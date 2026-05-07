Rô bốt Haro nổi tiếng từ phim Gundam sẽ làm bạn với phi hành gia

Dự án do Công ty Space Entry (trụ sở tại Tsukuba gần Tokyo) dẫn đầu, nhằm thử nghiệm liệu rô bốt Haro có thể được phóng thành công, di chuyển tự do trong môi trường vi trọng lực và giao tiếp như một người bạn đồng hành giống trong loạt phim hoạt hình này hay không.

Thiết kế của rô bốt được giao cho ông Kunio Okawara, nhà thiết kế cơ khí đã tạo ra Haro nguyên bản trong thương hiệu Mobile Suit Gundam, theo Kyodo News.

Loạt phim hoạt hình Nhật Bản Mobile Suit Gundam, hay Gundam 0079, được sản xuất năm 1979 và là bộ phim anime truyền hình đặt nền móng cho toàn bộ thương hiệu Gundam nổi tiếng.

Rô bốt sẽ được đưa đến mô đun thí nghiệm Kibo của Nhật trên Trạm không gian quốc tế (ISS), nơi nó sẽ thu thập dữ liệu phục vụ các rô bốt hoạt động tự động trong môi trường không gian.

Rô bốt này có đường kính 21 cm, được làm bằng nhôm, với thiết kế giúp di chuyển theo mọi hướng chỉ bằng hệ thống động cơ đẩy, với phần má đóng vai trò là cửa thoát lực đẩy. Các cảm biến sẽ phát hiện chướng ngại vật và dừng chuyển động khi cần thiết.

Nó cũng sẽ được trang bị camera và micro để hỗ trợ liên lạc với các phi hành gia và có các đèn LED đóng vai trò là "mắt", cho phép nó thể hiện các tín hiệu đơn giản thông qua cử động nháy mắt.

Chiến dịch gây quỹ cộng đồng bắt đầu vào ngày 14.4 để quyên góp tiền cho việc phóng rô bốt này vào không gian đã đạt được mục tiêu đầu tiên là 3 triệu yên (khoảng 500 triệu đồng) chỉ trong ba ngày, với 200 người cam kết đóng góp.

Những người ủng hộ có thể tham gia vào quá trình phát triển rô bốt và tham dự các sự kiện ra mắt, hoặc lựa chọn nhận những vật phẩm độc quyền.

"Chúng tôi hy vọng dự án này sẽ là cầu nối giúp nhiều người hơn tham gia vào quá trình phát triển không gian", theo ông Ryoichi Kumagai, Chủ tịch Space Entry.