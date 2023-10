Review serum VI Derm Retinoic có tác dụng ngừa mụn, chống lão hóa không?

Hãy cùng khám phá review chi tiết ngay dưới đây để hiểu rõ hơn về serum trẻ hóa da, hỗ trợ trị mụn VI Derm Retinoic Serum Rx. Có tốt và đáng đề đầu tư hay không?

Serum chống lão hóa ngừa mụn VI Derm Retinoic Serum Rx đến từ thương hiệu nào?

VI Derm là một thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc da, thuộc sở hữu của Vitality Institute - một tập đoàn dược mỹ phẩm danh tiếng tại Hoa Kỳ. Người sáng lập Vitality Institute là Tiến sĩ Abdala F. Khalil. Ông đã phát triển VI PEEL với mong muốn tạo ra các sản phẩm peel da không đau cho con gái của mình. Nó đã nhanh chóng trở thành hiện tượng tại thị trường Hoa Kỳ và trở thành loại peel da hàng đầu thế giới.

Sau thành công vang dội của VI PEEL, Marya Khalil, con gái của ông, đã tiếp quản và phát triển thương hiệu này, và thành lập VI Derm, dòng sản phẩm chăm sóc da tại nhà chất lượng cao vào năm 2005.

VI Derm tiếp tục định hình xu hướng chăm sóc da tiên tiến bằng việc tạo ra các sản phẩm chất lượng cao như kem dưỡng chứa Retinol, Serum Retinoic, và Tranexamic Acid. Tất cả những sản phẩm này đều được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu chăm sóc da mụn, nám, da không đều màu, lão hóa một cách nhẹ nhàng và hiệu quả.

VI Derm cam kết mang đến cho người dùng làn da khỏe mạnh, rạng rỡ và trẻ trung hơn mỗi ngày. Đồng thời, thương hiệu này cũng cam kết không sử dụng paraben, chất hóa học có hại cho da, không thử nghiệm trên động vật, giúp giảm thiểu ít nhất tác động đến môi trường. VI Derm Retinoic Serum Rx nằm trong bộ sưu tập những serum được yêu thích của nhà VI Derm nhờ vào hiệu quả chống lão hóa và hỗ trợ trị mụn hiệu quả.

Các thành phần chính trong serum VI Derm Retinoic có gì đặc biệt?

Trước khi đánh giá xem serum VI Derm Retinoic có tác dụng ngừa mụn, chống lão hóa không thì chúng ta cần phân tích các thành phần chính của sản phẩm này. Serum VI Derm Retinoic là sản phẩm có chứa A xít Retinoic (Tretinoin 0.1%) trên thị trường. Thành phần này được biết đến với khả năng kích thích tái tạo da mạnh mẽ, giúp tăng cường sản xuất collagen và elastin, giảm nếp nhăn, tăng độ săn chắc của làn da.

Mặc dù nồng độ Tretinoin 0.1% nhưng serum VI Derm Retinoic lại được thiết kế với công thức đặc biệt, khiến cho hoạt động của thành phần này chỉ tương đương với nồng độ Tretinoin 0.025%. Nhờ vậy không gây kích ứng, mẩn đỏ và phù hợp với mọi làn da. Cùng với công nghệ thẩm thấu nhanh, có thể hạn chế tối đa tác dụng phụ trên da.

Bên cạnh đó, serum còn chứa Vitamin C, một chất chống ô xy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ da khỏi tác động của gốc tự do từ khói bụi và ánh nắng mặt trời. Vitamin C cũng đóng vai trò làm sáng da và ngăn chặn quá trình lão hóa. Thêm vào đó, Vitamin E cũng được bổ sung để tăng cường hoạt tính chống ô xy hóa của Vitamin C, từ đó tạo ra một hiệu ứng tăng cường chống ô xy hóa toàn diện.

Sự kết hợp này tạo ra một hiệu ứng toàn diện, giúp làm sạch lỗ chân lông, ngăn ngừa mụn và đồng thời tái tạo da, giảm nếp nhăn, và tăng cường độ đàn hồi, đem lại cho da một diện mạo trẻ trung, khỏe mạnh và rạng rỡ. Đến đây thì chắc hẳn bạn cũng đoán được câu trả lời rồi đúng không? Để chắc chắn hơn, hãy cùng đọc những review bên dưới nha.

Liệu serum VI Derm Retinoic có tác dụng ngừa mụn, chống lão hóa như lời đồn?

Serum VI Derm Retinoic được đánh giá cao bởi các chuyên gia da liễu vì hiệu quả trị mụn, giảm thâm sạm, trẻ hóa da mạnh mẽ nhưng vẫn an toàn. Sản phẩm đã được các bác sĩ da liễu dùng kê đơn cho khách hàng, được sử dụng trong các thẩm mỹ viện cao cấp. Dưới đây là những review chi tiết từ người dung.

