    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Giải tríĐời nghệ sĩ

    Rhyder lần đầu hòa giọng với nhóm Bức Tường

    Minh Hy
    Minh Hy
    Rhyder lần đầu kết hợp cùng Bức Tường trong ca khúc 'Tâm hồn của đá', mang đến màn trình diễn giàu năng lượng trước hàng ngàn khán giả tại lễ hội âm nhạc ở Hà Nội.

    Đỗ Hoàng Hiệp 'làm mới' Hương ngọc lan

    Tối 19.9, dàn nghệ sĩ như "anh tài" Đỗ Hoàng Hiệp, "anh trai" Rhyder, nữ ca sĩ trẻ LEXXY, ban nhạc Bức Tường, The Flob, Picker Band và 7UPPERCUTS... quy tụ tại sân khấu Nhà máy xe lửa Gia Lâm (Hà Nội). Tuy mỗi nghệ sĩ đều mang cá tính âm nhạc riêng biệt nhưng khi kết hợp cùng nhau lại tạo nên màn trình diễn hấp dẫn, vô cùng hòa quyện.

    Em xinh, Anh tài khuấy đảo sân khấu tại Nhà máy xe lửa - Ảnh 1.

    Mở đầu chuỗi kết hợp là màn trình diễn của Đỗ Hoàng Hiệp và Vũ Thanh Vân với Hương ngọc lan

    ẢNH: BTC CUNG CẤP

    Em xinh, Anh tài khuấy đảo sân khấu tại Nhà máy xe lửa - Ảnh 2.

    Ca khúc Hương ngọc lan vừa quen thuộc, vừa mới mẻ tạo nên màn giao thoa đặc sắc giữa một giọng ca rock và một đại diện của thế hệ nghệ sĩ trẻ

    ẢNH: BTC CUNG CẤP

    Em xinh, Anh tài khuấy đảo sân khấu tại Nhà máy xe lửa - Ảnh 3.

    Tiếp đó, LEXXY và Vinh Khuất mang đến Quá lâu. Đây chính là ca khúc làm nên tên tuổi cho Vinh Khuất ngay từ những ngày đầu hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp

    ẢNH: BTC CUNG CẤP

    Em xinh, Anh tài khuấy đảo sân khấu tại Nhà máy xe lửa - Ảnh 4.

    Bên cạnh đó, ca sĩ Vũ Thanh Vân cũng hào hứng khi được hòa giọng với "anh tài" Đỗ Hoàng Hiệp. Xuyên suốt chương trình, sân khấu được xây dựng như không gian để các nghệ sĩ thuộc những thế hệ khác nhau gặp gỡ, đối thoại và cùng tạo ra những phiên bản mới cho các ca khúc

    ẢNH: BTC CUNG CẤP

    Em xinh, Anh tài khuấy đảo sân khấu tại Nhà máy xe lửa - Ảnh 5.

    Khép lại chuỗi kết hợp là Bức Tường và RHYDER với tiết mục Bông hồng xanhTâm hồn của đá. Những ca khúc gắn với dấu ấn của Bức Tường được thể hiện bởi một nghệ sĩ thuộc thế hệ mới, tạo nên hình ảnh rõ nét cho tinh thần giao thoa mà Bốc Fest theo đuổi

    ẢNH: BTC CUNG CẤP

    Em xinh, Anh tài khuấy đảo sân khấu tại Nhà máy xe lửa - Ảnh 6.

    Bên cạnh những bài hát rock đầy "máu lửa", Rhyder cũng gửi tặng khán giả những giai điệu êm ái thông qua ca khúc Từ chối hiểu

    ẢNH: BTC CUNG CẤP

    Em xinh, Anh tài khuấy đảo sân khấu tại Nhà máy xe lửa - Ảnh 7.

    Ngoài bốn tiết mục kết hợp, The Flob, Picker Band và 7UPPERCUTS cũng dành tặng khán giả những phần trình diễn giàu năng lượng, tạo nên nhịp độ liên tục cho đêm nhạc

    ẢNH: BTC CUNG CẤP


    Tin liên quan

    'Anh trai' DILLAN hạn chế hoạt động, dành một năm học tiếng Việt

    'Anh trai' DILLAN hạn chế hoạt động, dành một năm học tiếng Việt

    Sau khi tham gia chương trình 'Anh trai say hi' mùa 2, DILLAN dành nhiều thời gian để học tiếng Việt, luyện thanh và hoàn thiện tư duy âm nhạc để trở lại tự tin hơn ở 'Tinh hà say hi'.

    Khám phá thêm chủ đề

    Đỗ Hoàng Hiệp BỐC FEST LEXXY hà nội Rock Bức Tường

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận