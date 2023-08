Review Rejuvaskin Retinoid Face Serum chống lão hóa làm trắng da như thế nào?

Serum Rejuvaskin Retinoid Face Serum có thật sự mang lại hiệu quả "trẻ hóa da kỳ diệu" đến như vậy hay không? Tìm hiểu ngay review chi tiết từ A-Z dưới đây để hiểu rõ lý do vì sao Rejuvaskin Retinoid Face Serum ngày càng được các tín đồ skincare tin tưởng lựa chọn dù mới xuất hiện trên thị trường chưa lâu.

Rejuvaskin Retinoid Face Serum đang được lòng nhiều tín đồ làm đẹp nhờ khả năng sáng da và chống lão hóa cực đỉnh

Serum chống lão hóa Rejuvaskin Retinoid Face Serum đến từ thương hiệu nào?

Dù mới xuất hiện chưa lâu trên thị trường mà Rejuvaskin Retinoid Face Serum nằm trong top những sản phẩm bán chạy nhất của Rejuvaskin - Thương hiệu dược mỹ phẩm nổi tiếng của Mỹ. Thành lập vào năm 1988 hẳn là cái tên quen thuộc trong cộng đồng skincare nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Cái tên Rejuvaskin được ghép từ Rejuvenate và Skin, nghĩa là phục hồi một làn da khỏe mạnh cho người dùng. Sản phẩm do Rejuvaskin sản xuất có sự kết hợp hoàn hảo giữa các thành phần thiên nhiên lành tính, giúp điều trị và phục hồi da nhanh.

Đến nay, Rejuvaskin đã có mặt tại gần 100 quốc gia trên toàn thế giới. Hãng nổi tiếng nhất với các sản phẩm ngăn ngừa và trị sẹo lồi, sẹo phì đại, sẹo rỗ, sẹo lõm, sẹo thâm… Thực tế đã chứng minh hiệu quả của các sản phẩm trị sẹo Rejuvaskin bằng việc đã giúp chữa lành hơn 4 triệu vết sẹo khác nhau.

Bên cạnh đó, các sản phẩm chăm sóc da của hãng cũng được yêu thích không kém với các dòng phục hồi, trị rạn da, chống nắng và chống lão hóa. Trong đó, Rejuvaskin Retinoid Face Serum đang được nhiều người lựa chọn để da sáng mịn, tươi trẻ mà hạn chế kích ứng, bong tróc như các sản phẩm chứa retinol khác.

Rejuvaskin thương hiệu dược mỹ phẩm quản lý sẹo và phục hồi làn da hàng đầu tại Mỹ

Review chi tiết serum Rejuvaskin Retinoid Face Serum có thật sự tốt?

Hiện tại, serum làm trắng da chống lão hóa Rejuvaskin Retinoid Face Serum đã được chuyên gia da liễu, beauty blogger, tiktoker đánh giá cao về hiệu quả và khuyên dùng.

Hãy tham khảo một số đánh giá khách quan từ nhiều người đã dùng sản phẩm này ngay dưới đây để có cái nhìn đúng đắn hơn. Từ đó, các bạn có thể đưa ra quyết định nên hay không nên sử dụng serum Rejuvaskin Retinoid Face Serum.

Về công dụng

Rejuvaskin Retinoid Face Serum được chứng minh có hiệu quả trong việc ngăn ngừa và làm mờ nếp nhăn, vết chân chim, chống lại hoạt động của gốc tự do, kích thích sản xuất collagen cho làn da luôn sáng mịn và duy trì ở trạng thái khỏe mạnh, tươi trẻ. Serum Rejuvaskin Retinoid Face Serum làm được điều này là nhờ có sở hữu phức hợp Tri-RetinX (Hydroxypinacolone Retinoate (HPR), Bakuchiol và Sea Fennel) hoạt động như những chất thay thế tự nhiên cho retinol. Vậy nên, mang lại hiệu quả làm trắng da, chống lão hóa vượt trội cho làn da mà không gây kích ứng hay bong tróc như sử dụng các sản phẩm chứa hoạt chất retinol thông thường.

Sản phẩm phát huy hiệu quả sau thời gian ngắn

Về thành phần



Serum chống lão hóa Rejuvaskin Retinoid Face Serum được đánh giá cao về công thức nhờ vào phức hợp Tri-RetinX- Sự pha trộn độc đáo của retinoids gồm có Hydroxypinacolone Retinoate (HPR), Bakuchiol và Sea Fennel. Đặc biệt, thành phần Bakuchiol có khả năng ngừa lão hóa tốt và khắc phục được nhược điểm gây kích ứng trên da nhạy cảm của retinol.

Ngoài ra, Rejuvaskin Retinoid Face Serum còn chứa chiết xuất trà xanh, trà trắng, cam thảo, nam việt quất và HA. Những thành phần tự nhiên này sẽ giúp trung hòa các gốc tự do, chống lại tác nhân gây lão hóa sớm, làm dịu và sáng da.

Sản phẩm chứa nhiều chiết xuất tự nhiên, giảm kích ứng da và tăng cường khả năng chống ô xy hóa

Về bao bì thiết kế bên ngoài



Rejuvaskin Retinoid Face Serum có bao bì khá đơn giản, dạng tuýp nhựa nhỏ gọn màu trắng - tím tinh tế, nhẹ nhàng mà không kém phần sang trọng và bắt mắt. Phần đầu tuýp thiết kế vòi nhấn, tiện lợi cho việc tinh chỉnh lượng kem cần dùng và đảm bảo vệ sinh. Cùng với nắp đậy chắc chắn giúp bảo quản retinol không bị ô xy hóa khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài.

