sử dụng

Theo chuyên gia, để kéo dài "tuổi thọ" của serum Vitamin C, bạn có thể lưu ý như sau: Ưu tiên sản phẩm có bao bì tối màu, không để sản phẩm trong phòng tắm, bảo quản nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời và vặn nắp kỹ sau khi dùng, tránh để sản phẩm tiếp xúc với không khí.

4. Sử dụng vitamin C không đều đặn

Serum Vitamin C hay bất kỳ sản phẩm chăm sóc da nào cũng vậy. Nó đều cần đủ thời gian để phát huy hiệu quả trên da một cách tốt nhất chứ không thể một sớm một chiều. Theo chuyên gia, quy trình tái tạo da tự nhiên sẽ diễn ra trong khoảng 25 đến 28 ngày. Bạn cần kiên trì sử dụng tinh chất vitamin C trong ít nhất 4 tuần. Ngoài ra, hiệu quả nhanh hay chậm còn tùy tình trạng da và cơ địa mỗi người.

5. Kết hợp với hoạt chất mạnh

Nhiều người vì muốn hiệu quả nhanh mà kết hợp với những hợp chất mạnh như AHA, BHA, Retinol… Điều này dễ dẫn đến tình trạng da bị kích ứng, bong tróc và mẩn đỏ. Thậm chí da không trắng lên mà ngày một đen sạm. Theo chuyên gia, bạn nên dùng cách ngày hoặc khác chu trình dưỡng da. Chẳng hạn như dùng serum Vitamin C vào ban ngày, còn buổi tối dùng BHA/ Retinol, không nên kết hợp cùng lúc.

Sử dụng serum vitamin C như thế nào đúng cách ngăn ngừa kích ứng đạt hiệu quả chăm sóc da tối đa?

Để serum Vitamin C có thể phát huy hiệu quả cao nhất, các bạn có thể tham khảo theo quy trình chăm sóc da như sau:

Bước 1: Dùng nước tẩy trang và sữa rửa mặt để làn da được làm sạch 2 bước, thông thoáng lỗ chân lông.

Bước 2: Dùng toner để cân bằng lại độ ẩm, không gây khô da, cũng như tăng cường khả năng hấp thụ dưỡng chất ở bước sau.

Bước 3: Cho một lượng serum vitamin C vừa đủ ra lòng bàn tay, xoa đều và massage nhẹ nhàng để tinh chất thẩm thấu.

Bước 4: Đợi khoảng 5 phút và thoa kem dưỡng ẩm để khóa tinh chất, tránh để serum bị bay hơi, giảm hiệu quả. Nếu là ban ngày, bạn nên thoa thêm kem chống nắng để bảo vệ da, ngừa sạm, nám.

Nên dùng serum Vitamin C sau bước toner để dưỡng chất hấp thụ trọn vẹn

Với những cô gái có nền da khỏe khoắn thì có thể sử dụng serum vitamin C 2 lần trong ngày. Nhưng bạn nào có da nhạy cảm, dễ kích ứng thì chỉ nên dùng 1 lần vào buổi sáng và dùng nồng độ thấp để tránh kích ứng.

Serum vitamin C nào được chị em tìm mua nhiều nhất hiện nay?

Trên thị trường có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn serum vitamin C các loại. Trong đó, tinh chất Image MD Restoring Power-C Serum được rất nhiều chuyên gia da liễu khuyên dùng và nhận được phản hồi tích cực từ đông đảo tín đồ skincare.

Sản phẩm này được sản xuất bởi Image Skincare - Thương hiệu dược mỹ phẩm nổi tiếng hàng đầu Mỹ. Công thức của tinh chất Image MD Restoring Power-C Serum gây ấn tượng với 20% Vitamin C, cùng với thành phần Vitamin E và 0.5% Ferulic Acid. Sự kết hợp đặc biệt này giúp serum vitamin C không bị ô xy hóa hay phân hủy như các loại vitamin C khác. Ngoài ra trong tinh chất còn chứa HA và môi trường lactobacillus, mang lại hiệu quả vượt trội.

Hiệu quả của tinh chất Image MD Restoring Power-C Serum đã được kiểm chứng qua nhiều cuộc khảo sát lâm sàng. Theo đó, sản phẩm giúp cải thiện độ săn chắc lên 39%, màu da và sắc tố da cải thiện 36% và nếp nhăn cải thiện 24%. Có thể nói, serum Image MD là "chìa khóa" mở ra làn da sáng mịn, đều màu, rạng rỡ, giúp da mờ nếp nhăn, chống lại các dấu hiệu lão hóa tự nhiên.

Serum Image MD chứa 20% vitamin C nhưng hạn chế kích ứng tối đa nhờ công thức độc đáo

Đặc biệt, công thức serum Image MD không chứa paraben, phthalate, dầu khoáng, hương liệu, thuốc nhuộm tổng hợp và không thử nghiệm trên động vật. Do đó, sản phẩm đảm bảo lành tính, không gây kích ứng da.

Hy vọng những chia sẻ trong bài viết này đã mang đến cho bạn nhiều thông tin hữu ích, để bạn chăm sóc da đúng cách với serum Vitamin C. Chúc bạn sớm sở hữu làn da sáng mịn, tươi trẻ.