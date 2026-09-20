Rhyder lần đầu hòa giọng với nhóm Bức Tường

Bên cạnh đó, ca sĩ Vũ Thanh Vân cũng hào hứng khi được hòa giọng với "anh tài" Đỗ Hoàng Hiệp. Xuyên suốt chương trình, sân khấu được xây dựng như không gian để các nghệ sĩ thuộc những thế hệ khác nhau gặp gỡ, đối thoại và cùng tạo ra những phiên bản mới cho các ca khúc