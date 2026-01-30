Review top 7 sữa rửa mặt cho da khô bong tróc, giúp làn da căng mịn

1. Sữa rửa mặt Rejuvaskin Facial Cleanser làm sạch sâu cả bụi mịn PM2.5

Không thể không nhắc đến thương hiệu Rejuvaskin khi nhắc đến sữa rửa mặt dành cho làn da khô, nhạy cảm. Thương hiệu dược mỹ phẩm danh tiếng đến từ Mỹ này đã có hơn 37 năm đồng hành cùng làn da người tiêu dùng toàn cầu, đặc biệt nổi bật với các sản phẩm làm sạch an toàn, khoa học. Rejuvaskin Facial Cleanser không chỉ dừng lại ở vai trò "làm sạch da", mà còn tạo dấu ấn khác biệt khi ứng dụng công nghệ EXO-P™ - công nghệ làm sạch thế hệ mới giúp làm sạch sâu lỗ chân lông, loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa, cặn trang điểm và mồ hôi, mang lại làn da thông thoáng, mịn màng và hỗ trợ cải thiện độ mềm mịn của da, hạn chế mụn hình thành.

Điểm cộng lớn của Rejuvaskin Facial Cleanser còn nằm ở khả năng giúp làm sạch bụi mịn PM2.5 - tác nhân gây hại phổ biến trong môi trường đô thị ô nhiễm. Không chỉ vậy, công thức tiên tiến còn giúp trung hòa gốc tự do và hỗ trợ đào thải kim loại nặng tích tụ trên da - những yếu tố âm thầm khiến làn da xỉn màu, suy yếu và lão hóa sớm. Nhờ cơ chế này, làn da sau khi rửa không chỉ sạch sâu mà còn trở nên tươi sáng, đều màu và tràn đầy sức sống hơn theo thời gian.

Sữa rửa mặt Rejuvaskin Facial Cleanser còn ghi điểm nhờ duy trì độ pH sinh lý tự nhiên của da - yếu tố quan trọng giúp hạn chế sự phát triển của vi khuẩn P. Acnes gây mụn, đồng thời vẫn cân bằng độ ẩm cần thiết. Da sau khi rửa luôn mềm mại, dễ chịu, không khô căng hay châm chích, ngay cả với làn da nhạy cảm. Đây được xem là lựa chọn dành cho làn da sống tại các đô thị lớn, thường xuyên tiếp xúc với khói bụi và ô nhiễm không khí.





Thành phần chính: Exopolysaccharide (EXO-P™), chiết xuất xà phòng từ dừa, tinh dầu sả chanh, chiết xuất nha đam.

Ưu điểm nổi bật:

Ứng dụng công nghệ EXO-P™ tiên phong giúp làm sạch sâu bụi mịn, trung hòa gốc tự do và hỗ trợ đào thải kim loại nặng, mang đến làn da sạch khỏe, tươi sáng từ bên trong.

Làm sạch hiệu quả bụi bẩn, dầu thừa, lớp trang điểm và cặn mỹ phẩm tích tụ trong lỗ chân lông, tạo nền da cho các bước dưỡng da phía sau.

Cân bằng độ pH và duy trì độ ẩm tự nhiên, giúp da mềm mịn, dễ chịu sau khi rửa mà không gây khô rát hay bong tróc.

Hỗ trợ kiểm soát bã nhờn, phù hợp cho da dầu, da mụn, góp phần cải thiện tình trạng bóng nhờn và mụn viêm.

Củng cố hàng rào bảo vệ da, giúp da chống chịu tốt hơn trước tác động từ ánh nắng, ô nhiễm và môi trường bên ngoài.

Kết cấu gel trong suốt, tạo bọt mịn nhẹ cùng hương dừa dịu nhẹ, mang lại cảm giác thư giãn và sảng khoái mỗi lần sử dụng.

Công thức dịu nhẹ, không paraben, không hương liệu tổng hợp, an toàn cho da nhạy cảm, da dễ kích ứng và da đang gặp vấn đề về mụn.

Điểm cần chú ý: Nhu cầu tìm mua sữa rửa mặt Rejuvaskin ngày càng cao, sản phẩm thường xuyên rơi vào tình trạng khan hàng, người dùng nên chủ động theo dõi các kênh phân phối chính hãng.