Về công dụng

Nhờ có chứa thành phần A xít Retinoic (Tretinoin 0.1%) nên serum VI Derm Retinoic mang lại những hiệu quả ưu việt hơn hẳn các sản phẩm khác. Không chỉ giúp ức chế sự hình đốm sắc tố mới mà serum VI Derm Retinoic còn có khả năng thúc đẩy tăng sinh collagen làm mờ nám sạm, đốm nâu, thâm mụn cho làn da tươi sáng đều màu.

Sản phẩm cũng hỗ trợ đẩy nhân mụn và điều trị mụn ẩn, mụn trứng cá hiệu quả. Còn về khả năng chống lão hóa cũng không hề kém cạnh, serum VI Derm Retinoic Rx Serum cải thiện kết cấu, tăng độ đàn hồi cho làn da luôn săn chắc và tươi trẻ. Qáu trình làm lành tổn thương cũng được đẩy nhanh cho làn da luôn khỏe mạnh, chống lại mọi tác hại xấu từ tia UV và các yếu tố môi trường khác.

Về giá thành

Giá niêm yết chính hãng của serum VI Derm Retinoic 0.1% là 2.900.000đ/ 30ml. Mức giá này thực chất không quá cao so với một sản phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm cao cấp và mang lại hiệu quả vượt trội chống lão hóa, hỗ trợ trị mụn cho làn da luôn tươi mới, rạng ngời. Hàng ngàn các tín đồ skincare trên toàn thế giới vẫn tin tưởng chọn mua serum VI Derm Retinoic.

Về kết cấu và thiết kế bao bì

Thiết kế chai hình trụ với tone màu chủ đạo của VI Derm là màu trắng và xanh mòng két, khác biệt mà không kém phần sang trọng. Vòi pump nên sử dụng cũng tiện lợi và bảo quản dưỡng chất tốt hơn trong quá trình sử dụng. Còn kết cấu dạng kem màu vàng nhạt, dễ dàng thẩm thấu ngay vào sâu bên trong mà không gây nhờn rít, tạo cảm giác thoải mái mỗi khi apply lên da.

Về đối tượng sử dụng

Serum VI Derm Retinoic phù hợp với những nền da đang gặp phải một số tình trạng như da nhiều mụn trứng cá, mụn ẩn, lỗ chân lông to; da nhiều thâm mụn, sạm nám, tàn nhang; da xỉn màu, không đều màu, kém sắc; làn da lão hóa, nhiều nếp nhăn, chùng nhão, làn da đang đối mặt với tình trạng tăng sắc tố hay những người muốn cải thiện làn da tươi trẻ, căng bóng, đều màu.

Về cảm nhận sau khi sử dụng

Cùng xem cảm nhận của một số tín đồ skincare sau khi trải nghiệm Serum VI Derm Retinoic Rx Serum.

Jennifer H: "Tôi đã được bác sĩ kê đơn Retinoic Serum và sau khi dùng, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi nhìn thấy kết quả. Tôi đã tìm nhiều cách để loại bỏ sự đổi màu trên trán trong vài năm qua. Tôi đã thử nhiều sản phẩm, nhưng không có hiệu quả là bao. Sau khi tôi dùng thử Retinoic Serum, các đốm đen mờ đi rõ rệt và làn da trở nên đều màu hơn rất nhiều. Đây có thể là sản phẩm yêu thích của tôi vào năm 2020!"

Thanh Tâm: "Em này dù tận 0.1% Tretinoin (mạnh nhất dạng bôi của Tretinoin được khuyên dùng rùi) nhưng mà nó thật sự vẫn rất là nhẹ, êm, dịu, có xài mỗi ngày vẫn không biết bong đỏ sạm da là gì. Như mình cũng có ghi ở trên là hãng cũng đề cập rất rõ là phù hợp với mấy làn da sắc tố, nếp nhăn, rãnh gấp, kết cấu da. Đúng thật là thấy da có mịn hơn nha, chắc nó bong mủn mủn đôi khi mình không thấy, nhưng rửa mặt xong là mọi người cảm nhận rõ á, tập sờ và cảm giác da mình nhiều hơn tí là mọi người để ý thấy liền hà ^^."

Đánh giá chung về serum chống lão hóa và hỗ trợ trị mụn VI Derm Retinoic Serum Rx

Nhiều chuyên gia da liễu, beauty blogger và các tín đồ skincare đã có những đánh giá khách quan về sản phẩm VI Derm Retinoic Serum Rx. Cùng tìm hiểu xem họ nói gì về sản phẩm này nhé.

Ưu điểm nổi bật:

Da được nuôi dưỡng chuyên sâu nên trở nên rạng rỡ, căng bóng hơn chỉ sau 1 đêm.

