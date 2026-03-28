Rhyder tiết lộ 'đổi đời' ở tuổi 25, áp lực khi dốc hết vốn liếng làm concert

Sau Anh trai say hi, Rhyder chơi lớn với concert riêng Ảnh: FBNV

Rhyder tên thật là Nguyễn Quang Anh, quán quân Giọng hát Việt nhí 2013. Sau vài năm "im hơi lặng tiếng", anh trở lại với nghệ danh Rhyder, từ đó ghi dấu ấn mạnh mẽ với Rap Việt 2023 và Anh trai say hi 2024. Đánh dấu hành trình 12 năm theo đuổi âm nhạc, giọng ca 10X quyết định thực hiện live concert cá nhân mang tên Luminarhy, diễn ra ngày 4.4 tại TP.HCM.

Để chuẩn bị cho concert, Rhyder cùng ê kíp làm việc liên tục trong studio nhiều ngày để làm mới toàn bộ bản phối. Chia sẻ về quyết định tự làm khó mình, Rhyder thẳng thắn bày tỏ không cho phép bản thân đi theo lối an toàn. Theo anh, khi khán giả đã bỏ tiền và lặn lội đường xa để đến với mình, họ xứng đáng được thưởng thức những điều khác biệt, thay vì nghe lại những âm thanh đã có sẵn trên mạng.

Dốc hết tiền làm concert, chưa từng nghĩ đến chuyện lời lỗ

Nhìn lại hành trình của mình, Rhyder cho biết bản thân vẫn là Quang Anh của ngày xưa, sống hết mình với âm nhạc, chỉ là quy mô làm nghề hiện tại đã khác đi rất nhiều. Nam ca sĩ chia sẻ khoảnh khắc khiến anh cảm nhận rõ nhất sự chuyển mình không phải khi nhận được mức cát sê cao hơn, mà là lúc cầm trên tay bản thiết kế sân khấu concert Luminarhy và nhìn thấy bảng chi phí dàn dựng. Cảm giác "nổi da gà" khi ấy khiến quán quân Giọng hát Việt nhí 2013 nhận ra cậu bé từng đi hát với nhiều thiếu thốn ngày nào giờ, nay đã có thể tự tạo nên một "vùng ánh sáng", một sân khấu cho riêng mình và khán giả. "Việc có đủ năng lực để hiện thực hóa giấc mơ âm nhạc lớn nhất ở tuổi 25, với tôi, đó mới là sự 'đổi đời' ý nghĩa nhất", Rhyder chia sẻ với Thanh Niên.

Nam ca sĩ nhiều đêm thức trắng để làm lại toàn bộ bản phối, chuẩn bị cho một đêm diễn mang dấu ấn riêng

Ảnh: FBNV