Đánh giá chung: 10/10

Giá niêm yết chính hãng: 400.000 đồng/ 100ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/sua-rua-mat-chong-o-nhiem-rejuvaskin.html

2. Sữa rửa mặt cấp ẩm cho da khô MD CARE Hydrating Milk Cleanser

Giữ vị trí top 2 trong danh sách sữa rửa mặt dành cho da khô đến từ thương hiệu MD CARE gây ấn tượng mạnh với dòng Hydrating Milk Cleanser. Sở hữu kết cấu dạng sữa mềm mịn, sản phẩm đặc biệt phù hợp với làn da khô nặng, da nhạy cảm, da đang suy yếu hoặc dễ kích ứng do thiếu nước kéo dài. Ngay từ bước làm sạch, MD CARE mang lại cảm giác êm dịu, nhẹ nhàng, giúp làn da được "vỗ về" thay vì khô căng hay châm chích.

Yếu tố tạo nên sự khác biệt của MD CARE Hydrating Milk Cleanser nằm ở sự kết hợp của nano-ceramide hoạt chất đóng vai trò trong việc hỗ trợ phục hồi và gia cố hàng rào bảo vệ da, từ đó hạn chế bong tróc, khô ráp và cải thiện độ đàn hồi. Cùng với đó, hyaluronic acid giúp bổ sung và khóa ẩm hiệu quả, giữ cho làn da luôn căng mọng trong nhiều giờ sau khi rửa. Bộ đôi amino acid và allantoin tiếp tục hoàn thiện công thức khi hỗ trợ nuôi dưỡng da từ bên trong mà không gây kích ứng.

Thành phần chính: Nano-ceramide, hyaluronic acid, amino acid, allantoin.

Ưu điểm nổi bật:

Nhẹ nhàng loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và tế bào chết, giúp lỗ chân lông thông thoáng và hạn chế nguy cơ bít tắc mà không gây cảm giác khô căng khó chịu.

Công thức an toàn, dịu nhẹ, không chứa xà phòng, không gây khô căng, phù hợp cho da da khô, nhạy cảm và cả làn da mỏng yếu sau treatment.

Cấp ẩm kết hợp phục hồi làm giảm tình trạng bong tróc, khô nẻ, giúp da mềm mại và mịn màng hơn mỗi ngày.

Tăng cường hàng rào bảo vệ cho làn da khỏe hơn trước các tác nhân môi trường và hạn chế kích ứng tái phát.

Không gây bít tắc lỗ chân lông nên phù hợp với cả làn da dễ nổi mụn, mang lại cảm giác thông thoáng, dễ chịu.

Kết cấu sữa mỏng nhẹ, tạo bọt vừa phải và không nhờn dính sau mỗi lần sử dụng mà mang lại làn da ẩm mịn và căng mới.

Điểm cần chú ý: MD CARE Hydrating Milk Cleanser đang được nhiều người dùng săn đón nên thường xuyên rơi vào tình trạng "cháy hàng".

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 360.000 đồng/ 200ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/md-care/sua-rua-mat-md-care-hydrating-milk-cleanser.html

3. Sữa rửa mặt cho da khô VI Derm Gentle Purifying Cleanser

Giữ vị trí top 3 trong danh sách sữa rửa mặt dành cho da khô, cái tên đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm VI Derm (Mỹ) luôn được giới chuyên môn và tín đồ skincare đánh giá cao. VI Derm Gentle Purifying Cleanser không chỉ làm tròn vai trò làm sạch mà còn mang đến trải nghiệm chăm sóc da khi giúp loại bỏ hiệu quả bụi bẩn, dầu thừa, tạp chất và cả lớp trang điểm khó trôi. Nhờ đó, làn da sau khi rửa trở nên thông thoáng, mịn mướt hơn và từ đó hỗ trợ hạn chế nguy cơ hình thành mụn.

