Quang Anh Rhyder thay đổi ra sao sau hơn 10 năm 'Giọng hát Việt nhí'?

Trong năm 2025, Rhyder liên tục gặt hái được những thành công trong sự nghiệp ca hát. Anh chia sẻ ngoài tình yêu thương của khán giả, bất cứ giải thưởng nào khi nhận được đều khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc. “Khi làm sản phẩm, tôi may mắn được ủng hộ. Giải thưởng là minh chứng cho việc tôi được yêu thương rất nhiều. Đó là điều tôi luôn để trong tim và xem đây là một kỷ niệm”, anh bộc bạch.

Rhyder chia sẻ về năm 2025 đầy bận rộn với dự án âm nhạc vừa được trình làng Ảnh: NSX

2025 của Rhyder khá bận, cũng là thời điểm anh "đau đầu" khi thực hiện một album cho bản thân. Theo tiết lộ, đó là điều ấp ủ từ lâu nhưng đến hiện tại nam ca sĩ mới đủ duyên để có thể thực hiện được. “2 năm trước, tôi có tham gia show thực tế, âm nhạc trong tôi cũng thay đổi rất nhiều. Tôi sát sao và khó tính hơn, khi làm một bài hát, tôi đắn đo xem nó đã đủ chưa”, anh nói về tâm thế làm nghề sau hơn 10 năm.

Rhyder thay đổi ra sao?

Theo chia sẻ của Rhyder, những lần đầu tiên đi diễn ở sân khấu lớn, anh chưa kiểm soát được năng lượng của mình. Nhưng đến bây giờ, khi đã qua nhiều sân khấu khác nhau, giọng ca 10X dần biết cách tiết chế lại. “Tôi muốn khán giả đến với mình vì âm nhạc nên những sản phẩm của mình phải trọn vẹn, chạm đến mọi người”, anh bày tỏ quan điểm.

Rhyder bộc bạch bản thân từng hoang mang vì thấy mình không quá nổi bật ở một lĩnh vực nào. Có quãng thời gian, nam ca sĩ quyết định nhìn lại bản thân để lựa chọn hướng đi phù hợp. “Nó như mở khóa cho con người của mình để bước sang trang mới với quá nhiều thứ đẹp đẽ”, anh bộc bạch. Đến hiện tại, giọng ca 10X thấy bản thân tự tin nhất ở khâu sáng tác và trình diễn, bên cạnh giọng hát. Anh tin đây là những yếu tố cần thiết, bổ trợ nhau để phát triển sự nghiệp. “Tôi vẫn muốn là một nghệ sĩ trình diễn”, Rhyder nói.

Rhyder từng đối diện với thử thách bị vỡ giọng trong hành trình làm nghề Ảnh: NSX

Từ cột mốc Giọng hát Việt nhí, Rhyder đối diện với không ít khó khăn trong hành trình làm nghề, đáng chú ý là việc bị vỡ giọng. Chia sẻ về thời điểm đó, nam ca sĩ cho biết bản thân không khỏi hoang mang. Song đây cũng là mối duyên để anh chuyển hướng sang rap. “Tôi cứ đọc nhiều, tập luyện nhiều. Tôi cứ cố gắng để lấy lại giọng hát của mình. May mắn là qua mỗi một bài hát, chất giọng của tôi dần cải thiện hơn”, anh chia sẻ.

Nói thêm về nghệ danh Rhyder, nam ca sĩ thừa nhận cái tên này xuất phát từ chính 2 thần tượng của mình là Justin Bieber và Rhymastic. Anh nói: “Thật ra tôi cố gắng tìm một cái tên không trùng với ai khác. Lúc đó, những tên tôi làm đều bị trùng nên nghĩ đặt một cái tên khó thế à? Đến khi nghĩ ra tên Rhyder, tôi thấy khá ổn. Ban đầu tôi để Quang Anh Rhyder, nhưng khi đến Rap Việt, tôi nghĩ mình phải là con người mới nên chọn nghệ danh Rhyder”.

Nam ca sĩ nói thêm trong hành trình làm nghề, anh luôn trăn trở về việc đạt được những cột mốc nào đó, đáp lại tình cảm mà mọi người đã dành cho, đã hỗ trợ mình từ những ngày đầu theo nghệ thuật. "May mắn là mọi người vẫn thông cảm, vẫn hiểu và biết được rằng thời gian qua tôi đã trải qua những gì. Mọi người vui khi tôi vẫn ở đây", anh tâm sự.