Giải trí Đời nghệ sĩ

Rhyder ra sao sau cơn sốt 'Anh trai say hi'?

Thạch Anh
19/09/2025 07:24 GMT+7

Không còn là rapper cá tính của 'Rap Việt' hay cậu bé Quang Anh của 'Giọng hát Việt nhí' ngày nào, Rhyder của 'Anh trai say hi' là phiên bản trưởng thành, đầy tham vọng. Nhưng sau cuộc thi, câu hỏi lớn nhất được đặt ra: Rhyder sẽ làm gì tiếp theo?

Rhyder: Từ 'Anh trai' đến hành trình tìm lại chính mình

Nếu Rap Việt giúp Rhyder "tái sinh" với một nghệ danh và phong cách âm nhạc mới, thì Anh trai "say hi" là nơi anh chứng minh sự toàn diện của mình. Khán giả đã được thấy một Rhyder không chỉ rap, mà còn hát, vũ đạo... Anh liên tục mang đến những màn trình diễn bùng nổ, biến hóa, từ Chịu cách mình nói thua đầy day dứt đến Dân chơi sao phải khóc sôi động.

Rhyder ra sao sau cơn sốt 'Anh trai say hi'? - Ảnh 1.

Rhyder trưởng thành hơn qua các cuộc thi

Ảnh: NVCC

Thành công này không phải là sự may mắn nhất thời. Nó là kết quả của một quá trình dài nỗ lực không ngừng nghỉ, bắt đầu từ áp lực. Từng gây ấn tượng tại cuộc thi âm nhạc nhí song danh hiệu quán quân cũng là một gánh nặng đối với giọng ca 10X.

Rhyder từng chia sẻ trên truyền thông về khoảng thời gian anh gần như "biến mất" khỏi showbiz. Đó là giai đoạn anh đối mặt với khủng hoảng của tuổi dậy thì, vỡ giọng và quan trọng hơn là đi tìm bản ngã âm nhạc thực sự của mình. Anh không muốn đóng khung trong hình ảnh cũ, cũng không muốn chạy theo thị trường một cách vô định. Thời điểm đó, nam ca sĩ chọn cách im lặng, trau dồi và chờ đợi thời điểm để trở lại.

Sự trở lại với rap/hip hop dưới cái tên Rhyder là một quyết định táo bạo, nhưng nó đã định hình một nghệ sĩ dám thử thách, không ngại làm mới bản thân. Rhyder chia sẻ hành trình từ một quán quân nhí đến một rapper underground và nay là một nghệ sĩ trình diễn, đã tôi luyện nên sự bản lĩnh cho anh. Và Sau cơn suy chính là câu chuyện đầu tiên trong chương sự nghiệp mới của giọng ca 10X.

Hành trình mới với 'Sau cơn suy'

Rhyder ra sao sau cơn sốt 'Anh trai say hi'? - Ảnh 2.

Rhyder gửi gắm nhiều thông điệp trong MV Sau cơn suy vừa ra mắt

Ảnh: NVCC

Tối 18.9, Rhyder chính thức ra mắt MV Sau cơn suy. Sản phẩm lần này xây dựng một thế giới nơi công nghệ hiện đại của một thời hoàng kim đã phủ lớp gỉ sét của thời gian. Trong không gian hoang tàn và cô độc đó, chỉ có một mình Rhyder. Anh không khắc họa sự bi lụy, mà là một cảm giác trống trải, tĩnh lặng sau khi đã dứt khoát vượt qua những vòng lặp của nỗi buồn, một "cơn suy" mà ai cũng có thể trải qua trong đời.

Rhyder chia sẻ: “Viễn cảnh trong MV gợi sự trống trải, hoài niệm nhưng không bí bách, gò bó. Phía sau tàn tích của một thế giới từng huy hoàng là không gian rộng lớn, gợi mở về sự tái tạo. Tôi tin rằng thế giới tinh thần của chúng ta cũng vậy, sẽ có những lúc cần “xóa trắng” mọi cảm xúc, kỳ vọng để tìm lại chính mình”.

Với MV này, Rhyder không chỉ giới thiệu một dự án mới, mà còn khẳng định sự chuyển mình. Anh bộc bạch: "Đây là bài hát mở ra chuỗi cảm xúc mà Rhyder mong muốn gửi gắm trong hành trình âm nhạc tiếp theo của mình. Rhyder muốn khán giả không chỉ nghe nhạc mà còn cảm nhận không gian nội tâm của một người khi bước ra khỏi vùng tối của bản thân, để tái tạo những giá trị mới”.

Thành công từ Anh trai 'say hi' đã mang lại cho Rhyder một lượng người hâm mộ đông đảo, và cộng đồng fan của anh luôn là nguồn động lực to lớn. Nhưng thay vì vội vã ra mắt những sản phẩm thị trường để tận dụng sức nóng, nam ca sĩ chọn một con đường dài hơi hơn, tập trung vào chất lượng. Sau cơn suy là một bước ngoặt quan trọng. Hành trình vượt qua "cơn suy" của nhân vật trong bài hát cũng chính là ẩn dụ cho hành trình của chính Rhyder: bước qua áp lực của quá khứ, những khoảng lặng cần thiết để tái tạo năng lượng và khai sáng một chu kỳ mới rực rỡ hơn cho sự nghiệp.