Điểm cộng lớn của sản phẩm nằm ở công thức giàu thành phần dưỡng ẩm và chống ô xy hóa. Chiết xuất lô hội kết hợp vitamin E giúp cấp nước, làm dịu da và nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh từ bên trong. Đồng thời, các chất chống ô xy hóa giúp bảo vệ da trước tác động của gốc tự do, duy trì độ căng mịn và vẻ tươi trẻ dài lâu. Bảng thành phần tối giản, không chứa hương liệu hay các chất dễ gây kích ứng, phù hợp cho đa dạng loại da, đặc biệt là da khô và da nhạy cảm.

Thành phần chính: Chiết xuất lô hội, antioxidants (chất chống ô xy hóa), chiết xuất vỏ cây liễu, vitamin E.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch hiệu quả bụi bẩn, dầu thừa và lớp trang điểm mà vẫn đảm bảo cảm giác êm dịu, không gây khô căng hay kích ứng, kể cả với da khô và da nhạy cảm.

Bổ sung độ ẩm, giúp da mềm mại, mịn màng ngay sau khi rửa mặt.

Hỗ trợ chống ô xy hóa, giảm tác động của gốc tự do, góp phần duy trì làn da mịn màng.

Mang lại cảm giác sạch thoáng, tươi mới và mịn mướt sau mỗi lần sử dụng.

Duy trì độ ẩm, hỗ trợ cân bằng lượng dầu trên da, giúp da căng mịn mà không bóng nhờn.

Hương thơm tự nhiên nhẹ nhàng, tạo cảm giác thư giãn trong quá trình sử dụng.

Kết cấu gel trong suốt, tạo bọt mịn dễ chịu, làm sạch sâu mà vẫn giữ được độ ẩm tự nhiên cho da.

Công thức an toàn, không paraben, không sulfate hay các chất gây kích ứng, phù hợp với cả làn da nhạy cảm.

Điểm cần chú ý: Mức giá của sản phẩm thuộc phân khúc cao, tuy nhiên hiệu quả làm sạch dịu nhẹ, khả năng làm sạch tốt khiến nhiều người dùng sẵn sàng đầu tư lâu dài.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.450.000 đồng/120ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/vi-derm/sua-rua-mat-lam-sach-sau-diu-nhe-vi-derm-gentle-purifying-cleanser.html

4. Sữa rửa mặt Eucerin Evin Skin Spotless Brightening Gentle Cleansing Foam

Góp mặt ở vị trí top 4 trong danh sách sữa rửa mặt dành cho da khô, sản phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm lâu đời Eucerin của nước Đức. Sữa rửa mặt Eucerin Evin Skin Spotless Brightening Gentle Cleansing Foam được thiết kế riêng cho làn da khô và da nhạy cảm, dễ kích ứng. Với định hướng tối giản thành phần, giúp làm sạch cồn, paraben, xà phòng, hương liệu và SLS; sản phẩm mang đến khả năng làm sạch nhẹ nhàng mà vẫn hiệu quả, giúp da luôn êm dịu và dễ chịu sau mỗi lần rửa. Không chỉ làm sạch, sữa rửa mặt Eucerin còn hỗ trợ cân bằng pH sinh lý, đồng thời cung cấp dưỡng chất làm trắng da giúp làn da dần trở nên sáng khỏe hơn.

Thành phần chính: Myristic acid, propylene glycol, omega oil, chiết xuất rễ cam thảo, B-resotinol.

Ưu điểm nổi bật:

Nhẹ nhàng loại bỏ bụi bẩn và dầu thừa tích tụ trên bề mặt da mà không gây khô căng hay khó chịu.

Độ pH chuẩn 5 duy trì trạng thái cân bằng tự nhiên của da, giúp da khỏe hơn và rạng rỡ mỗi ngày.

Phù hợp nhiều loại da và an toàn cho da nhạy cảm, da đang treatment, da dễ mẩn đỏ hoặc kích ứng.

Tạo lớp màng ẩm mỏng nhẹ, hạn chế mất nước, cải thiện độ sáng da theo thời gian.

Bảng thành phần lành tính, không chứa chất tạo bọt mạnh, không cồn, không paraben, không hương liệu, giúp giảm nguy cơ kích ứng.

