Rò rỉ lộ trình đầy tham vọng của Apple trong 2 năm tới

Theo nhà phân tích Jeff Pu của Haitong Securities, Apple đang có kế hoạch lớn cho các sản phẩm trong tương lai, bao gồm iPhone 17 với thiết kế mới, iPhone 17 Slim cao cấp và các thiết bị gập đầu tiên vào năm 2026.

iPhone 17 được kỳ vọng sẽ là một cú hích lớn nhờ vào các tính năng Apple Intelligence, thiết kế mới, bộ nhớ tăng cường và nhu cầu nâng cấp từ người dùng iPhone cũ. Mặc dù chưa có thông tin chi tiết về thiết kế mới, nhưng có khả năng Apple sẽ giữ lại Dynamic Island và chưa tích hợp công nghệ Face ID dưới màn hình.

Thiết bị màn hình gập đầu tiên của Apple sẽ lộ diện vào năm 2026 CHỤP MÀN HÌNH WCCFTECH

Bên cạnh đó, iPhone 17 Slim được cho là sẽ thay thế phiên bản Plus, với mức giá khởi điểm dự kiến lên tới 1.299 USD (khoảng 32,8 triệu đồng). Mặc dù có thiết kế siêu mỏng và camera kép, nhưng iPhone 17 Slim có thể sẽ kém mạnh mẽ hơn so với iPhone 17 Pro do chỉ được trang bị chip A19 và RAM 8 GB.

Ngoài ra, Apple cũng đang tập trung phát triển các thiết bị gập, dự kiến ra mắt vào nửa cuối năm 2026. iPad gập được cho là sẽ có màn hình 20,3 inch khi mở ra, trong khi iPhone Fold có thể sẽ có thiết kế tương tự Samsung Z Flip. Tuy nhiên, những lo ngại về độ bền của màn hình đã khiến Apple phải trì hoãn kế hoạch này.

Với những thông tin rò rỉ này, người hâm mộ Apple có thể kỳ vọng vào một tương lai đầy hứa hẹn với những sản phẩm đột phá và cải tiến đáng kể. Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ là dự đoán và vẫn cần chờ đợi thêm những thông báo chính thức từ Apple trong thời gian tới.