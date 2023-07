Review miếng dán trị sẹo silicone Rejuvaskin và top 5 sản phẩm được tin chọn

Vậy cùng tham khảo top 5 miếng dán trị silicone Sheets Scar Fx đang được yêu thích hiện nay.

Miếng dán trị sẹo Rejuvaskin được nhiều người tin dùng, đánh giá cao về hiệu quả

Đôi nét về thương hiệu Rejuvaskin nổi tiếng tại Mỹ

Được thành lập vào năm 1988 bởi Tập đoàn Atlantic Medical Products, LLC dba Scar Heal, thương hiệu Rejuvaskin đã và đang ghi dấu ấn với nhiều sản phẩm trị sẹo và phục hồi da hư tổn. Trong đó, dòng sản phẩm miếng dán trị sẹo silicone của Rejuvaskin được hàng triệu người trên thế giới ưa chuộng.

Trải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, Rejuvaskin đã giúp chữa lành hơn 4.000.000 vết sẹo, lấy lại sự tự tin cho nhiều khách hàng. Sản phẩm trị sẹo của Rejuvaskin khắc phục mọi loại sẹo như: sẹo rỗ, sẹo lõm do mụn, sẹo do bỏng bô, nước sôi, sẹo do côn trùng cắn, tai nạn xe, cũng như các vết sẹo lâu năm.

Theo thống kê của hãng, hơn 70 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam đang sử dụng sản phẩm làm mờ sẹo của Rejuvaskin. Đặc biệt, các sản phẩm trị sẹo của Rejuvaskin đã được chứng nhận hiệu quả.

Miếng dán trị sẹo tiện lợi, dễ sử dụng và không gây kích ứng da

Vì sao miếng dán trị sẹo silicone Rejuvaskin lại được yêu chuộng?

Hiệu quả trên cả những vết sẹo nghiêm trọng, không phụ thuộc tuổi sẹo. Có khả năng điều trị sẹo lồi hiệu quả sau 2 tháng sử dụng liên tục. Hiệu quả với tất cả các vết sẹo lồi lâu năm. Bên cạnh đó, miếng dán silicone Sheets Rejuvaskin còn hội tụ nhiều ưu điểm nổi bật khác như:

Thiết kế miếng dán tiện lợi

Miếng dán trị sẹo silicone Rejuvaskin có độ mềm dẻo và trong suốt, dễ dàng bám vào da, phù hợp với mọi bề mặt của vết sẹo. Giúp cố định vùng sẹo, giữ vết sẹo không bị giãn ra khi vận động, ngăn ngừa sẹo phì đại và sẹo lồi phát triển.

Thành phần trị sẹo hiệu quả cho da

Thành phần chính tạo nên miếng dán trị sẹo Rejuvaskin đó là silicone y tế, giúp ức chế quá trình tổng hợp collagen, ngăn ngừa sẹo lồi xuất hiện. Cũng như kháng viêm, kháng khuẩn tốt, ngăn cản bụi bẩn, vi khuẩn xâm nhập. Đồng thời cải thiện tổn thương trên da, thúc đẩy quá trình làm lành nhanh chóng, không gây kích ứng hay mẩn đỏ.

Ngoài ra, miếng dán trị sẹo silicone Rejuvaskin còn chứa các thành phần giúp giữ ẩm cho vùng da điều trị. Giúp làm mềm da, kích thích cơ chế tự sửa chữa những bất thường của tế bào, phục hồi chúng trở về trạng thái bình thường, nhờ đó làm tăng hiệu quả lành sẹo.

Chi phí thấp

Việc sử dụng miếng dán điều trị sẹo Rejuvaskin giúp tiết kiệm chi phí hơn. Vì nếu nói về giá niêm yết chính hãng sẽ thấy cao nhưng tái sử dụng được nhiều lần. Vậy nên, chi phí miếng dán silicone Rejuvaskin không quá cao.

Review chi tiết TOP 5 miếng dán quản lý sẹo được tin dùng

1. Miếng dán ngăn ngừa sẹo và ép sẹo lồi/ sẹo phì đại Rejuvaskin Scar FX

Sản phẩm này có nhiều kích thước khác nhau đáp ứng nhu cầu chữa lành mọi vết sẹo ở những vị trí khác nhau trên cơ thể. Không chỉ giúp ức chế sự phát triển của vết sẹo, ép xẹp sẹo lồi trên bề mặt da, chống ô xy hóa da, ngăn chặn sự lão hóa trên da sớm. Mà còn chống lại sự mất nước trên vết sẹo, giúp vết sẹo luôn mềm mịn và dễ hấp thu dưỡng chất điều trị, phục hồi nhanh chóng, ngăn cản tác động từ bên ngoài như bụi bẩn, vi khuẩn.