Điểm cần chú ý: Giá bán sản phẩm hiện chưa ổn định và xuất hiện nhiều đơn vị phân phối chưa đảm bảo nguồn gốc. Người dùng nên ưu tiên chọn mua tại các kênh chính hãng để đảm bảo chất lượng.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 493.000 đồng/ 150g

5. Sữa rửa mặt cho da khô, da nhạy cảm Sakura Gentle Cleanser

On top 5 sữa rửa mặt cho da khô gọi tên siêu phẩm đến từ thương hiệu Sakura nổi tiếng Nhật Bản. Sữa rửa mặt Sakura Gentle Cleansing nhẹ nhàng làm sạch bụi bẩn và bã nhờn tích tụ trên da trong một bước, mang lại cảm giác sạch thoáng mà không hề gây châm chích hay ửng đỏ. Công thức dịu nhẹ giúp da được làm sạch êm ái, phù hợp cả với làn da nhạy cảm vốn dễ phản ứng.

Không dừng lại ở khả năng làm sạch, sản phẩm còn được bổ sung chiết xuất trà xanh giúp kháng khuẩn, hỗ trợ ngăn ngừa mụn và cải thiện tình trạng da xỉn màu. Đồng thời, các hoạt chất dưỡng da giúp se khít lỗ chân lông và kích thích quá trình tái tạo collagen mang lại làn da săn chắc, căng mịn và tràn đầy sức sống.

Thành phần chính: Chiết xuất trà xanh, hoa cúc, anthemis nobillis flower extract, paeonia albiflora flower extract, collagen.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch hiệu quả bụi bẩn, dầu thừa và tạp chất, đồng thời làm dịu và ổn định bề mặt da, giúp da mềm mại mà không bị khô hay mất nước.

Cấp ẩm và làm mềm da, đặc biệt phù hợp với làn da khô, da sần sùi, giúp da sáng mịn hơn.

Hỗ trợ giảm nhanh tình trạng mẩn đỏ, nóng rát và khó chịu do da nhạy cảm hoặc kích ứng bề mặt gây ra.

Kết cấu dạng kem, tạo bọt nhẹ nhàng với mùi thơm dễ chịu mang lại cảm giác thoải mái sau mỗi lần sử dụng.

Bảng thành phần lành tính nên an toàn với đa dạng làn da; kể cả da khô nhạy cảm hay da mỏng yếu sau treatment.

Điểm cần chú ý: Không phù hợp với làn da dầu, da mụn.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 600.000 đồng/ 100ml

6. Sữa rửa mặt cho da khô Cerave Hydrating Cleanser

Giữ vị trí top 6 trong danh sách sữa rửa mặt dành cho da khô, cái tên đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm đình đám của Mỹ thương hiệu CeraVe là lựa chọn "quốc dân" cho làn da khô và rất khô. CeraVe Hydrating Cleanser ghi điểm nhờ sự kết hợp giữa công nghệ MVE cùng bộ dưỡng chất thiết yếu gồm ceramide, hyaluronic acid, niacinamide (vitamin B3), vitamin D và glycerin. Nhờ đó, sản phẩm không chỉ làm sạch mà còn nuôi dưỡng làn da khô một cách bền vững, mang lại cảm giác dễ chịu ngay từ lần sử dụng đầu tiên.

Không chỉ nhẹ nhàng loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và cặn trang điểm, sữa rửa mặt CeraVe còn giúp bổ sung độ ẩm cần thiết, hạn chế tình trạng khô căng sau khi rửa. Đồng thời, công thức giàu ceramide hỗ trợ phục hồi và củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên của da - yếu tố then chốt giúp làn da khô cải thiện trở nên mịn màng hơn.

Thành phần chính: Công nghệ MVE, ceramide, hyaluronic acid, niacinamide (vitamin B3), vitamin D, glycerin.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch da hiệu quả nhưng vô cùng êm dịu, loại bỏ dầu thừa, bụi bẩn và lớp trang điểm mà không làm mất đi độ ẩm tự nhiên.

Bổ sung và duy trì độ ẩm cho làn da khô, giúp da mềm mịn hơn, giảm tình trạng bong tróc và sần sùi.

Độ pH chuẩn 5.5 hỗ trợ cân bằng da, hạn chế hiện tượng mất nước sau mỗi lần làm sạch.