Các nốt mụn mới giảm rõ rệt, vết thâm mụn mờ đi nhanh chóng.

Ức chế sự sản sinh đốm sắc tố mới cho làn da tươi sáng đều màu.

Làn da đều màu, tươi sáng, săn chắc, hồng hào hơn sau 4 - 6 tuần.

Thúc đẩy sản sinh collagen, elastin giúp cải thiện nếp nhăn và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa cho làn da luôn tươi trẻ.

Da tươi trẻ hơn rõ rệt sau 2 - 3 tháng.

Bổ dung các dưỡng chất dưỡng ẩm chuyên sâu giúp ngăn ngừa tình trạng da bong tróc hay purging.

Nhược điểm: Một số trường hợp có thể gây bong tróc nhẹ trên bề mặt da từ ngày thứ 3 sử dụng. Nhưng sẽ hết ngay sau đó khi làn da của bạn đã thích nghi nha.

Đánh giá chung: 8.5/10 điểm

Hướng dẫn sử dụng serum VI Derm Retinoic đúng cách ngăn ngừa kích ứng

Do serum VI Derm Retinoic có chứa 0.1% Tretinoin nên sử dụng không đúng cách rất dễ bị kích ứng hay "purging". Vậy sử dụng serum VI Derm Retinoic Serum Rx như thế nào đúng cách để phục hồi vẻ tươi tắn, trẻ hóa của làn da mà không bong tróc, mẩn đỏ?

Làm sạch làn da với sữa rửa mặt dịu nhẹ, lành tính cùng khả năng dưỡng ẩm tối ưu như sữa rửa mặt làm sạch da dịu nhẹ VI Derm Gentle Purifying Cleanser. Điều này sẽ tránh gây tình trạng khô da sẽ, hạn chế tình trạng kích ứng khi sử dụng Tretinoin.

Sử dụng serum VI Derm Retinoic với 1 lần ấn pump. Đối với những làn da lần đầu sử dụng Tretinoin, các bạn nên sử dụng 1-2 lần/tuần để theo dõi tình trạng da. Khi da đã làm quen dần thì có thể tăng tần suất sử dụng 2-3 lần/tuần và tăng dần lên hàng ngày.

Chấm thành các điểm nhỏ khắp mặt tập trung vào những vùng có nếp nhăn, mụn, thâm nám. Sau đó, thoa đều và vỗ nhẹ để hấp thụ sâu vào da. Chờ khoảng 5-10 phút rồi tiếp tục quy trình dưỡng da.

Sử dụng đều đặn 1 lần/ 1 ngày vào liệu trình skincare buổi tối.

Một số chú ý cần nhớ khi sử dụng serum VI Derm Retinoic để ngăn ngừa kích ứng, bong tróc:

Các bạn không nên sử dụng trực tiếp Tretinoin lên da mà nên áp dụng cách "sandwich - lớp chồng lớp". Hãy thoa một lớp kem dưỡng, sau đó đến Tretinoin và kem dưỡng. Chỉ nên lấy 1 lượng bằng hạ đâu và tập trung chính vào vùng da cần điều trị nếp nhăn, mụn, thâm mụn, nám sạm.

Tretinoin có tác dụng làm thay đổi tế bào da liên tục nên thường gây ra tình trạng thiếu hụt Ceramide. Theo đó, khi sử dụng serum VI Derm Retinoic Serum Rx cần bổ sung độ ẩm đầy đủ cho làn da. Ưu tiên những sản phẩm có khả năng cấp ẩm chuyên sâu và phục hồi làn da tốt nhất.

Cần sử dụng kem chống nắng với chỉ số từ SPF30 trở lên để làn da được bảo vệ tốt nhất trước tác hại của tia UV hay các yếu tố môi trường khác.

Bảo quản sản phẩm nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao.

Chắc hẳn bây giờ các bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi: "serum VI Derm Retinoic có tác dụng ngừa mụn, chống lão hóa không?" rồi. Có thể nói serum VI Derm Retinoic không chỉ là lựa chọn tuyệt vời cho việc ngăn ngừa mụn hiệu quả mà còn là "bảo bối" giúp hỗ trợ chống lại quá trình lão hóa da một cách hiệu quả. Với những thành phần độc đáo, kết hợp công nghệ tiên tiến, serum này đích thực là một trợ thủ đắc lực trong hành trình chăm sóc da tươi trẻ, căng bóng rạng ngời của mọi phái đẹp.

Mua serum VI Derm Retinoic ở đâu? Nhờ những công dụng tuyệt vời cho làn da mụn và lão hóa mà serum VI Derm Retinoic được rất nhiều chị em tìm mua. Tuy nhiên, sản phẩm đã xuất hiện nhiều hàng nhái trên thị trường. Để đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng, bạn nên tìm đến các thương hiệu, cửa hàng phân phối chính hãng.