Miếng dán ngăn ngừa sẹo và ép sẹo lồi/ sẹo phì đại Rejuvaskin Scar FX

Thành phần chính: thành phần silicone y tế.

Ưu điểm:

Miếng dán nhỏ gọn, tiện để mang theo khi cần, có thể dùng mọi lúc mọi nơi.

Dạng silicone Sheets nên rất mềm dẻo, dễ dàng bám trên da, mang đến sự thoải mái khi dùng, không gây kích ứng, ngứa ngáy, khó chịu.

Mang lại hiệu quả cải thiện vết sẹo xấu xí chỉ sau khoảng 2 tháng sử dụng. Tuy vào cơ địa và kích thước, tuổi sẹo mà cải thiện nhiều hay ít.

Hiệu quả với tất cả các vết sẹo lồi lâu năm.

Miếng dán silicon Sheets có thể tái sử dụng nhiều lần giúp bạn tiết kiệm được một khoản chi phí lớn trong điều trị sẹo.

Nhược điểm: Miếng dán Scar FX trong suốt nên không thể che khuất được hình dáng vết sẹo bên trong.

Giá niêm yết chính hãng: 950.000đ/ 3.75x7.5cm, 1.390.000đ/ 2.5cmx55cm, 1.700.000đ/10x20cm, 5.000.000đ/ 25x30cm.

2. Miếng dán ngăn ngừa sẹo và ép sẹo phẫu thuật ngực Rejuvaskin Scar FX Lollipop Breast Piece

Sau phẫu thuật ngực theo đường chân vú, để không lưu lại những vết sẹo kém thẩm mỹ tại vùng nhạy cảm này thì sử dụng miếng dán Scar FX Breast Piece được thiết kế theo hình mỏ neo sẽ rất cần thiết. Vòng 1 của bạn sẽ có tính thẩm mỹ cao, tự nhiên hơn. Với chiết xuất silicone y tế, miếng dán ngăn ngừa và ép sẹo phẫu thuật ngực Scar FX Breast Piece Silicone Scar Sheets hình mỏ neo không chỉ cung cấp độ ẩm ức chế sản sinh collagen làm phẳng dần vết sẹo do phẫu thuật để lại. Nó còn giúp làm giảm cảm giác ngứa, ửng đỏ do vết thương sau phẫu thuật để lại.

Miếng dán ngăn ngừa sẹo và ép sẹo phẫu thuật ngực Rejuvaskin Scar FX Breast Piece

Thành phần chính: thành phần silicone y tế.

Ưu điểm:

Thiết kế trong suốt, mềm mại, có hình mỏ neo, phù hợp với vết phẫu thuật ở ngực, dễ sử dụng.

Sản phẩm giúp tạo nên quá trình hydrat hóa nhằm cố định vết sẹo khi hoạt động mạnh, nhờ đó hạn chế được sự phát triển của sẹo.

Giữ vùng da sạch luôn sạch sẽ, kháng viêm hiệu quả.

Giảm ngứa hay ửng đỏ trên cùng da bị sẹo sau phẫu thuật ngực.

Cung cấp độ ẩm, giảm tăng sinh collagen giúp vết sẹo lồi và sẹo phì đại ngưng phát triển, xẹp dần sau thời gian ngắn.

Lành tính với mọi loại da.

Nhược điểm: Chỉ phù hợp vết sẹo lồi sau phẫu thuật vùng bầu ngực theo đường dọc.

Giá niêm yết chính hãng: 1.050.000đ/miếng.

3. Miếng dán trị sẹo silicone Sheets Rejuvaskin Scar FX Breast Circle

Với chiết xuất silicone y tế, miếng dán ngăn ngừa và ép sẹo phẫu thuật ngực Scar FX 3″ Breast Circle hình tròn không chỉ cố định quầng ngực mà còn giảm cảm giác ngứa, ửng đỏ và cung cấp độ ẩm ức chế sản sinh collagen làm phẳng dần vết sẹo do phẫu thuật để lại.

Miếng dán ngăn ngừa sẹo và ép sẹo phẫu thuật ngực Rejuvaskin Scar FX Breast Circle

Thành phần chính: Chiết xuất silicone y tế.

Ưu điểm:

Với kích thước độc đáo hình tròn, Scar FX Breast Lollipop áp chặt vào vết sẹo phẫu thuật ngực và silicone bắt đầu phát huy tác dụng.

Thành phần silicone y tế giúp bổ sung độ ẩm, ngăn chặn sự mất nước và làm giảm tăng sinh collagen cho vết sẹo mềm, phẳng dần.