Củng cố hàng rào bảo vệ da, giúp da khỏe hơn trước các tác động từ môi trường bên ngoài.

Kết cấu dạng kem mỏng nhẹ, tạo bọt dịu, dễ rửa trôi nhưng vẫn giữ lại độ ẩm cần thiết cho da

Mùi hương sữa nhẹ nhàng, không nồng gắt, mang lại cảm giác thư giãn khi sử dụng.

Bảng thành phần lành tính, không hương liệu, phù hợp cho cả làn da nhạy cảm.

Thiết kế dung tích đa dạng, tiện lợi cho cả nam và nữ, đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.

Điểm cần chú ý: Giá bán sản phẩm trên thị trường hiện chưa ổn định và chất lượng giữa các nguồn phân phối khó kiểm soát. Nên ưu tiên mua tại các kênh chính hãng để đảm bảo an tâm khi sử dụng.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 155.000 đồng/ 88ml, 330.000đ/ 236ml và 440.000 đồng/ 437ml

7. Gel rửa mặt Bioderma Sensibio Gel Moussant

Góp mặt trong top 7 sữa rửa mặt dành cho da hỗn hợp, đại diện đến từ nước Pháp thương hiệu Bioderma luôn là cái tên được nhắc tới khi nói về làn da da nhạy cảm. Bioderma Sensibio Gel Moussant được phát triển như một sản phẩm làm sạch chuyên biệt, vừa nhẹ nhàng vừa hiệu quả. Nhờ ứng dụng công nghệ micellar tiên tiến, sản phẩm giúp dễ dàng loại bỏ bụi bẩn và bã nhờn tích tụ trên da mà không cần chà xát, giúp duy trì độ mềm mại, đàn hồi và cảm giác dễ chịu sau khi rửa. Đồng thời, sữa rửa mặt Bioderma còn hỗ trợ cân bằng pH sinh lý, bổ sung độ ẩm và củng cố hàng rào bảo vệ da - tạo nền da khỏe cho các bước dưỡng da trắng sáng mỗi ngày.

Thành phần chính: Sáng chế D.A.F™, sodium citrate, vitamin E, lecithin, PEG-90 glyceryl isostearate, mannitol, xylitol, laureth-2.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch da hiệu quả nhưng cực kỳ êm dịu, bảo vệ lớp màng hydrolipid - "lá chắn" tự nhiên giúp da luôn khỏe và đủ ẩm.

Hỗ trợ kích hoạt cơ chế tự sản sinh lipid của da, đồng thời bổ sung lượng chất béo cần thiết để tăng cường hàng rào bảo vệ, giúp da sáng khỏe hơn theo thời gian.

Phức hợp D.A.F™ hỗ trợ da chống lại các tác nhân gây hại từ môi trường.

Tạo lớp bọt mịn nhẹ, làm sạch sâu từng lỗ chân lông mà không gây mất nước hay tổn thương bề mặt da.

Kết cấu gel mịn dễ chịu, không gây khô căng, để lại làn da mềm mại và căng bóng sau khi rửa - bước khởi đầu hoàn hảo cho chu trình dưỡng da.

Công thức không chứa cồn, paraben hay hương liệu tổng hợp, an toàn cho nhiều loại da, đặc biệt là da nhạy cảm và da dễ kích ứng.

Điểm cần chú ý: Sản phẩm hiện được phân phối bởi nhiều đơn vị với mức giá chênh lệch đáng kể, người dùng nên ưu tiên chọn mua tại các kênh chính hãng để đảm bảo chất lượng.

Đánh giá chung: 8.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 445.000 đồng/200ml

Với làn da khô tới mức bong tróc, chọn đúng sữa rửa mặt chính là bước quan trọng trong chu trình chăm sóc da. Một sản phẩm phù hợp không chỉ giúp da sạch êm, hạn chế khô rát mà còn giữ lại độ ẩm cần thiết, giúp các bước dưỡng sau thẩm thấu tốt hơn và phát huy tối đa hiệu quả. Nếu bạn đang loay hoay tìm sản phẩm cho làn da khô thiếu sức sống, top 7 gợi ý trên chính là những lựa chọn rất đáng để đầu tư.