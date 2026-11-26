Mẹ mìn khai thác câu chuyện mang màu sắc kỳ ảo, kinh dị, xoay quanh những biến cố và lựa chọn của các nhân vật. Phim có sự tham gia của Minh Hằng, Rima Thanh Vy, Nhật Kim Anh, Thạch Thảo, Phát La cùng nhiều diễn viên khác. Trong buổi giao lưu với truyền thông sau suất chiếu, Rima Thanh Vy chia sẻ về việc thường xuyên xuất hiện trong những cảnh quay táo bạo, không chỉ ở bộ phim này mà còn trong một số dự án trước đó. Trước những ý kiến trái chiều có thể xuất hiện, nữ diễn viên cho biết cô không xem việc "cởi" trên màn ảnh là sự hy sinh vì nghệ thuật, mà là cần thiết nếu điều đó phục vụ hợp lý cho nhân vật.

Trong Mẹ mìn, Rima Thanh Vy vào vai Joey, cô gái có nhiều đam mê, sức sống, luôn khao khát thay đổi ngoại hình bản thân. Nữ diễn viên kể ê kíp từng đề nghị ghi hình cơ thể cô nhiều hơn để thể hiện mong muốn có ngoại hình đẹp của nhân vật. “Lúc đó, tôi đang không hiểu nhiều hơn là nhiều hơn như thế nào”, cô nhớ lại. Sau khi được giải thích về góc máy, ánh sáng và màu sắc, Rima Thanh Vy hiểu rằng những cảnh quay này không đơn thuần nhằm phô bày cơ thể mà góp phần thể hiện tâm lý nhân vật. “Hở ở đây không phải là cứ trưng trổ hết ra, mà sẽ có những góc quay rất đẹp, ánh sáng như thế này, màu sắc như thế kia để nhìn vào có thể thấy được sự khao khát của một cô gái quá cân, muốn có một cơ thể thật sự đẹp”, cô thuật lại lời ê kíp.

Rima Thanh Vy đảm nhận vai Joey trong phim Mẹ mìn, nhân vật có nhiều khát khao thay đổi bản thân Ảnh: đpcc

Minh Hằng hé lộ Mẹ mìn có phần 2

Chia sẻ về việc tham gia Mẹ mìn, Minh Hằng cho biết cô từng nhiều lần từ chối dự án vì vừa hứng thú với thể loại kỳ ảo, vừa có những lo lắng khi tiếp cận một câu chuyện mới. Tuy nhiên, nữ diễn viên quyết định nhận lời bởi cho rằng nếu không thử sức với những điều mới mẻ, bản thân đã tự giới hạn mình. Dù thời lượng xuất hiện không nhiều, Minh Hằng hài lòng với trải nghiệm làm việc cùng ê kíp trẻ. Cô dành sự bất ngờ cho chất lượng kỹ xảo, góc quay cũng như năng lực của các diễn viên trong phim. Nữ diễn viên cho biết sau khi xem tác phẩm hoàn chỉnh, cô cảm thấy quyết định tham gia của mình là đúng đắn.

Minh Hằng và Nhật Kim Anh tại buổi ra mắt phim Ảnh: đpcc

Đáng chú ý, Minh Hằng tiết lộ phim sẽ có phần 2, tiếp tục khai thác câu chuyện phía sau nhân vật. “Phần hai sẽ kể rõ hơn, sâu hơn về những câu chuyện tại sao Mẹ mìn lại có những bước đi như vậy”, cô chia sẻ. Minh Hằng cho rằng việc phát triển câu chuyện qua hai phần là hướng đi phù hợp, giúp xây dựng thế giới phim có chiều sâu thay vì giải thích mọi thứ ngay từ đầu. Cô cũng bày tỏ sự nóng lòng chờ ngày phần tiếp theo được bấm máy.

Rima Thanh Vy bật khóc khi nhớ từng bị từ chối vai diễn

Cũng trong buổi giao lưu, Rima Thanh Vy xúc động khi nhắc đến hành trình theo đuổi diễn xuất. Cô cho biết bản thân từng nhiều lần tham gia casting nhưng chủ yếu nhận những vai nhỏ hoặc cameo, dù đã dành nhiều thời gian học tập, trau dồi kỹ năng và tích lũy trải nghiệm.

“Tại sao mọi người không chọn tôi? Tôi cũng cố gắng mà, tôi cũng học đàng hoàng mà, tôi cũng là một cô gái có nhiều va chạm trong cuộc sống, có nhiều kinh nghiệm. Tại sao không là tôi?”, nữ diễn viên nghẹn ngào.

Nữ diễn viên xúc động khi nhắc đến hành trình casting và những lần chưa có cơ hội được lựa chọn Ảnh: đpcc

Rima Thanh Vy cho biết có thời điểm cô không thể trả lời câu hỏi ấy cho chính mình, đến mức khóc nhiều và mất ngủ. Sau này, cô dần hiểu rằng đôi khi việc không được lựa chọn đơn giản là vì chưa phù hợp với vai diễn, chứ không đồng nghĩa bản thân thiếu năng lực.

Với Mẹ mìn, Rima Thanh Vy ban đầu cũng không vượt qua vòng casting. Sau một thời gian, khi kịch bản có nhiều thay đổi, cô được mời casting lại và cuối cùng nhận vai Joey. Nữ diễn viên xem đây là cơ hội đáng quý sau quãng thời gian kiên trì với nghề.

Để hóa thân vào nhân vật, Rima Thanh Vy cho biết cô mang nhiều cảm xúc vào vai diễn. Joey là cô gái luôn mong muốn được hạnh phúc nhưng cũng chịu áp lực từ cuộc sống, tin rằng nếu bản thân xinh đẹp hơn, mọi người sẽ đối xử tốt hơn với mình. “Tôi cũng chưa bao giờ thấy tôi đẹp như vậy trên phim”, cô chia sẻ, đồng thời bày tỏ niềm vui khi lần này được đảm nhận một vai diễn có nhiều đất thể hiện và nhận được sự tin tưởng từ ê kíp.