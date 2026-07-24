Rò rỉ kế hoạch đi lại của Phó tổng thống Vance, đặc vụ bị điều tra

Theo CNN, đặc vụ bị đình chỉ thuộc Cơ quan Mật vụ Mỹ và nằm trong đội bảo vệ cho Phó tổng thống Vance. Người này bị nghi ngờ đã tiết lộ thông tin cho đài MS NOW về sự bất mãn trong nội bộ lực lượng an ninh đối với các yêu cầu đi lại của ông Vance.

Trả lời NBC News ngày 23.7, người phát ngôn Cơ quan Mật vụ Mỹ Anthony Guglielmi xác nhận một thành viên đang bị điều tra hành chính và có khả năng bị điều tra hình sự, liên quan đến các cáo buộc làm lộ thông tin.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance rời trực thăng Marine Two tại căn cứ Andrew, bang Maryland ngày 20.6 ẢNH: AFP

"Chúng tôi không bình luận về các chi tiết cụ thể, thế nhưng có một nguyên tắc rõ ràng: bất kỳ hành vi nào đe dọa đến sự an toàn của người được bảo vệ sẽ không được dung thứ", ông Guglielmi nhấn mạnh.

Trước đó, MS NOW đưa tin nhiều mật vụ đã than phiền với nhau về kế hoạch của ông JD Vance khi muốn dùng trực thăng chính phủ (Marine Two) để đưa ông và con trai đi học đánh golf tại căn cứ Andrews, bang Maryland. Dù chuyến bay bị hủy vào phút chót do thời tiết xấu, một số đặc vụ vẫn bày tỏ lo ngại vì cho rằng các chuyến đi như vậy không phù hợp với nguồn lực chính phủ.

Văn phòng phó tổng thống Mỹ từ chối bình luận. Một quan chức chính phủ giải thích lịch trình của ông Vance thường xuyên thay đổi đột xuất vì các cuộc họp quan trọng. Quan chức này cho rằng việc dùng trực thăng đến căn cứ Andrews là lộ trình phổ biến và đòi hỏi ít nguồn lực an ninh địa phương hơn so với di chuyển bằng đoàn xe hộ tống.

Cuộc điều tra nhằm vào đặc vụ trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang có lập trường cứng rắn nhằm trấn áp tình trạng rò rỉ thông tin. Mới đây, Bộ Tư pháp Mỹ đã mở cuộc điều tra nhắm vào những cá nhân tiết lộ thông tin mật liên quan đến chuyên cơ Không Lực Một.