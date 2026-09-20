Rhyder lần đầu hòa giọng với nhóm Bức Tường

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Rhyder lần đầu kết hợp cùng Bức Tường trong ca khúc 'Tâm hồn của đá', mang đến màn trình diễn giàu năng lượng trước hàng ngàn khán giả tại lễ hội âm nhạc ở Hà Nội.
Đỗ Hoàng Hiệp 'làm mới' Hương ngọc lan
Tối 19.9, dàn nghệ sĩ như "anh tài" Đỗ Hoàng Hiệp, "anh trai" Rhyder, nữ ca sĩ trẻ LEXXY, ban nhạc Bức Tường, The Flob, Picker Band và 7UPPERCUTS... quy tụ tại sân khấu Nhà máy xe lửa Gia Lâm (Hà Nội). Tuy mỗi nghệ sĩ đều mang cá tính âm nhạc riêng biệt nhưng khi kết hợp cùng nhau lại tạo nên màn trình diễn hấp dẫn, vô cùng hòa quyện.
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