Rhyder tiết lộ 'đổi đời' ở tuổi 25, áp lực khi dốc hết vốn liếng làm concert

Rhyder tên thật là Nguyễn Quang Anh, quán quân Giọng hát Việt nhí 2013. Sau vài năm "im hơi lặng tiếng", anh trở lại với nghệ danh Rhyder, từ đó ghi dấu ấn mạnh mẽ với Rap Việt 2023 và Anh trai say hi 2024. Đánh dấu hành trình 12 năm theo đuổi âm nhạc, giọng ca 10X quyết định thực hiện live concert cá nhân mang tên Luminarhy, diễn ra ngày 4.4 tại TP.HCM.
Để chuẩn bị cho concert, Rhyder cùng ê kíp làm việc liên tục trong studio nhiều ngày để làm mới toàn bộ bản phối. Chia sẻ về quyết định tự làm khó mình, Rhyder thẳng thắn bày tỏ không cho phép bản thân đi theo lối an toàn. Theo anh, khi khán giả đã bỏ tiền và lặn lội đường xa để đến với mình, họ xứng đáng được thưởng thức những điều khác biệt, thay vì nghe lại những âm thanh đã có sẵn trên mạng.
Dốc hết tiền làm concert, chưa từng nghĩ đến chuyện lời lỗ
Nhìn lại hành trình của mình, Rhyder cho biết bản thân vẫn là Quang Anh của ngày xưa, sống hết mình với âm nhạc, chỉ là quy mô làm nghề hiện tại đã khác đi rất nhiều. Nam ca sĩ chia sẻ khoảnh khắc khiến anh cảm nhận rõ nhất sự chuyển mình không phải khi nhận được mức cát sê cao hơn, mà là lúc cầm trên tay bản thiết kế sân khấu concert Luminarhy và nhìn thấy bảng chi phí dàn dựng. Cảm giác "nổi da gà" khi ấy khiến quán quân Giọng hát Việt nhí 2013 nhận ra cậu bé từng đi hát với nhiều thiếu thốn ngày nào giờ, nay đã có thể tự tạo nên một "vùng ánh sáng", một sân khấu cho riêng mình và khán giả. "Việc có đủ năng lực để hiện thực hóa giấc mơ âm nhạc lớn nhất ở tuổi 25, với tôi, đó mới là sự 'đổi đời' ý nghĩa nhất", Rhyder chia sẻ với Thanh Niên.
Trước thềm đêm diễn quan trọng, giọng ca Chịu cách mình nói thua cho biết anh nghĩ rất nhiều về Quang Anh của những ngày còn chật vật. Với nam ca sĩ, ký ức về quãng thời gian khó khăn ấy chưa bao giờ xa rời, mà trở thành một phần động lực để tiếp tục tiến về phía trước. Giọng ca 10X bộc bạch: "Nếu Quang Anh của những ngày chật vật đó nhìn thấy Rhyder đang chuẩn bị bước lên sân khấu lớn với hàng nghìn khán giả, tôi nghĩ cậu ấy sẽ khóc vì hạnh phúc. Rhyder của hiện tại chính là câu trả lời xứng đáng nhất cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của cậu bé Quang Anh ngày trước. Tôi luôn trân trọng và biết ơn phiên bản quá khứ đó của mình".
Với concert được đầu tư lớn, nam ca sĩ thừa nhận bản thân cũng gặp nhiều áp lực. Bởi với Rhyder, đây là số tiền rất lớn, gần như dốc hết vốn liếng của mình, đồng thời là tâm huyết của cả một tập thể, nên việc trăn trở là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, anh cho biết chưa bao giờ nhìn concert này như một bài toán kinh doanh đơn thuần để cân đo đong đếm chuyện lời lỗ. Theo Rhyder, nếu sợ thua lỗ, anh đã không quyết định làm lại 100% phần âm nhạc hay mạnh tay nâng cấp hệ thống âm thanh lên tiêu chuẩn quốc tế.
"Đối với tôi, đây là sự đầu tư cho thanh xuân, cho cột mốc sự nghiệp và là lời tri ân thiết thực nhất dành cho những ai đã ở lại cùng mình. Sự trăn trở lớn nhất của tôi không phải là mất bao nhiêu tiền, mà là lỡ mình làm chưa tới kỳ vọng của mọi người thì sao. Chính áp lực đó biến thành động lực mạnh mẽ nhất, bắt buộc tôi phải làm tới cùng, vắt kiệt sức lực để tạo ra một bữa tiệc âm nhạc hoàn hảo nhất", nam ca sĩ chia sẻ.