Giảm ngứa hay ửng đỏ trên cùng da bị sẹo sau phẫu thuật ngực.

Lành tính với mọi loại da và miếng dán mềm nên phù hợp dán ở mọi vị trí trên cơ thể.

Có thể tái sử dụng nhiều lần, giúp ngực lành nhanh, không để lại sẹo xấu.

Nhược điểm: Miếng dán trị sẹo Rejuvaskin Scar FX Breast Circle chỉ phủ hợp với những trường hợp sẹp sau phẫu thuật quầng vú, sẹo tái tạo núm vú.

Giá niêm yết chính hãng: 1.050.000đ/miếng.

4. Miếng dán ép sẹo treo phẫu thuật treo ngực sa trễ Rejuvaskin Scar FX Breast Piece

Thêm một sản phẩm cho vòng 1 sau phẫu thuật treo ngực sa trễ mà bạn có thể tham khảo nữa đó là Scar Fx Breast Piece với lưỡi liềm. Sản phẩm giúp làm mềm và làm phẳng sẹo sau phẫu thuật ngực, hoàn toàn không đau. Rejuvaskin Scar Fx Breast Piece giúp cải thiện màu sắc và hoạt động để tăng cường quá trình chữa lành tự nhiên của cơ thể để làm mềm và làm phẳng các vết sẹo lồi.

Miếng dán ngăn ngừa sẹo và ép sẹo phẫu thuật ngực Rejuvaskin Scar FX hình lưỡi liềm

Thành phần chính: silicone y tế.

Ưu điểm:

Với hình dáng độc đáo hình lưỡi liềm , sản phẩm sẽ áp chặt vào vết sẹo phẫu thuật ngực theo vòng áp sát bên dưới bầu ngực.

Miếng dán siêu mềm, dễ bám dính, không gây cảm giác khó chịu hay kích ứng trên da.

Miếng dán trị sẹo nhỏ gọn có thể mang theo để sử dụng mọi lúc, mọi nơi.

Sử dụng thành phần silicone y tế có đặc tính tự dính, mềm, dẻo và dễ dàng tạo đường viền cho cơ thể.

Mỗi miếng dán có thể sử dụng từ 30 - 45 lần tùy theo cách bảo quản của bạn .

Nhược điểm: Chỉ phù hợp với những bạn nâng ngực sa trễ theo hình lưỡi liềm chính là một đường rạch hình lưỡi liềm ở phía trên bầu ngực.

Giá niêm yết chính hãng: 1.050.000đ/miếng.

5. Miếng dán ngăn ngừa và ép sẹo phẫu thuật ngực Rejuvaskin Scar FX Breast Anchor

Sản phẩm này sẽ làm giảm cảm giác ngứa, ửng đỏ sau phẫu thuật ngực. Đồng thời, miếng dán trị sẹo Scar FX Breast Anchor Silicone Scar Sheets còn cung cấp độ ẩm ức chế sản sinh collagen làm phẳng dần vết sẹo do phẫu thuật để lại.

Miếng dán ngăn ngừa và ép sẹo phẫu thuật ngực Rejuvaskin Scar FX Breast Anchor

Thành phần chính: Silicone y tế.

Ưu điểm:

Thiết kế hình mỏ neo, trong suốt, nhỏ gọn, tiện lợi cho việc sử dụng, mang theo khi cần ra ngoài.

Miếng dán mềm mại, khi áp lên ngực rất nhẹ, êm ái, không gây khó chịu, bất tiện.

Làm lành vết thương nhanh hơn, tránh để lại sẹo lồi xấu xí.

Giảm nhanh cảm giác sưng, đỏ, ngứa ngáy.

Dùng được nhiều lần nên sau phẫu thuật ngực bạn chỉ cần mua 1 sản phẩm là đủ, tiết kiệm chi phí.

Nhược điểm: Miếng dán này chỉ phù hợp với hình thức nâng ngực sa trễ với một đường rạch dọc từ dưới quầng vú đến đường nếp lằn dưới vú và một đường rạch dọc theo đường nếp lằn dưới.

Giá niêm yết chính hãng: 1.900.000đ/miếng.

Qua những thông tin ở trên, các bạn đã hiểu rõ lý do vì sao miếng dán trị sẹo silicone Rejuvaskin Scar FX ngày càng được sử dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia. Độ phủ sóng của miếng dán silicone Scar FX tại Việt Nam ngày càng mở rộng và đặc biệt đã có mặt tại nhiều nơi uy tín trên toàn quốc. Miếng dán trị sẹo silicone Scar Fx xứng đáng là dòng sản phẩm quản lý sẹo sau phẫu thuật, sẹo bỏng hiệu quả hàng đầu hiện nay.