Bao bì nhỏ gọn, tiện lợi cho việc sử dụng, bảo quản

Về chất kem và mùi hương



Rejuvaskin Retinoid Face Serum có kết cấu dạng kem siêu mềm mịn, màu vàng nhạt, dễ tán đều lên da và không gây nhờn rít, bóng nhờn hay cảm giác nặng mặt. Mùi kem hơi nồng nhưng sau khi apply lên da sẽ gần như hết mùi nên không gây khó chịu như khi thoa.

Về đối tượng sử dụng

Một trong những lý do khiến Rejuvaskin Retinoid Face Serum được ưa chuộng đó là khả năng tương thích với mọi làn da, bao gồm da nhạy cảm. Vì sản phẩm ít gây kích ứng nhờ công thức thành phần độc quyền. Do đó bạn có thể an tâm bon chen dù thuộc tuýp da nào. Nhất là với những bạn có làn da sạm màu, khô ráp và bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu lão hóa.

Đánh giá chung về serum phục hồi da Rejuvaskin Retinoid Face Serum

Dưới đây là đánh giá chung về sản phẩm, bạn có thể dựa vào đây để cân nhắc có nên mua Rejuvaskin Retinoid Face Serum hay không.

Hiệu quả 9.5/10: Ngay sau lần đầu thoa, bạn sẽ cảm nhận được bề mặt da bớt khô ráp, sần sùi, có độ mềm mịn hơn. Sẽ mất khoảng 2 - 4 tuần để sản phẩm phát huy hiệu quả một cách rõ rệt. Da trắng sáng, mờ dần thâm sạm cho làn da đều màu và cải thiện nếp nhăn li ti. Các vết chân chim mờ đi nếu kiên trì sử dụng trong thời gian dài, da có độ đàn hồi tự nhiên, hạn chế xuất hiện rãnh nhăn.

Kết cấu sản phẩm siêu mềm mịn, tạo cảm giác dễ chịu khi thoa lên da

Hướng dẫn sử dụng serum Rejuvaskin Retinoid Face Serum đúng chuẩn chuyên gia ngăn ngừa kích ứng

Để sản phẩm phát huy hiệu quả tốt nhất và ít gây kích ứng, bạn cần dùng sản phẩm đúng cách. Theo khuyến cáo của nhà sản xuất, bạn chỉ nên bắt đầu dùng ở tần suất 1 - 3 lần/tuần. Sang tuần thứ 2 bạn có thể tăng dần tần suất sử dụng tùy theo phản ứng của da. Ngoài ra, bạn cần lưu ý thêm:

Nên dùng vào buổi tối sau khi da đã được làm sạch với sản phẩm tẩy trang và sữa rửa mặt.

Tránh để sản phẩm dính vào mắt, nếu sản phẩm dính vào mắt, bạn nên rửa kỹ với nước.

Có thể kết hợp dùng thêm kem dưỡng ẩm ngừa lão hóa Rejuvaskin Facial Moisturizer để ngăn ngừa tình trạng da khô hay bong tróc.

Đậy nắp kín sau khi sử dụng, để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

Vào ban ngày, bạn nên chống nắng thật kỹ với kem chống nắng phổ rộng, có chỉ số SPF 30 trở lên và hạn chế tiếp xúc với ánh nắng gay gắt trong khoảng 10h - 16h. Kem chống nắng được gợi ý tốt nhất lúc này chỉ có thể là Rejuvaskin Mineral Facial SPF 32.

Không dùng sản phẩm nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú.

Với những thông tin ở trên, các bạn đã hiểu rõ lý do vì sao serum Rejuvaskin Retinoid Face Serum lại cá tín đồ skincare trên toàn thế giới yêu chuộng đúng không nào. Điều quan trọng cần làm tiếp theo là tìm địa chỉ phân phối Rejuvaskin chính hãng, uy tín hàng tại Việt Nam.

Serum chống lão hóa phục hồi làn da Retinoid Face Serum xứng đáng là sản phẩm cần có trong liệu trình skincare của bạn đúng không nào. Vậy hãy đầu tư ngay để có làn da mềm mịn, tươi trẻ dài lâu bất chấp tuổi tác.

Mua serum chống lão hóa Rejuvaskin Retinoid Face Serum chính hãng ở đâu với giá tốt? Hiện nay các sản phẩm chính hãng của Rejuvaskin đang được bán tại Scarheal.com.vn. Nơi đây là nhà phân phối chính thức của hãng, đảm bảo mỹ phẩm chính hãng, cùng nhiều quyền lợi khác dành cho khách hàng như miễn phí vận chuyển, đổi trả/ hoàn tiền trong 7 ngày nếu phát hiện lỗi hư hỏng, miễn phí soi da nếu mua sản phẩm tại cửa hàng, được đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp hỗ trợ 24/7. Đặc biệt, nơi đây có mức giá ưu đãi thị trường, trong đó Retinoid Face Serum đang có mức giá cực ưu đãi. Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi về giá lên tới 19% chỉ có tại đây.